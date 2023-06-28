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Спецоперация на УкраинеЭксклюзив

«Удалось выбить лишь часть суммы». Сибиряков зовут охранять объекты в ДНР за сотни тысяч в месяц — кто реально их получает

НГС узнал, кто предлагает такую работу и какие суммы в итоге зарабатывают те, кто на нее соглашается

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Охранникам обещают высокие зарплаты, проезд и питание за счет компании. Какие из этих обещаний работодатели реально выполняют?

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Среди вакансий на сайтах по поиску работы выделяются предложения о работе охранниками: от будущих кандидатов просят по минимуму, зато обещают высокие зарплаты, которые доходят до 100–170 тысяч рублей в месяц. Есть лишь один нюанс — работать придется в ДНР, ЛНР и на других новых территориях. Корреспондент НГС поговорила с мужчинами, рискнувшими и ответившими на подобные объявления: один из них столкнулся с обманом, а другой хочет отказаться от контракта из-за постоянной падающей зарплаты. Действительно ли работодатели готовы платить большие деньги за рисковую работу и с чем сталкиваются по прибытии будущие охранники — в этом материале.

Кто отправляет охранников из Новосибирска в ДНР

«Для обеспечения безопасности на объектах образования ищем сотрудников для работы на территории ДНР/ЛНР», — так обычно звучит текст объявлений, появившихся в последнее время на сайтах для поиска работы. Их точное количество подсчитать затруднительно: в некоторых вакансиях прямо не говорят о необходимости работать в новых регионах, но это подразумевается в описании.

Как объясняет руководитель пресс-службы «HeadHunter Сибирь» Лилия Эсауленко, базы для динамики и анализа пока мало, чтобы отследить, в каких регионах чаще всего ищут кадры для ДНР, ЛНР и других регионов. Но востребованы, по ее словам, специалисты по продажам, рабочие, строители, производственники и охранники. Причем чаще их ищут в ДНР: в мае на сайте hh.ru появилось 456 вакансий (на 2% больше, чем в апреле), в то время, как в ЛНР свободны 239 вакансий. В Запорожской и Херсонской областях еще меньше — 82 и 37 вакансий соответственно.

Объявления о работе, которая предусмотрена на новых территориях, выделяются зарплатами — они выше, чем в других регионах. Так, главному инженеру проекта по реконструкции дорог готовы платить до 350 тысяч рублей — поисками кандидатов занимается рекрутинговое агентство из Ростова-на-Дону, но вакансия доступна и новосибирцам. В тексте описания есть короткая строчка: «готовность к кратковременным командировкам на территорию ДНР в г. Мариуполь (2–4 дня в месяц, оплата в повышенном размере, страхование жизни и здоровья)».

Впрочем, не только топам готовы платить больше: например, в Новосибирске подыскивают охранников 6-го разряда для работы в ДНР и ЛНР за 100 тысяч рублей в месяц.

— Обязанности: охрана правопорядка на объектах Министерства образования, обеспечение контрольно-пропускного режима (при необходимости), обеспечение мер антитеррористической безопасности, — говорится в вакансии.

Наглядная разница в оплате одной и той же работы в Новосибирске и на новых российских территориях

Наглядная разница в оплате одной и той же работы в Новосибирске и на новых российских территориях

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Ее, а также 10 аналогичных вакансий в Санкт-Петербурге, Москве, Самаре, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и других городах разместила компания AN-Security. Она называет себя «одной из крупнейших в России компаний, специализирующихся на предоставлении полного комплекса охранных услуг». На сайте AN-Security говорится, что она появилась в 1993 году и ранее предоставляла услуги для ЧМ 2018 года, ЭКСПО-2020, сотрудничала с IKEA, компаниями Inditex (Zara, Bershka, Stradivarius), Decathlon.

Юридическое лицо AN-Security — ООО «Охранная организация "АН-Секьюрити Директ"». По итогам 2022 года выручка компании составила 233 миллиона рублей, чистая прибыль — 7,1 миллиона рублей. Генеральный директор — Евгений Климов (у него несколько бизнесов в области охраны), руководитель — Рафаэль Дузенов.

Зарплата в 100 тысяч рублей для охранников — не редкость, такие же деньги предлагают потенциальным кандидатам, согласным охранять объекты крупнейших угольных компаний в Кемеровской и Новосибирской областях, в Якутии. Условия похожие: вахтовый метод, проезд от места проживания и обратно. Правда, с охранников в Сибири и Якутии требуют больше, чем с кандидатов, готовых поехать в новые регионы.

