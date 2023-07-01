Что нас ждет в июле: пособие по безработице посчитают по-новому, а ставки по кредитам понизят

В июле вводятся новые порядки по выплатам компенсаций: единые подходы придумали для выдачи компенсаций на оплату ЖКХ и ухода за детьми в детсадах. Но нас ждут и другие изменения. Например, лекарства для тяжелобольных детей освободят от НДС, максимальные ставки по потребительским кредитам понизятся, а оформлять ДТП по ОСАГО разрешат в электронном виде. Обо всём этом и не только рассказываем в нашем обзоре.
Лекарства для тяжелобольных детей освободят от НДС
Фонд «Круг добра» (занимается поддержкой детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями) освободят от уплаты НДС при передаче незарегистрированных в России лекарств. Это правило коснется и дальнейшей передачи фондом этих лекарств в больницы и аптеки.
— Благодаря освобождению от НДС у фонда появятся дополнительные средства, которые он сможет направить на помощь в лечении детей, — отмечал ранее министр финансов Антон Силуанов.
До этого при ввозе на территорию России таких препаратов НДС не уплачивался только в случае, если на таможне было предоставлено соответствующее разрешение от Минздрава. При этом ввозить такие лекарственные препараты в Россию имеют право только организации, указанные в 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств», а фонд «Круг добра» в их число не входит. Поэтому организации, которые ввозят в Россию незарегистрированные лекарственные препараты в интересах и по поручению фонда, не уплачивали НДС только непосредственно при самом ввозе. При дальнейшей передаче препаратов фонду (а затем из фонда — в больницы и аптеки) НДС выплачивался в общем порядке.
Фонд поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями «Круг добра» (Фонд «Круг добра») — один из государственных внебюджетных фондов. Создан в январе 2021 года по указу президента, учредителем является Министерство здравоохранения. Деятельность фонда регулируется Бюджетным кодексом, указом президента, а также иными законодательными и нормативными актами.
Введут новый порядок выплаты компенсаций на оплату ЖКХ
C 1 июля начнет работать единый подход по выдаче компенсаций на оплату ЖКХ — постановление об этом подписало правительство. Этот подход будет действовать для федеральных льготников. В их число входят:
- герои Социалистического Труда, герои Труда РФ, полные кавалеры ордена Трудовой Славы и члены их семей, герои Советского Союза, герои РФ, полные кавалеры ордена Славы и члены их семей (полностью не платят за жилье и ЖКХ, скидка составляет 100%);
- участники Великой Отечественной войны (в том числе и те, кто работал в тылу), чернобыльцы и их вдовы, ветераны боевых действий и инвалиды войны, инвалиды и семьи с детьми-инвалидами, жители блокадного Ленинграда (компенсация 50%);
- педагоги, руководители, их заместители, руководители структурных подразделений и их заместители в сельских школах и другие бюджетники (компенсация — 12 тысяч рублей в месяц, имеют на нее право при условии, что живут и работают по трудовому договору в селах, деревнях или поселках городского типа).
Компенсация по оплате ЖКУ для таких граждан предоставляется из федерального бюджета. Согласно новому документу, заявление на компенсацию можно подать через портал «Госуслуги», МФЦ или же лично обратиться в органы соцзащиты. Вместе с заявлением нужно предоставить документы на жилье, при необходимости — решение суда о том, находятся ли на иждивении дети до 18 лет, а также сведения об очном обучении детей. Общий перечень необходимых документов состоит из 25 пунктов, но большую часть запрашивают у других ведомств в электронной форме.
Рассмотреть заявление и принять решение о выдаче компенсации обязаны в течение 10 дней. Вот что может послужить основанием для отказа:
- если предоставлены документы, противоречащие сведениям, полученным во время межведомственного взаимодействия;
- если заявитель не подходит ни под одну из категорий, имеющих право на услугу;
- если у заявителя есть подтвержденная судебная задолженность по оплате ЖКХ не более чем за три последних года;
- если заявитель уже получает такие услуги.
В постановлении также отмечено, что россияне, иностранцы и лица без гражданства, которые с 11 мая 2014 года по 29 сентября 2022 года постоянно жили на территории ДНР и ЛНР, и те, кто с 24 февраля по 29 сентября 2022 года постоянно жили в Запорожской и Херсонской областях, могут подать документы, составленные на украинском языке. Региональные и муниципальные власти могут при назначении поддержки из своих бюджетов устанавливать дополнительные требования для предоставления помощи. Мы подробно рассказывали о том, для чего власти решили ввести новый подход к выдаче компенсаций на оплату ЖКХ.
Снижается максимальная ставка по потребительским кредитам
С 1 июля максимальный размер ежедневной процентной ставки по договорам потребительского кредита снижен с 1 до 0,8%. При этом максимальное значение полной стоимости кредита или займа снижается с 365 до 292% годовых, а максимальная сумма всех платежей по нему — до 130% от суммы предоставленного займа (ранее было до 150%).
Кроме того, с 1 июля увеличился и минимальный размер капитала микрофинансовых организаций — теперь он должен составлять не менее 4 миллионов рублей. Это правило не затрагивает МФО, финансирующие бизнес, и организации, учредителем которых является РФ, субъект или муниципальное образование в стране.
Введут новый порядок выплаты компенсаций родителям за уход за детьми в детсадах
Единый подход введут не только к выдаче компенсаций по оплате ЖКХ, но и к выплатам компенсаций родителям за уход за детьми в детсадах. Эту компенсацию выплачивают региональные власти или органы местного самоуправления. Услуга предоставляется одному из родителей ребенка, записанного в детский сад, при условии, если внесена родительская плата за присмотр и уход. Заявителем может быть как россиянин, так и иностранный гражданин (или лицо без гражданства).
