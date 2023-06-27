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Неспящие в Рассвете: как вагнеровцы устроили пальбу по дороге в Ростов

Корреспонденты 161.RU побывали в поселке, откуда колонна ЧВК двинулась на город

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После стоянки вагнеровцев в шумопоглощающем заборе вдоль трассы осталось несколько заметных дыр, есть и сквозные

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— Вся эпопея началась с полуночи. Перед этим мы заметили, что машин на трассе M-4 становится меньше. Потом движение остановилось. В первом часу началось: [появились] менты, гаишники, ВАИшники, кого только не было — а мы ничего не можем понять. И всё, колонна [военной техники] пошла. Была целая куча людей в военной форме, а мы просто боялись, что ненароком по заправке [прилетит]!

Алексей, высокий седой мужчина, описывает события ночи и раннего утра 24 июня. Внимание всей страны было приковано к событиям в центре Ростова, где вагнеровцы заняли штаб Южного военного округа, и к их сослуживцам, которые стремительно двигались на Москву. Но первые выстрелы были сделаны на подъезде к Ростову, в поселке Рассвет.

Корреспонденты Городских порталов побывали в Рассвете, чтобы восстановить события той ночи.

Стрельба над бензоколонкой


Соцсети облетели кадры со стрельбой под изумленные комментарии очевидцев. В темноте сверкают вспышки, слышны очереди — это случилось примерно за час до того, как колонна «Вагнера» вошла в город.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Техника двинулась по трассе вскоре после того, как у въезда в Рассвет началась стрельба

Видео: читатель 161.RU

— Это с автоматов [стреляют], да?

— [Зачем] они это делают?

— ***, это что?! Отойди, отойди, Ильдар! — переговариваются свидетели стрельбы. На втором видео, сделанном с этой же точки, длинная колонна вагнеровской техники выдвигается в город.

Нам удалось найти оператора, который снял эти кадры. Ильдар работает на местной шиномонтажке — оттуда и снимал происходящее. Его товарищ, призывавший к осторожности, — Самвел, сотрудник заправки. Одна из машин «Вагнера» даже заправилась на его АЗС — то был внедорожник без номеров.

ЗРК на базе КАМАЗа следил за небом с площадки возле отеля

ЗРК на базе КАМАЗа следил за небом с площадки возле отеля

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Техника оставила на трассе следы от гусениц

Техника оставила на трассе следы от гусениц

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Колонна техники растянулась до поворота

Колонна техники растянулась до поворота

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— Страшно не было, они ведь тоже люди и видели, что я без оружия, — вспоминает Ильдар. — Я спросил, будем ли мы работать [этой ночью]. Они говорят, будете, когда мы уедем. «Ребят, вы нам не нужны, у нас своя цель, мы идем, никого не трогаем».

Куда идут вагнеровцы, жители Рассвета узнали из новостей. В самом поселке мятежникам было не до разговоров — они занимали позиции. Возле гостиницы Family hotel встала техника ПВО. Ильдар считает, что это был «Панцирь» — зенитный ракетно-пушечный комплекс на базе КАМАЗа.

— Поначалу над Рассветом и над трассой летали вертолеты. А система ПВО крутилась, поднимала орудие, но [долго] не стреляла, — вспоминает работник шиномонтажки. — Она выстрелила один раз, когда не было вертолетов в воздухе, в сторону от нас, через поселок. Вдали мы ничего не видели, такое чувство, что она просто стрельнула в воздух.

На колонне моста — свежее повреждение

На колонне моста — свежее повреждение

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Один из выстрелов оставил след очень низко

Один из выстрелов оставил след очень низко

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Стела Рассвета с одной стороны напоминает о ратном труде предков, а с другой — призывает подписать контракт с Минобороны

Стела Рассвета с одной стороны напоминает о ратном труде предков, а с другой — призывает подписать контракт с Минобороны

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Его товарищ Самвел подтверждает: в районе Рассвета кружили вертолеты. Чьи они были, сказать не может. Не ясно, и куда пришелся выстрел из «Панциря».

— Вертолеты летали постоянно, с выключенными фонарями, только звук издалека появлялся и нарастал, а «Панцирь» этот наводился на ту сторону, — вспоминает заправщик. — Сзади него стоял манипулятор, из которого выходили люди с ПЗРК и тоже направляли их в сторону звука. Один раз прилетел вертолет с включенными огнями. Стрельба из пулеметов или автоматов началась без видимой причины.

