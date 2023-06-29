«Россияне считают, что все им должны». Туристка рассказала о своем опыте отдыха в Абхазии

Для многих россиян Абхазия стала идеальным местом для отдыха: достаточно дешево, вкусная еда, красивая природа, море и горы буквально в нескольких километрах друг от друга. Те, кто еще не успел побывать в Стране души, относятся довольно скептично к отдыху через границу от Сочи — якобы там одни развалины и заоблачные цены. Наша коллега, корреспондент NN.RU Дарья Бурмистрова решила рассказать о своем путешествии в одну из самых солнечных стран и поделиться, чем там можно заняться во время отпуска.
Мое путешествие в Абхазию случилось в середине лета прошлого года. Буквально за неделю до отпуска мы с моим молодым человеком решились поехать именно туда дикарями. Почему пишу об этом сейчас? Да потому что за год там ничего не изменилось, как и за последние несколько десятилетий (и собираюсь в грядущий отпуск вновь туда отправиться).
В нашем путешествии всё началось не совсем гладко. В Москве опоздали на самолет, который должен был доставить нас в Сочи — промежуточный пункт в поездке. Пережив спектр негативных эмоций в аэропорту, новые билеты всё же были куплены. Спустя время понимаю — вернуться домой в Нижний из-за пропущенного самолета было бы преступлением.
После приземления в Сочи необходимо добраться до границы между Абхазией и Россией. От аэропорта она находится совсем недалеко — примерно в 14 километрах. Доехать туда можно разными способами, например, поймать такси или заранее заказать трансфер, как это сделали мы.
Проходишь границу, снова садишься в транспорт, и Абхазия показывает свои красоты почти сразу. Величественные горы и гладь моря завораживают. Воздух по ощущениям отличается от Сочи — еще более влажный и теплый.
Жилье лучше выбрать заранее, отталкиваться нужно от своих предпочтений в отдыхе. Мы выбрали Новый Афон. Этот город буквально делит страну на две части. Оттуда удобно добраться как в столицу — Сухум, так и в более туристические места — Гагру и Гудауту.
Арендованное нами жилье было не в самом городе, а в пяти километрах, в частном секторе. Напротив дома — красивая заброшенная станция, вдоль моря пролегала действующая железная дорога, а на пляже гуляли лошади и коровы. Атмосфера, честно сказать, непередаваемая. Каким-то чудом Абхазия заставляет тебя расслабиться и отпустить все тяжелые мысли хотя бы на время отдыха. Может, этому способствует солнце и влажный морской бриз, а может, запах растущих в округе эвкалиптов и мандаринов.
Несмотря на желание побольше полежать на пустом пляже и отдохнуть, мы решили быть активными туристами и посмотреть разные местечки Абхазии. Но обо всём по порядку.
Основным местом для посещения стал город, рядом с которым мы жили. Общая площадь Нового Афона совсем небольшая: за время отпуска мы побывали почти в каждом его уголке. Больше всего запомнилось несколько мест — Новоафонский водопад, платформа Псырцха, Новоафонский монастырь и Анакопийская крепость на Иверской горе.
Водопад почти в центре города создали монахи из Новоафонского монастыря в конце XIX века, когда начали благоустраивать территорию вокруг строящейся обители. Сегодня он выполняет роль ГЭС и обеспечивает электричеством монашескую обитель. Около воды ощущается приятная прохлада, и, если бы не скопления людей, там можно было бы гулять часами.
Если пройти за водопад, можно найти железнодорожную платформу Псырцха. Станция в виде причудливой беседки нависает над протекающей мимо рекой. На мостике станции создается ощущение парения, когда смотришь на воду. Это место невероятно красиво, представляю, сколько удовольствия было у людей, которые в советские годы могли пользоваться этой станцией.
Следующим пунктом мы выбрали Новоафонский монастырь, который видно с любой точки города за счет нахождения на возвышенности. Древнее сооружение располагается в живописном месте у подножия Афонской горы. Чтобы туда попасть пешком, придется потрудиться и подняться по каменистой дорожке в гору. История у монастыря непростая — в годы строительства велись горные работы, и приходилось расчищать пространство от камней и обломков породы. Потом русско-турецкая война вынудила остановить строительство. Несмотря на все трудности, духовную обитель достроили, и сейчас это невероятное место продолжает притягивать тысячи людей.
Если хочется долгой прогулки пешком, выбирайте Анакопийскую крепость, которую видно не только из Нового Афона, но и из соседних городов. Вершина горы, на которой она находится, высотой 344 метра. Со склона открывается вид, поражающий воображение, — отсюда можно увидеть утопающее в зелени побережье.
