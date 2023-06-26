«Шли не для свержения власти»: Пригожин выступил впервые после мятежа

Глава ЧВК «Вагнер» высказался по поводу событий 24 июня впервые после мятежа. В аудиозаписи, опубликованной его пресс-службой, Евгений Пригожин рассказал о предпосылках произошедшего и о том, почему колонны развернулись и ушли в полевые лагеря.
По словам Пригожина, одной из причин мятежа стал приказ Минобороны, обязующий добровольческие отряды (к ним относятся и ЧВК) до 1 июля 2023 года подписать контракты с военным ведомством.
— Те, бойцы, которые решили, что они готовы перейти к министерству обороны, перешли, — отметил Пригожин.
Он также заверил, что в случае, если ситуация не изменится, бойцы намеревались «выйти 30 июня колонной в Ростов и публично передать технику около штаба СВО», но по ходу движения столкнулись с сопротивлением со стороны Минобороны.
Тем не менее одна группа ЧВК дошла до Ростова-на-Дону.
— Было очевидно, что в этот момент прольется много крови. Поэтому мы посчитали, что демонстрация того, что мы собирались сделать, достаточна. И нашим решением развернуться были два важнейших фактора. Первый фактор — не хотели пролить российскую кровь. Второй фактор — шли для демонстрации своего протеста, а не для свержения власти в стране, — объяснил Пригожин.
В этот момент, говорит Пригожин, с ним связался президент Белоруссии Александр Лукашенко и «предложил найти пути решения для дальнейшей работы ЧВК «Вагнер» в законной юрисдикции», после чего колонны развернулись и ушли в полевые лагеря.
С раннего утра и до позднего вечера 24 июня государственные структуры РФ называли вагнеровцев вооруженными мятежниками. Пресечь действия ЧВК и арестовать Евгения Пригожина требовали Генпрокуратура и Национальный антитеррористический комитет. Президент в своем обращении к нации назвал действия руководства ЧВК предательством, а церковные иерархи призывали не допустить кровопролития. Вечером того же дня при посредничестве президента Белоруссии Александра Лукашенко Пригожин развернул двигавшиеся на Москву колонны.
Уголовное дело об организации вооруженного мятежа, главным фигурантом которого стал Евгений Пригожин, не прекращено. Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники, следователи следственного управления ФСБ России продолжают расследование.
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