Стреляли из «Панциря», по словам Самвела и Ильдара, около трех часов ночи. В половине четвертого вагнеровцы продолжили стрелять, а уже в четыре часа уехали в направлении Ростова.

— Просто трассирующие пули летели вверх. Непонятно, в кого они стреляли. Это продолжалось, наверное, полторы минуты. А для чего это, может, чтобы напугать, может, [хотели] создать такое ощущение у людей, что они там серьезно настроены? — рассуждает Самвел.

Гильз на месте, откуда вели огонь, найти не удалось. Сотрудники АЗС считают, что следы перестрелки подобрали на память мальчишки. Зато о «стрельбе в воздух» — а может, и с воздуха — напоминают пробоины в шумозащитном заборе у трассы, следы от гусеничной техники и расстроенные нервы местных жителей.

«Услышали взрыв»


Центральную улицу поселка — Комсомольскую — в ночь на 24 июня заполнили пикапы «музыкантов». Вагнеровцы заезжали во дворы, следили за небом. За поселком находится воинская часть. Судя по рассказам Самвела и Ильдара, выстрел из «Панциря» мог быть направлен в ее сторону.

На улицу Комсомольскую выходит небольшой магазинчик. Дверь открыта, за прилавком с продуктами — никого. Продавщица ушла в дом, но скоро вернулась на рабочее место. Покупателей нет, и она охотно рассказывает, как провела ночь на субботу.

— Была половина третьего, — Валентина показывает видео — черный экран и звук мотора. — Мы проснулись от того, что вертолеты летали над домами. Потом услышали взрыв за прудами. Разорвалось что-то, облако было. Потом опять пошли вертолеты летать. Пока колонны не прошли и всё не утихомирилось, мы не спали. Детям сказали, что идут учения.

Про вагнеровцев ничего не говорит, зато проходится по армии, о которой знает по отзывам знакомых мобилизованных.

По словам Валентины, стрельба в Рассвете продолжалась полторы минуты, подтверждает она. Взрыв она, как и многие из местных, слышала, но причину не знает.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Техника вагнеровцев едет по Рассвету

Видео: читатель 161.RU

На главной площади Рассвета несколько магазинов и ларьков. В одном из них торгует сигаретами Маша. Она живет через улицу от Комсомольской и вспоминает, как проснулась от грохота.

— Я проснулась в 03:30 от взрыва. И всё, потом полетели вертолеты, их было очень много и так низко. Я только во двор выходила, а дальше ходить страшно было. Надеюсь, больше такого не повторится, — говорит Маша и добавляет. — В подвале мы на всякий случай порядок навели. А что делать? Мы же не знаем, чё будет дальше.

Перекресток на улице Комсомольской, по которой техника вагнеровцев выезжала из поселка

Перекресток на улице Комсомольской, по которой техника вагнеровцев выезжала из поселка

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Администрация Рассвета находится на Комсомольской улице, которую ненадолго заняли вагнеровцы

Администрация Рассвета находится на Комсомольской улице, которую ненадолго заняли вагнеровцы

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Прогуливаясь по Комсомольской, встречаем мужчину с седой бородой. Он обсуждает с коммунальными работниками какие-то предстоящие раскопки у дома, а потом рассказывает нам, что тоже слышал громкий звук под утро, но не верит в версию с подбитым вертолетом, которую цитировали в соцсетях. Минобороны потери техники официально не подтверждало.

— Вот здесь машина стояла, там еще одна. Полуджипы с пулеметами в кузове, как в Сирии — таких много было, — вспоминает он. — Перед моим домом стояло четыре машины, люди в кустах были. Но меня это не беспокоило. Вертолеты летали низко, а потом был выстрел, то ли с вертолета, то ли в вертолет, где-то в полчетвертого. В четыре они уехали. Взрыва не было, хлопок, как с гранатомета. Очереди были отдельные, но боя не было. Думаю, вертолет не упал, не было такого.

Никто из рассветовцев, с которыми мы поговорили, так и не понял, что произошло в ночь на 24 июня в их поселке. И только одна местная жительница из соседнего селения призналась, что пообещала себе уехать к родне на Урал от такой жизни. Но когда всё стихло, передумала.

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