Заявление, необходимые документы и информацию можно будет направить следующими способами:
- непосредственно в уполномоченный орган;
- в электронной форме на портале «Госуслуги» или официальном сайте уполномоченного органа;
- через МФЦ (если есть соглашение между МФЦ и уполномоченным органом);
- почтой в уполномоченный орган.
Рассмотреть заявление и принять решение обязаны в течение 6 дней.
Средний заработок для пособия по безработице рассчитают по-новому
С 4 июля вступит в силу новый порядок расчета среднего заработка для пособия по безработице. Изменится состав выплат, учитываемых в расчете среднего заработка по последнему месту работы, кроме того, можно будет двигать расчетные периоды. Для расчета среднего заработка нужно будет учитывать общий доход работника. В него включаются все выплаты, предусмотренные системой оплаты труда. Ранее в расчет включали только те выплаты, на которые были начислены страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, без учета доходов, с которых взносы не платятся.
Новые правила введены и для периода, за который производится расчет среднего заработка. По устоявшемуся правилу средний заработок рассчитают за 3 календарных месяца, предшествующих месяцу увольнения. Но теперь для расчета можно будет взять не только предшествующие три месяца. В тех случаях, когда работник был на больничном и его доход оказался ниже, чем в другие рабочие периоды, расчетный период можно сдвигать с интервалом в один месяц. Например, если работник, уволившийся в июне, болел в апреле, расчетный период с февраля — апреля будет смещен на январь — март. Такое смещение допустимо в пределах 12 месяцев, предшествующих месяцу увольнения.
Если в стаже работника нет трех полностью отработанных месяцев в пределах года, в качестве расчетных могут использоваться два или один полностью отработанных месяца. Если работник отработал менее одного месяца, расчет среднего заработка бухгалтерия должна произвести из фактически отработанного времени.
Оформлять ДТП по ОСАГО разрешат в электронном виде
С 15 июля страховщики начнут оформлять убытки по авариям в электронном виде, но только в том случае, если это будет по европротоколу — без участия сотрудников ГИБДД. Такой способ оформления будет доступен на портале «Госуслуги» — заявление о возмещении можно будет подать через личный кабинет. В это заявление из профиля добавятся все нужные данные по автомобилю и водителю, там же формируется полный пакет документов. Дальнейшее взаимодействие со страховой компанией тоже может идти через личный кабинет.
Заявление будет считаться принятым, если предоставлены все необходимые документы. Если их будет недостаточно, автовладелец получит уведомление о том, что еще нужно приложить. Срок, в который можно дослать документы, не ограничивается, но рассматривать заявление будут только после того, когда страховщик получит все документы. Затем страховая компания согласует с заявителем время и место для проведения осмотра автомобиля — уведомление об этом также направляется в личный кабинет на «Госуслугах».
На портале «Госуслуги» будет реализован только обмен электронными документами, услуга полноценного дистанционного осмотра не предусмотрена. Но по новым правилам допускается, что для первоначального проведения независимой экспертизы участник ДТП может прислать страховщику фото и видео в электронной форме. Сама же процедура осмотра поврежденного автомобиля не изменится. Через личный кабинет водителю сообщат только о времени и месте процедуры, все скрытые повреждения будут выявляться и оцениваться так же, как это происходит сегодня.
При этом урегулировать получение убытка в электронном виде по ОСАГО на первом этапе можно будет лишь в том случае, если документы о ДТП оформлены по европротоколу. Если же речь идет не о прямом возмещении убытка (и не о европротоколе) или же водитель не хочет обращаться в страховую компанию через «Госуслуги», то процедура урегулирования будет происходить как обычно.
Минюст начнет вести банк данных экстремистских материалов
С 15 июля Минюст будет вести банк данных экстремистских материалов. В него будут вноситься поступившие из суда копии решений о признании информационных материалов экстремистскими, а также сами материалы. Сведения из этих данных будут находиться в ограниченном доступе. Они будут предоставляться только сотрудникам органов, участвующих в противодействии экстремистской деятельности.
— Создаваемый банк данных экстремистских материалов поможет повысить эффективность работы как при проведении оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий, так и при подготовке профилактических мероприятий по противодействию экстремизму и терроризму, — год назад пояснял суть изменений председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
Сейчас в России ведут открытый реестр экстремистских материалов. Он постоянно обновляется, все желающие могут с ним ознакомиться на сайте Минюста. В него включена не только литература, признанная экстремистской, но и статьи, публикации в интернете, фильмы, листовки и даже музыкальные альбомы.
Появится новый порядок передачи оружия и патронов охотникам
Охотничьи хозяйства и владельцы охотничьего оружия смогут на законных основаниях передавать оружие и патроны к нему охотникам. Для этого нужно иметь охотничий билет и одно из следующих разрешений, выданных Росгвардией или ее территориальным органом:
- разрешение на ношение и использование охотничьего оружия;
- разрешение на хранение оружия;
- разрешение на хранение и ношение оружия;
- разрешение на хранение и использование оружия.
Также уточнен перечень документов, которые должен иметь охотник, чтобы получить разрешение на оружие. Срок действия такого разрешения будет составлять 5 лет. Кроме того, договор о передаче охотничьего оружия можно будет заключать и с иностранными гражданами — срок действия такого разрешения будет составлять 90 дней.
Размеры госпошлины за выдачу разрешений на оружие не изменились — 500 рублей за первоначальное оформление и 250 рублей за переоформление. Кроме того, 250 рублей стоит переоформление лицензии на экспонирование или коллекционирование оружия и патронов к нему.