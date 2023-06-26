«Шли не для свержения власти»: Пригожин выступил впервые после мятежа

— Те, бойцы, которые решили, что они готовы перейти к министерству обороны, перешли, — отметил Пригожин.

Он также заверил, что в случае, если ситуация не изменится, бойцы намеревались «выйти 30 июня колонной в Ростов и публично передать технику около штаба СВО», но по ходу движения столкнулись с сопротивлением со стороны Минобороны.