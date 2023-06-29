12-летний мальчик сутки блуждал в глухой тайге. Его спас охотничий пес — подробности истории

В Амурской области 12-летний мальчик сутки пробыл один в глухой тайге. О пропаже ребенка заявил его отец. Мужчина — профессиональный охотник и много времени проводит в лесах. В этот раз он взял с собой брата и сына, но мальчик неожиданно пропал.

