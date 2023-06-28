«Удалось выбить лишь часть суммы». Сибиряков зовут охранять объекты в ДНР за сотни тысяч в месяц — кто реально их получает

Среди вакансий на сайтах по поиску работы выделяются предложения о работе охранниками: от будущих кандидатов просят по минимуму, зато обещают высокие зарплаты, которые доходят до 100–170 тысяч рублей в месяц. Есть лишь один нюанс — работать придется в ДНР, ЛНР и на других новых территориях. Корреспондент НГС поговорила с мужчинами, рискнувшими и ответившими на подобные объявления: один из них столкнулся с обманом, а другой хочет отказаться от контракта из-за постоянной падающей зарплаты. Действительно ли работодатели готовы платить большие деньги за рисковую работу и с чем сталкиваются по прибытии будущие охранники — в этом материале.
Кто отправляет охранников из Новосибирска в ДНР
«Для обеспечения безопасности на объектах образования ищем сотрудников для работы на территории ДНР/ЛНР», — так обычно звучит текст объявлений, появившихся в последнее время на сайтах для поиска работы. Их точное количество подсчитать затруднительно: в некоторых вакансиях прямо не говорят о необходимости работать в новых регионах, но это подразумевается в описании.
Как объясняет руководитель пресс-службы «HeadHunter Сибирь» Лилия Эсауленко, базы для динамики и анализа пока мало, чтобы отследить, в каких регионах чаще всего ищут кадры для ДНР, ЛНР и других регионов. Но востребованы, по ее словам, специалисты по продажам, рабочие, строители, производственники и охранники. Причем чаще их ищут в ДНР: в мае на сайте hh.ru появилось 456 вакансий (на 2% больше, чем в апреле), в то время, как в ЛНР свободны 239 вакансий. В Запорожской и Херсонской областях еще меньше — 82 и 37 вакансий соответственно.
Объявления о работе, которая предусмотрена на новых территориях, выделяются зарплатами — они выше, чем в других регионах. Так, главному инженеру проекта по реконструкции дорог готовы платить до 350 тысяч рублей — поисками кандидатов занимается рекрутинговое агентство из Ростова-на-Дону, но вакансия доступна и новосибирцам. В тексте описания есть короткая строчка: «готовность к кратковременным командировкам на территорию ДНР в
Впрочем, не только топам готовы платить больше: например, в Новосибирске подыскивают охранников
— Обязанности: охрана правопорядка на объектах Министерства образования, обеспечение контрольно-пропускного режима (при необходимости), обеспечение мер антитеррористической безопасности, — говорится в вакансии.
Ее, а также 10 аналогичных вакансий в Санкт-Петербурге, Москве, Самаре, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и других городах разместила компания AN-Security. Она называет себя «одной из крупнейших в России компаний, специализирующихся на предоставлении полного комплекса охранных услуг». На сайте AN-Security говорится, что она появилась в 1993 году и ранее предоставляла услуги для ЧМ 2018 года, ЭКСПО-2020, сотрудничала с IKEA, компаниями Inditex (Zara, Bershka, Stradivarius), Decathlon.
Юридическое лицо AN-Security — ООО «Охранная организация "АН-Секьюрити Директ"». По итогам 2022 года выручка компании составила 233 миллиона рублей, чистая прибыль — 7,1 миллиона рублей. Генеральный директор — Евгений Климов (у него несколько бизнесов в области охраны), руководитель — Рафаэль Дузенов.
Зарплата в 100 тысяч рублей для охранников — не редкость, такие же деньги предлагают потенциальным кандидатам, согласным охранять объекты крупнейших угольных компаний в Кемеровской и Новосибирской областях, в Якутии. Условия похожие: вахтовый метод, проезд от места проживания и обратно. Правда, с охранников в Сибири и Якутии требуют больше, чем с кандидатов, готовых поехать в новые регионы.
Сейчас в архиве на различных досках объявлений можно найти вакансии охранников и за 170 тысяч рублей — работодателями выступали ЧОПы.
Как понижают зарплату или не выплачивают вовсе
53-летний таджик Амир из Новосибирска еще в 2022 году работал хиропрактиком и делал массаж. Во время объявленной мобилизации он пошел в военкомат, но там ему отказали из-за возраста. Тогда, как рассказывает Амир, он решил попасть на СВО через ЧВК «Вагнер», но и там получил отказ.
— Отказали, потому что 53 года. Но я могу уделать двух-трех молодых, — хвастается он. — Вот смотрю на ребят, и мне хочется быть с ними как-то. Но всем не поможешь, хотя бы так я буду.
В октябре он откликнулся на объявление о работе охранником. Вакансию разместил красноярский ЧОП, который, по словам Амира, взаимодействовал с Росгвардией. В охране требовалось меньше, самое важное — это
— Я на гражданке никогда не работал охранником. В
Обещанные вакансией 170 тысяч рублей в месяц Амир сумел получить, но уже в марте зарплату понизили — до 150 тысяч, а в июне случилось очередное понижение.
— До 1 июня платили 120 и на еду 5 тысяч в месяц каждому давали, теперь, с
Никите из Сочи повезло меньше Амира: ему обещали зарплату в 180 тысяч рублей, но, проработав в Луганске два месяца, заветных денег он так и не получил. Работодателем выступил сочинский ЧОП, с которым Никита сотрудничал раньше.
— Кормить не кормили, так как столовая не работала. Питались за свой счет. В садик, который охраняли, ходило детей от силы
Он пытался обратиться в трудовую инспекцию, но там, как он говорит, ему указали на невнятный договор и сразу предупредили, что доказать что-то будет сложно, поскольку нет фотографий, табельного листа, дежурного журнала. В итоге за два месяца работы он смог получить 60 тысяч рублей — вместо обещанных 360 тысяч.
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— Через знакомых удалось выбить лишь часть суммы денег, и то я бы сказал, что это аванс. По остальным, кто ездил с нами, не знаю, платили или нет. Я думаю, что нет. В Росгвардии, насколько я знаю, меньше нас зарабатывают. Да, у них есть льготы, раньше на пенсию выходят, но зарабатывают они меньше, чем обещают охранникам, — отмечает при этом он.
Сейчас, как добавляет Никита, ЧОП, отправивший его в ЛНР, банкротится.
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