Естественно, ни в одной стране, которую вы посещаете как туристы, не будет всё гладко. В нашем случае был целый ряд минусов, с которыми нам пришлось столкнуться, — отравление местной кухней, обман уличными торговцами, хамское отношение таксистов, безнаказанные гонщики и разнузданные земляки.
Национальная еда абхазов не оставляет равнодушным никого — домашнее вино, разного вида настойки, знаменитый хачапур, речная рыба и шашлык — перечислять можно долго. К несчастью, наш организм, как показала практика, был не готов к празднику живота, и уже на второй день мы слегли с сильным отравлением, и мечта провести целый день в положении лежа сбылась.
Негативный опыт с едой не настолько сильно омрачил наш отдых, как некоторые местные жители. Сейчас речь именно про тех, кто хочет заработать золотые горы на туристах. Около любых достопримечательностей вам попадется наглый мужчина, пытающийся взять не меньше 1000 рублей, например, за примерку грузинского парика или за нелепое фото в тулупе. Таксисты же чувствуют свою власть над пешими туристами. На маршрутке доехать от Нового Афона до Сухума обойдется рублей в 200 с человека, частник же может запросить 1000 за одного. И простое слово «нет» водитель не поймет, он будет стоять рядом с тобой, пока ты не согласишься, и не подпустит к тебе ни своих коллег-таксистов, ни общественный транспорт.
Сами поездки ни за 200, ни за 1000 рублей комфортными назвать нельзя. Абхазы водят как в последний раз. Обычным делом является выехать на встречку, обгоняя машину, которая и так быстро едет. Это при том, что многие дороги — серпантин. А на обочинах дорог пасутся сами по себе сотни горных коров. В городе светофоры иногда стоят для красоты, внимания на них обращают мало, об ограничении скорости тоже мало кто слышал. За всё время в Абхазии я не увидела ни одну женщину за рулем. На самом деле, даже имея права, я бы не рискнула прокатиться там на авто.
Но апогеем негативных эмоций на удивление становятся не местные недочеты, а наши земляки — россияне. Приезжая в Абхазию, где цены в несколько раз ниже Турции, Египта и даже Сочи, они считают, что все им должны. Пьяные дебоши, некультурные высказывания и непристойное поведение — всё это можно встретить в любом месте Абхазии.
И всё же для меня Новый Афон — хорошее место туристско-пляжного отдыха с редким посещением достопримечательностей. Если хочется больше ощущений, можно взять групповую или индивидуальную экскурсию. Таким образом мы посетили еще несколько мест.
Например, знаменитое озеро Рица. Водоем, безусловно, невероятно красив. Вода изумительного голубого цвета, высоченные горные вершины, окружающие тебя, — всё это создает приятные впечатления. Из неприятных — конечно же, огромная толпа туристов. Экскурсоводы советуют посетить это озеро в непривычный для Абхазии зимний сезон. Не будь толп, снег, который выпадает в этих районах, создаст еще более волшебную атмосферу.
Одно из мест, которое по-настоящему нас впечатлило, — ущелье Черниговка, находящееся в пригороде Сухума. Там находится русло бурной горной речки Мачары, протекающей вдоль скал. В ущелье есть туристическая тропинка. Гуляя по ней, можно вдоволь насладиться шумом воды, видом невероятных валунов и камней, которые местами поросли мхом. На берегах много пышной субтропической зелени.
Не обошли мы стороной и термальный источник «Кындыг». Это один из самых больших комплексов Абхазии. Он включает в себя четыре бассейна с минеральной водой разной температуры, озеро с целебной сероводородной грязью, площадки для принятия горячего душа, гидромассажный душ и бочку с ледяной водой. Всё это находится под открытым небом.
В своей истории я не упомянула огромное количество водопадов, которые мы посетили отдельно или по пути в другие места. Также не дошла до нескольких древних храмов и не рассказала про столицу Сухум. Но это лишь потому, что я выбрала для своей колонки локации, где у меня действительно захватывало дух и я чувствовала себя по-настоящему живой и счастливой. Надеюсь, если вы выберете для отдыха Абхазию и посетите что-нибудь из моего списка, тоже испытаете счастье и удовольствие.
При планировании своего отпуска одна из важнейших задач — решить, как добраться до места. Можно спланировать путешествие и отправиться самостоятельно, но также есть сотни туроператоров, которые за заманчивые цены помогут устроить отдых. Увы, среди них иногда попадаются мошенники. Так случилось с парой, которая планировала отдохнуть в Абхазии, но в итоге отпуск сорвался.