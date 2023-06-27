«Мы ситуацию упустили»: Лукашенко раскрыл детали переговоров с Пригожиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время церемонии вручения погон высшему офицерскому составу подробно рассказал о том, как помог разобраться с конфликтом в России, произошедшим на минувших выходных, а также о деталях переговоров. По словам президента, ему было «больно наблюдать» за событиями, происходившими на юге России, кроме того, многие белорусы также восприняли их «близко к сердцу». Глава Белоруссии отметил, что ему нужно пояснить позицию и принятые решения властей в свете «последних вбросов и инсинуаций», которые появляются в СМИ.
— Тем более что и беглые наши засуетились. Правда, фальстарт произошел. Стремятся продемонстрировать своим кураторам наличие хоть каких-то результатов. Успели даже опубликовать очередные призывы и планы. Мол, тоже готовы реализовать очередной сценарий «вооруженного мятежа»: надо же отчитываться, — пояснил Лукашенко.
Президент Белоруссии заявил, что после известий о происходящем в России он отдал все распоряжения по приведению армии в полную боевую готовность и «никто не был против».
— В течение полудня армия, все Вооруженные силы, в том числе и милиция, спецподразделения, были приведены в полную боевую готовность, — отметил Лукашенко.
Глава Белоруссии заявил, что в ситуации с разрешением конфликта «не было героев»:
— Я сказал: ни в коем случае не делать из меня героя, ни из меня, ни из Путина, ни из Пригожина, потому что мы ситуацию упустили, а потом мы думали, что рассосется, а оно не рассосалось. И столкнулись два человека, которые воевали на фронте.
По словам Лукашенко, угроза нового глобального конфликта «еще никогда не была так близка, как сегодня».
— Если рухнет Россия, мы останемся под обломками, все погибнем. <...> Нашу страну, весь наш регион в очередной раз пытаются взорвать, дезориентировать людей. Любыми способами раскачать ситуацию и под этот шумок насадить свои правила, установить свой порядок. Порядок, при котором уже не будет ни наших стран, ни народов. Нас пытаются ввести в заблуждение о реальных планах и намерениях коллективного Запада. К сожалению, наши попытки урегулировать ситуацию путем мирных переговоров там сейчас называют «дипломатической имитацией». Цена этой «имитации» — сотни тысяч человеческих жизней.
С раннего утра и до позднего вечера 24 июня государственные структуры РФ называли вагнеровцев вооруженными мятежниками. Пресечь действия ЧВК и арестовать Евгения Пригожина требовали Генпрокуратура и Национальный антитеррористический комитет. Президент в своем обращении к нации назвал действия руководства ЧВК предательством, а церковные иерархи призывали не допустить кровопролития. Вечером того же дня при посредничестве президента Белоруссии Александра Лукашенко Пригожин развернул двигавшиеся на Москву колонны.
В ночь на 27 июня Владимир Путин выступил со специальным обращением, в котором, в частности, отметил, что те бойцы ЧВК «Вагнер», которые «остановились у последней черты», смогут продолжить службу в России. Сам Пригожин, объясняя события 24 июня, заявил, что одной из причин мятежа стал приказ Минобороны, обязующий добровольческие отряды (к ним относится и ЧВК) до 1 июля 2023 года подписать контракты с военным ведомством.
27 июня Минобороны сообщило о том, что тяжелую технику из ЧВК «Вагнер» готовят к передаче в подразделения ВС РФ. Уголовное дело в отношении Евгения Пригожина прекратили.