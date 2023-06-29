«Увидела, как родители с детьми разбегаются в разные стороны»: как бомбили Воронеж в день мятежа «Вагнера»

Марина работает продавцом в цветочном магазине на первом этаже жилого дома. Сразу после взрывов она покинула его.



— Страшновато стало. Ехали до Воронежа, наверное, часа два, в центр города. Ехать куда-то [за город] было невозможно, потому что всё перекрыто. Через Сомово по пробкам мы поехали [в центр]. Заправки все были просто забиты, — вспоминает Марина. В центре она ночевала у знакомых и домой вернулась только 26 июня .



Об очередях на заправках в Отрадном говорят многие: люди закупались впрок бензином да и в продуктовых резко вырос спрос на продовольствие.