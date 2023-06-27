Неспящие в Рассвете: как вагнеровцы устроили пальбу по дороге в Ростов

— Вся эпопея началась с полуночи. Перед этим мы заметили, что машин на трассе M-4 становится меньше. Потом движение остановилось. В первом часу началось: [появились] менты, гаишники, ВАИшники, кого только не было — а мы ничего не можем понять. И всё, колонна [военной техники] пошла. Была целая куча людей в военной форме, а мы просто боялись, что ненароком по заправке [прилетит]!
Алексей, высокий седой мужчина, описывает события ночи и раннего утра 24 июня. Внимание всей страны было приковано к событиям в центре Ростова, где вагнеровцы заняли штаб Южного военного округа, и к их сослуживцам, которые стремительно двигались на Москву. Но первые выстрелы были сделаны на подъезде к Ростову, в поселке Рассвет.
Корреспонденты Городских порталов побывали в Рассвете, чтобы восстановить события той ночи.
Стрельба над бензоколонкой
Соцсети облетели кадры со стрельбой под изумленные комментарии очевидцев. В темноте сверкают вспышки, слышны очереди — это случилось примерно за час до того, как колонна «Вагнера» вошла в город.
— Это с автоматов [стреляют], да?
— [Зачем] они это делают?
— ***, это что?! Отойди, отойди, Ильдар! — переговариваются свидетели стрельбы. На втором видео, сделанном с этой же точки, длинная колонна вагнеровской техники выдвигается в город.
Нам удалось найти оператора, который снял эти кадры. Ильдар работает на местной шиномонтажке — оттуда и снимал происходящее. Его товарищ, призывавший к осторожности, — Самвел, сотрудник заправки. Одна из машин «Вагнера» даже заправилась на его АЗС — то был внедорожник без номеров.
— Страшно не было, они ведь тоже люди и видели, что я без оружия, — вспоминает Ильдар. — Я спросил, будем ли мы работать [этой ночью]. Они говорят, будете, когда мы уедем. «Ребят, вы нам не нужны, у нас своя цель, мы идем, никого не трогаем».
Куда идут вагнеровцы, жители Рассвета узнали из новостей. В самом поселке мятежникам было не до разговоров — они занимали позиции. Возле гостиницы Family hotel встала техника ПВО. Ильдар считает, что это был «Панцирь» — зенитный ракетно-пушечный комплекс на базе КАМАЗа.
— Поначалу над Рассветом и над трассой летали вертолеты. А система ПВО крутилась, поднимала орудие, но [долго] не стреляла, — вспоминает работник шиномонтажки. — Она выстрелила один раз, когда не было вертолетов в воздухе, в сторону от нас, через поселок. Вдали мы ничего не видели, такое чувство, что она просто стрельнула в воздух.
Его товарищ Самвел подтверждает: в районе Рассвета кружили вертолеты. Чьи они были, сказать не может. Не ясно, и куда пришелся выстрел из «Панциря».
— Вертолеты летали постоянно, с выключенными фонарями, только звук издалека появлялся и нарастал, а «Панцирь» этот наводился на ту сторону, — вспоминает заправщик. — Сзади него стоял манипулятор, из которого выходили люди с ПЗРК и тоже направляли их в сторону звука. Один раз прилетел вертолет с включенными огнями. Стрельба из пулеметов или автоматов началась без видимой причины.
Стреляли из «Панциря», по словам Самвела и Ильдара, около трех часов ночи. В половине четвертого вагнеровцы продолжили стрелять, а уже в четыре часа уехали в направлении Ростова.
— Просто трассирующие пули летели вверх. Непонятно, в кого они стреляли. Это продолжалось, наверное, полторы минуты. А для чего это, может, чтобы напугать, может, [хотели] создать такое ощущение у людей, что они там серьезно настроены? — рассуждает Самвел.
Гильз на месте, откуда вели огонь, найти не удалось. Сотрудники АЗС считают, что следы перестрелки подобрали на память мальчишки. Зато о «стрельбе в воздух» — а может, и с воздуха — напоминают пробоины в шумозащитном заборе у трассы, следы от гусеничной техники и расстроенные нервы местных жителей.
«Услышали взрыв»
Центральную улицу поселка — Комсомольскую — в ночь на 24 июня заполнили пикапы «музыкантов». Вагнеровцы заезжали во дворы, следили за небом. За поселком находится воинская часть. Судя по рассказам Самвела и Ильдара, выстрел из «Панциря» мог быть направлен в ее сторону.
На улицу Комсомольскую выходит небольшой магазинчик. Дверь открыта, за прилавком с продуктами — никого. Продавщица ушла в дом, но скоро вернулась на рабочее место. Покупателей нет, и она охотно рассказывает, как провела ночь на субботу.
— Была половина третьего, — Валентина показывает видео — черный экран и звук мотора. — Мы проснулись от того, что вертолеты летали над домами. Потом услышали взрыв за прудами. Разорвалось что-то, облако было. Потом опять пошли вертолеты летать. Пока колонны не прошли и всё не утихомирилось, мы не спали. Детям сказали, что идут учения.
Про вагнеровцев ничего не говорит, зато проходится по армии, о которой знает по отзывам знакомых мобилизованных.
По словам Валентины, стрельба в Рассвете продолжалась полторы минуты, подтверждает она. Взрыв она, как и многие из местных, слышала, но причину не знает.
На главной площади Рассвета несколько магазинов и ларьков. В одном из них торгует сигаретами Маша. Она живет через улицу от Комсомольской и вспоминает, как проснулась от грохота.
— Я проснулась в 03:30 от взрыва. И всё, потом полетели вертолеты, их было очень много и так низко. Я только во двор выходила, а дальше ходить страшно было. Надеюсь, больше такого не повторится, — говорит Маша и добавляет. — В подвале мы на всякий случай порядок навели. А что делать? Мы же не знаем, чё будет дальше.
Прогуливаясь по Комсомольской, встречаем мужчину с седой бородой. Он обсуждает с коммунальными работниками какие-то предстоящие раскопки у дома, а потом рассказывает нам, что тоже слышал громкий звук под утро, но не верит в версию с подбитым вертолетом, которую цитировали в соцсетях. Минобороны потери техники официально не подтверждало.
— Вот здесь машина стояла, там еще одна. Полуджипы с пулеметами в кузове, как в Сирии — таких много было, — вспоминает он. — Перед моим домом стояло четыре машины, люди в кустах были. Но меня это не беспокоило. Вертолеты летали низко, а потом был выстрел, то ли с вертолета, то ли в вертолет, где-то в полчетвертого. В четыре они уехали. Взрыва не было, хлопок, как с гранатомета. Очереди были отдельные, но боя не было. Думаю, вертолет не упал, не было такого.
Никто из рассветовцев, с которыми мы поговорили, так и не понял, что произошло в ночь на 24 июня в их поселке. И только одна местная жительница из соседнего селения призналась, что пообещала себе уехать к родне на Урал от такой жизни. Но когда всё стихло, передумала.