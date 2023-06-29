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12-летний мальчик сутки блуждал в глухой тайге. Его спас охотничий пес — подробности истории

Ребенок отправился в лес вместо с отцом и дядей, но неожиданно пропал

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Видео: Городские порталы

В Амурской области 12-летний мальчик сутки пробыл один в глухой тайге. О пропаже ребенка заявил его отец. Мужчина — профессиональный охотник и много времени проводит в лесах. В этот раз он взял с собой брата и сына, но мальчик неожиданно пропал.

Как ребенок пережил ночь в глухой тайге — смотрите в коротком видео, которое опубликовано чуть выше.

К месту пропажи отправились спасатели и волонтеры поисково-спасательного отряда, подняли вертолет. Найти мальчика до темноты не получилось, ночью поиски осложнил сильный дождь. Обнаружили ребенка только на следующее утро — с воздуха заметили яркую одежду мальчика.

Ребенок не пострадал — только стер ноги в поисках ручья. Всю ночь его грел и охранял от диких зверей охотничий пес. Собака первой прибежала на крики маленького хозяина. К тому моменту мальчик уже выбился из сил.

— Я вообще сначала подумал — волк, — рассказал найденный ребенок. — А встал, посмотрел — собака. Я позвал его, лег, и он ко мне.

Мальчика вывезли на вездеходе из лесов, вертолетом отправили в больницу, где его осмотрели медики. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

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