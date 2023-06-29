Украина назвала условия для переговоров с Россией: новости СВО за 28 июня

Власти ЦАР согласились принять любую ЧВК из России

Советник президента ЦАР Гуанджика заявил, что республика согласится принять любую другую помощь из России, если ЧВК «Вагнер» покинет страну. Слова политика передает Financial Times.



— Если Москва решит отозвать ЧВК «Вагнер» и прислать нам «Бетховенов» и «Моцартов», они у нас будут, — заявил Гуанджика.



Советник президента ЦАР также отметил, что в стране не произошло никаких очевидных перемен после мятежа Пригожина в России.