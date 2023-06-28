В тот день была истерия: «Отменяем!», «Переносим!» Как туристы добирались в Крым по трассе М-4 «Дон» во время мятежа Пригожина

Пока вся страна ждала, чем закончится марш-бросок ЧВК «Вагнер», занявшего Ростов-на-Дону, туристы, направлявшиеся в Крым по трассе М-4 «Дон», думали: добираться «огородами» или повернуть назад? Ехать ли на отдых или отменять забронированные номера в пансионатах, отелях и санаториях? Что происходит сейчас с бронированием в Крыму?
«Галя, у нас отмена отмены!»
— Мы за два последних года уже привыкли к паническим атакам наших отдыхающих, так что, хоть и сами всю субботу провели в напряжении, пытались людей как-то успокоить, — говорит Елена Горецкая, хозяйка гостевого дома «Уют» в Алуште. — Конечно, было страшно, а представьте, что наши гости собрались в дорогу, а на трассе блокпосты, танки, вооруженные люди... Тут не до отдыха уже. Поэтому да, были звонки: «Мы не приедем!»
— В тот день была истерия: «Отменяем!», «Переносим!», — говорит Глава ассоциации малых отелей Крыма Наталья Стамбульникова. — Агония длилась, наверное, сутки: сначала все в ужасе отказывались от отдыха, а вечером, когда стало понятно, что вооруженного переворота не будет, начались новые звонки: «Мы едем! Отмените отмену!»
Больше всего не повезло тем, кто оказался в пути именно в субботу 24 июня. Из-за перекрытых дорог они опоздали и пропустили оплаченные дни отдыха, если вообще не отменили его. Большинство крымских отельеров отнеслись к таким туристам с пониманием.
— Я сейчас управляю отелем Grande del Mare в Черноморском, тех, кто захотел отменить бронь, мы понимаем, а тем, кто опоздал и едет только сейчас, предоставляем дополнительные услуги или компенсируем пропущенные дни отдыха, — говорит Наталья Стамбульникова.
Свое заявление сделал и Российский союз туриндустрии: по его данным, большинство отелей и пансионатов готовы пересчитать стоимость отдыха и вернуть отдыхающим деньги за неиспользованные дни. А также предложить перенести даты поездки на более позднее время.
Надежда Крыма — туристы с крепкими нервами
В день глобальной пробки на российском Юге чат «Крымский мост» захлебывался от сообщений. «Кто в пути, это правда, что трассу бомбят?», «На каком участке дороги рвы — на видео их копают экскаваторы?», «Как объехать блок-посты на М-4?»… Над Светланой, автором сообщения: «А представьте, когда все, кто сидел и ждал, ломанутся — вот затор будет!» в чате только посмеялись. А Светлана оказалась права — 27 июня, во вторник, дождавшись полного снятия ограничений и блок-постов, таки ломанулись. Многокилометровые пробки на выезд из Крыма сменились пробками на въезд.
— На выезде на материк 20 машин, на въезд в Крым — огромная пробка. Отстояли в ней 1.20 — и это еще быстро, за нами многокилометровая очередь, — шлет отчет в чат «Крымский мост» Лариса Миронова.
Семь досмотровых комплексов позволяют пройти проверку автомобиля гораздо быстрее, чем в прошлом году: сейчас в среднем ручной контроль занимает 30 минут, рентген — 1,5 часа. Но пока затор на мосту сохраняется. На вопрос, кто же едет в Крым, в чате весело отвечают: «Те, кто по-настоящему любит купаться в море».
— Нервные барышни не поехали в Крым еще в прошлом году, а крепкие мужчины с боевыми подругами уже едут по трассе «Дон». И сбить их с этого пути не способна даже ЧВК «Вагнер», — говорит Сергей Ромашкин, глава туроператора «Дельфин», вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР). — Я шучу, но это близко к истине. Те, кто знают обстановку в Крыму и отправляются отдыхать на полуостров, принимают все риски. Такие туристы — надежда Крыма на нынешний курортный сезон.
Цены ниже «ковидных»
— Сейчас доступны все категории номеров — можете бронировать любой, — объясняет Ирина из службы бронирования санатория «Курпаты», расположенного на берегу в одноименном поселке в 13 километрах от Ялты. — Достаточно оплатить одни сутки — и номер будет забронирован на всё время проживания. Но если вы не уверены в сроках, не волнуйтесь, места есть.
На сайте двухзвездочного санатория «Курпаты» можно выбрать разные лечебные программы и номера. Например, 2-местный «эконом» с полным пансионом на двоих обойдется в 4100 рублей в сутки. Цены очень низкие для июля на Южном берегу.
— Цены на отдых сейчас ниже даже ковидного 2019 года, — говорит Глава ассоциации малых отелей Крыма Наталья Стамбульникова. — А в сравнении с прошлым годом они уже упали на 15–30 процентов. Ситуация с ЧВК «Вагнер», на мой взгляд, глобально на цены не повлияет — ниже уже некуда. А что касается бронирования, то сейчас пока не выше 30 процентов от имеющихся мест. На июль-август ждем 40–50 процентов. Ситуация, конечно, в стране и мире нестабильная, всё сложно, но отдых никто не отменял — как раз и нужно отвлечься от новостей и полежать в теплом море, укрепляя нервную систему.
Крымские отельеры готовы заманивать туристов скидками, бонусными программами и даже бесплатным размещением. Например, пансионат «Нева» в Алуште предлагает поселить ребенка до 14 лет бесплатно, если гости забронируют номер до 30 июня. Многие отели дают дополнительную скидку крымчанам, рассчитывая, что местных привлекут полупустые пляжи — небывалое зрелище в разгар лета — и они захотят остаться у моря подольше, а не ждать середины сентября, пока курортники разъедутся по домам.
— Крым падает с начала года на 25–28 процентов, и мятеж ЧВК «Вагнер» ситуацию существенно не ухудшил — рынок так быстро не реагирует, да и самое страшное удалось предотвратить, — говорит Сергей Ромашкин, вице-президент Ассоциации туроператоров России. — В понедельник, а это самый активный день по бронированию, число броней упало еще на 3–4 процента по отношению к началу предыдущей недели. Путь в Крым — вот основная сложность для отдыхающих: долго и, как мы в очередной раз увидели, не очень просто.
Цены в среднем в сутки в Крыму этим летом (2-местный номер без питания). Без звезд — 1500 рублей; 1 звезда — 2000 рублей; 2 звезды — 4000 рублей; 3 звезды — 6000 рублей; 4 звезды — 8000 рублей; 5 звезд —
Вечером в пятницу, 23 июня, глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны в ракетном ударе по тыловым лагерям вагнеровцев. Министерство опровергло заявления, однако Пригожин продолжил выступать с угрозами и завел своих бойцов в Ростов-на-Дону и другие регионы. Мы следили за ситуацией в режиме онлайн.