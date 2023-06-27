Неспящие в Рассвете: как вагнеровцы устроили пальбу по дороге в Ростов

— Страшно не было, они ведь тоже люди и видели, что я без оружия, — вспоминает Ильдар. — Я спросил, будем ли мы работать [этой ночью]. Они говорят, будете, когда мы уедем. «Ребят, вы нам не нужны, у нас своя цель, мы идем, никого не трогаем».



Куда идут вагнеровцы, жители Рассвета узнали из новостей. В самом поселке мятежникам было не до разговоров — они занимали позиции. Возле гостиницы Family hotel встала техника ПВО. Ильдар считает, что это был «Панцирь» — зенитный ракетно-пушечный комплекс на базе КАМАЗа.

