В Берлин за 4000 рублей? Рассказываем 4 реальных способа попасть в Европу сейчас

Через Грузию

Лучше всего это вариант подходит жителям южных регионов, особенно тем, у кого есть своя машина. Добраться через Верхний Ларс до Кутаиси в таком случае не составит труда, а дальше — бросайте машину и отправляйтесь венгерским лоукостером в Европу. Так можно дешево попасть не только в Будапешт, но и в Мадрид, Барселону, Берлин, Милан, Рим и другие европейские города.