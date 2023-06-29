«Россияне считают, что все им должны». Туристка рассказала о своем опыте отдыха в Абхазии

Мое путешествие в Абхазию случилось в середине лета прошлого года. Буквально за неделю до отпуска мы с моим молодым человеком решились поехать именно туда дикарями. Почему пишу об этом сейчас? Да потому что за год там ничего не изменилось, как и за последние несколько десятилетий (и собираюсь в грядущий отпуск вновь туда отправиться).

В нашем путешествии всё началось не совсем гладко. В Москве опоздали на самолет, который должен был доставить нас в Сочи — промежуточный пункт в поездке. Пережив спектр негативных эмоций в аэропорту, новые билеты всё же были куплены. Спустя время понимаю — вернуться домой в Нижний из-за пропущенного самолета было бы преступлением.