В тот день была истерия: «Отменяем!», «Переносим!» Как туристы добирались в Крым по трассе М-4 «Дон» во время мятежа Пригожина

— Я сейчас управляю отелем Grande del Mare в Черноморском, тех, кто захотел отменить бронь, мы понимаем, а тем, кто опоздал и едет только сейчас, предоставляем дополнительные услуги или компенсируем пропущенные дни отдыха, — говорит Наталья Стамбульникова.



Свое заявление сделал и Российский союз туриндустрии: по его данным, большинство отелей и пансионатов готовы пересчитать стоимость отдыха и вернуть отдыхающим деньги за неиспользованные дни. А также предложить перенести даты поездки на более позднее время.

