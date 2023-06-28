В Кремле оценили вероятность начала переговоров по Украине: новости СВО за 27 июня

Кроме того, ФСБ прекратила уголовное дело против Пригожина о вооруженном мятеже. В ведомстве подчеркнули, что при расследовании дела было установлено, что участники мятежа «прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления».

Песков заявил, что не видит предпосылок для начала переговоров по Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг возможные переговоры по ситуации вокруг Украины. Он рассказал журналистам, что Запад и Киев полностью исключают возможность мирных переговоров.



Своим ответом пресс-секретарь президента прокомментировал слухи о возможных переговорах по Украине в следующем месяце. Ранее немецкий телеканал ARD рассказал о том, что в июне в Копенгагене прошла секретная встреча представителей западных государств с членами БРИКС, на которой политики якобы обсуждали ключевые принципы мира на Украине.