Сейчас в архиве на различных досках объявлений можно найти вакансии охранников и за 170 тысяч рублей — работодателями выступали ЧОПы.

Как понижают зарплату или не выплачивают вовсе

53-летний таджик Амир из Новосибирска еще в 2022 году работал хиропрактиком и делал массаж. Во время объявленной мобилизации он пошел в военкомат, но там ему отказали из-за возраста. Тогда, как рассказывает Амир, он решил попасть на СВО через ЧВК «Вагнер», но и там получил отказ.

— Отказали, потому что 53 года. Но я могу уделать двух-трех молодых, — хвастается он. — Вот смотрю на ребят, и мне хочется быть с ними как-то. Но всем не поможешь, хотя бы так я буду.

В октябре он откликнулся на объявление о работе охранником. Вакансию разместил красноярский ЧОП, который, по словам Амира, взаимодействовал с Росгвардией. В охране требовалось меньше, самое важное — это 6-й разряд, отсутствие судимости и тяги к алкоголю.

— Я на гражданке никогда не работал охранником. В 1990-е годы участвовал в горячих точках, но об этом никто и не знает, даже не спрашивали. И вот я документы подготовил, поехал в Красноярск на базу, а оттуда в Херсонскую область. Я первый раз был 4,5 месяца, после поехал на базу и в бухгалтерии получил полную сумму, которую должны были мне. В данный момент я нахожусь тут после 2 месяцев отдыха — охраняем школы, детсады, — объясняет Амир.

Амир устраивался работать охранником в Херсонскую область за зарплату в 170 тысяч рублей. Спустя полгода зарплату урезали до 100 тысяч

Амир устраивался работать охранником в Херсонскую область за зарплату в 170 тысяч рублей. Спустя полгода зарплату урезали до 100 тысяч

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Обещанные вакансией 170 тысяч рублей в месяц Амир сумел получить, но уже в марте зарплату понизили — до 150 тысяч, а в июне случилось очередное понижение.

— До 1 июня платили 120 и на еду 5 тысяч в месяц каждому давали, теперь, с 1 июня — 100 тысяч и на питание отменили, сами себя кормим. Не знаю, почему понизили, то ли сверху так сказали, то ли они сами. Просто объявили нам всем, и всё. Не знаю, что дальше будет, но у меня желание пропало с ними работать дальше. Хочется ребятам помочь, но вот я вернусь в конце месяца и попробую снова добровольцем, — делится он.

Никите из Сочи повезло меньше Амира: ему обещали зарплату в 180 тысяч рублей, но, проработав в Луганске два месяца, заветных денег он так и не получил. Работодателем выступил сочинский ЧОП, с которым Никита сотрудничал раньше.

— Кормить не кормили, так как столовая не работала. Питались за свой счет. В садик, который охраняли, ходило детей от силы 15–20, не больше, иногда по 10–12 детей всего было. Школы не работали, так как лето было. Здания просто простаивали. После двух месяцев нас забрали назад, — рассказывает Никита. — По поводу денег: обещали через неделю-полторы, но ни аванса, ни зарплаты мы не увидели. Договора у нас не было на руках, только две бумажки без печатей и подписей. Просто регламент, так сказать, и правило нахождения на территории садика. Но там в договоре четко и ясно прописано было, что не установлено количество постов охраны, не установлена сумма оплаты охраны (сторожа).

Он пытался обратиться в трудовую инспекцию, но там, как он говорит, ему указали на невнятный договор и сразу предупредили, что доказать что-то будет сложно, поскольку нет фотографий, табельного листа, дежурного журнала. В итоге за два месяца работы он смог получить 60 тысяч рублей — вместо обещанных 360 тысяч.

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— Через знакомых удалось выбить лишь часть суммы денег, и то я бы сказал, что это аванс. По остальным, кто ездил с нами, не знаю, платили или нет. Я думаю, что нет. В Росгвардии, насколько я знаю, меньше нас зарабатывают. Да, у них есть льготы, раньше на пенсию выходят, но зарабатывают они меньше, чем обещают охранникам, — отмечает при этом он.

Сейчас, как добавляет Никита, ЧОП, отправивший его в ЛНР, банкротится.

В мае НГС рассказывал о том, как новосибирский полицейский прослужил три месяца в Донбассе. Читайте, как выглядят новые территории и что говорят об СВО местные жители.

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