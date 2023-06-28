«Удалось выбить лишь часть суммы». Сибиряков зовут охранять объекты в ДНР за сотни тысяч в месяц — кто реально их получает

Как понижают зарплату или не выплачивают вовсе

53-летний таджик Амир из Новосибирска еще в 2022 году работал хиропрактиком и делал массаж. Во время объявленной мобилизации он пошел в военкомат, но там ему отказали из-за возраста. Тогда, как рассказывает Амир, он решил попасть на СВО через ЧВК «Вагнер», но и там получил отказ.



— Отказали, потому что 53 года. Но я могу уделать двух-трех молодых, — хвастается он. — Вот смотрю на ребят, и мне хочется быть с ними как-то. Но всем не поможешь, хотя бы так я буду.



В октябре он откликнулся на объявление о работе охранником. Вакансию разместил красноярский ЧОП, который, по словам Амира, взаимодействовал с Росгвардией. В охране требовалось меньше, самое важное — это 6-й разряд, отсутствие судимости и тяги к алкоголю.

