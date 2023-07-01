Что нас ждет в июле: пособие по безработице посчитают по-новому, а ставки по кредитам понизят

Лекарства для тяжелобольных детей освободят от НДС

Фонд «Круг добра» (занимается поддержкой детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями) освободят от уплаты НДС при передаче незарегистрированных в России лекарств. Это правило коснется и дальнейшей передачи фондом этих лекарств в больницы и аптеки.

— Благодаря освобождению от НДС у фонда появятся дополнительные средства, которые он сможет направить на помощь в лечении детей, — отмечал ранее министр финансов Антон Силуанов.



До этого при ввозе на территорию России таких препаратов НДС не уплачивался только в случае, если на таможне было предоставлено соответствующее разрешение от Минздрава. При этом ввозить такие лекарственные препараты в Россию имеют право только организации, указанные в 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств», а фонд «Круг добра» в их число не входит. Поэтому организации, которые ввозят в Россию незарегистрированные лекарственные препараты в интересах и по поручению фонда, не уплачивали НДС только непосредственно при самом ввозе. При дальнейшей передаче препаратов фонду (а затем из фонда — в больницы и аптеки) НДС выплачивался в общем порядке.