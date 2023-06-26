Мать погибшего на «Титане» уступила ему место. Он хотел собрать кубик Рубика на глубине

Кристин Давуд — мать 19-летнего Сулеймана, погибшего вместе с отцом (пакистанским бизнесменом Шахзадой Давудом) на батискафе «Титан», — в интервью BBC рассказала, что уступила сыну своё место на судне, чтобы тот установил рекорд по сборке кубика Рубика на глубине. Она сообщила, что изначально сама должна была отправиться вместе с мужем к месту гибели «Титаника», но поездку отложили из-за пандемии коронавируса.