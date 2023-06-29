«Увидела, как родители с детьми разбегаются в разные стороны»: как бомбили Воронеж в день мятежа «Вагнера»

Пока 24 июня ростовчане гадали, надолго ли в городе задержатся мятежные вагнеровцы, жители Воронежа готовились к худшему. Колонны ЧВК в город не вошли, но на окраинах случились настоящие бои. Последствия известны: после пролета вертолетов и вероятной попытки сбить один из них загорелась нефтебаза, потом взорвался КАМАЗ на шоссе чуть южнее, а в одном из микрорайонов был взрыв на стоянке. Корреспонденты Городских порталов поговорили с жителями Воронежа, чтобы узнать, как они пережили тот опасный день.
Новое Отрадное
— Я была дома, сидела за компьютером. Стало душно, и я вышла на балкон. Как раз в этот момент произошел взрыв. Я просто услышала звук, увидела, как родители с детьми разбегаются в разные стороны. Как была, в одном халате, вышла в подъезд, там из окна с седьмого этажа всё было видно. Я увидела весь этот дым, в ужасе вернулась в квартиру, опять вышла на балкон, и [раздался] взрыв уже с другой стороны. Это фура взорвалась. Первый взрыв я не видела со своего балкона, а второй на моих глазах произошел.
Так жительница воронежского микрорайона Новое Отрадное Марина вспоминает
Марина работает продавцом в цветочном магазине на первом этаже жилого дома. Сразу после взрывов она покинула его.
— Страшновато стало. Ехали до Воронежа, наверное, часа два, в центр города. Ехать куда-то [за город] было невозможно, потому что всё перекрыто. Через Сомово по пробкам мы поехали [в центр]. Заправки все были просто забиты, — вспоминает Марина. В центре она ночевала у знакомых и домой вернулась только
Об очередях на заправках в Отрадном говорят многие: люди закупались впрок бензином да и в продуктовых резко вырос спрос на продовольствие.
По соседству с магазином цветов работает салон красоты. Две сотрудницы и одна клиентка неохотно вспоминают события того дня и говорят в основном о своих переживаниях. Одна из них решила, что будет в безопасности, если уедет.
— Мы уехали в сторону Орлово [на 30 километров на северо-восток от Воронежа], в лес. Логика была такая: надо ехать туда, где нет инфраструктуры, потому что бьют по [объектам] инфраструктуры. Мы все уехали, вчера видела, как люди с вещами возвращались и заносили их в дома.
Озерки
В шести километрах от Нового Отрадного стоит еще один микрорайон — как говорят местные, «для молодоженов». Два десятка многоэтажек, школа, детский сад, «Пятерочка», «Магнит», «Лента». Здесь около полудня
Спустя три дня на месте воронки в асфальте появилась свежая заплатка. Многострадальная «Лада» осталась на месте, но замотана в пленку. Дырки в стене никуда не делись. В ближайшем дворе с машиной возится Валерий. Он с детьми и супругой живет в доме, окна которого выходят на ту самую парковку.
Бродовое
Валерию пришлось в тот день поволноваться совсем по другой причине:
— Одноклассник жены Олег пострадал конкретно. Его регистратор снял прилет, у него всё лицо в шрамах, жена сильно пострадала и ребенок. Самолет улетел быстро, он на форсаже выпустил [заряд], — считает Валерий, показывая видео с той дороги. — После выстрела я поехал за старшими детьми, которые пошли в «Пятерочку». Подъезжаю, а тут люди с трассы подобрали и привезли к соседям пострадавших. У парня, а он одноклассник моей жены, всё лицо в крови, видны порезы от лобового стекла. Я раненых к себе в машину посадил и поехал в Садовое, там поликлиника. Приехал, никого. Тогда позвонил в 112, вернулся домой. Скорая приехала быстро, на ней их и увезли. Девочка трехлетняя с матерью в больнице, а его зашили, вытащили осколки из лица и отпустили.
Валерий рассказал, что дорогу не перекрывали, были только предостережения от властей по поводу переездов. Воронежский губернатор Александр Гусев в 11:38 просил жителей воздержаться от поездок по дорогам регионального и местного значения, но уже через четыре часа опубликовал пост с просьбой к автомобилистам пользоваться местными трассами для объезда заторов на трассе «Дон». Валерий говорит, что к призывам властей прислушались не многие.
— Люди ездили по дороге. Кто-то на работу, кто-то в магазин, на рынок. Ничто не предвещало подобного. Я, когда позвонил в 112, спросил, что нам делать. Но мне даже не ответили. А про взрыв на парковке у дома узнал чуть позже, жена рассказала. Я ведь и сам здесь машину часто оставляю…
Официальные власти удар по Бродовому так и не прокомментировали.
Вечером в пятницу, 23 июня, глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны в ракетном ударе по тыловым лагерям вагнеровцев. Министерство опровергло заявления, однако Пригожин продолжил выступать с угрозами и завел своих бойцов в Ростов-на-Дону и другие регионы. Мы следили за ситуацией в режиме онлайн.