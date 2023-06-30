В Берлин за 4000 рублей? Рассказываем 4 реальных способа попасть в Европу сейчас

В самом разгаре пора летних отпусков. Для желающих провести пару недель в Европе наши коллеги из MSK1.RU собрала 4 способа попасть в страны Шенгенской зоны сейчас. Среди них как простые и комфортные, так и сложные, но очень бюджетные. Выбирайте, какой подходит вам.
С пересадкой в Турции
Теперь разберем самый популярный и, пожалуй, простой способ попасть в Европу — через Турцию. Недорогие билеты с пересадкой в Анталье легко найти в любом из агрегаторов. Однако чтобы экономия была максимальной, часть пути придется преодолеть «Победой», так что будьте внимательны к объему ручной клади.
Стоимость билетов в Вену, Прагу или Будапешт через Анталью стартует от
Через Грузию
Лучше всего это вариант подходит жителям южных регионов, особенно тем, у кого есть своя машина. Добраться через Верхний Ларс до Кутаиси в таком случае не составит труда, а дальше — бросайте машину и отправляйтесь венгерским лоукостером в Европу. Так можно дешево попасть не только в Будапешт, но и в Мадрид, Барселону, Берлин, Милан, Рим и другие европейские города.
Цены на билеты в страны Шенгенской зоны из Кутаиси — от 5000 рублей. Если к этой сумме прибавить бюджет на дорогу до Грузии, то получится стоимость поездки в целом. Это либо пара тысяч на бензин, либо цена перелета из Москвы в Тбилиси.
Из Мурманска — в Норвегию
Теперь вариант для жителей северной части России. Наземная граница с Норвегией сейчас открыта, от нее можно автобусом добраться до города Киркенес, а оттуда самолетом или поездом в Осло. Из норвежской столицы легко найти дешевые авиабилеты во все крупные европейские города, а также на испанскую Ибицу и португальскую Мадейру.
Из Москвы до Мурманска сейчас долететь можно за 2500–3000 рублей. Международный автобус обойдется в 1400. На этом можно остановиться, если хотите провести отпуск в норвежских фьордах. А можно взять поезд до Осло (около 6000 рублей) и за пару тысяч улететь лоукостером в Ригу или Прагу.
Организованные туры
Если вы не хотите рисковать и располагаете бюджетом, проще всего для вас остановиться на одном из предложений туроператоров. Как сейчас планировать такие поездки, рассказал менеджер турагентства Friends Travel Дмитрий Денгольц. По его словам, больше всего на туристическую отрасль сейчас влияют изменения курса валют.
— Для некоторых направлений важен курс долларов, для других — евро, — объясняет Дмитрий. — Сейчас, когда биржа открылась с возросшим валютным курсом, туры могут резко дорожать. Наши клиенты нередко оплачивают поездки частями, и сейчас из-за падения рубля есть высокий шанс, что туристам придется переплатить. Поэтому мы рекомендуем внести большую часть оплаты сразу, чтобы потом цена не менялась в зависимости от курса валют.
События последних дней на спрос в туриндустрии повлияли не так сильно, отмечает Дмитрий.
— На выходных было некоторое затишье, но с понедельника к нам снова обращаются клиенты, чтобы спланировать отпуск.
Дмитрий Денгольц также отметил, что за последние годы начиная с ковидного времени туристы ведут себя более осторожно: оставляют за собой возможность отменить поездку, более тщательно рассчитывают бюджет.
Ранее мы разбирались, как падение турецкой лиры повлияет на туриндустрию: станет ли дешевле провести отпуск в Турции?