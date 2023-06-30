«Человек, похожий на Пригожина», улетел из центра Петербурга на неслучайном вертолете

Именно от этой вертолетной площадки в 2016 году кортеж Пригожина начал свое заметное путешествие, которое не смогли игнорировать в ходе рейда ФСБ и ГИБДД. Их указания не приняли всерьез, началась погоня, которая прекратилась как раз у памятника Трезини. Дальнейшее общение одного из охранников в кортеже с референтом ФСБ в итоге потянуло на 2 года условно для охранника.

