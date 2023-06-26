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Пропавший батискаф «Титан»Подробности

Мать погибшего на «Титане» уступила ему место. Он хотел собрать кубик Рубика на глубине

Рекорд должен был заснять его отец

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На «Титане» было пять человек — все они погибли

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Кристин Давуд — мать 19-летнего Сулеймана, погибшего вместе с отцом (пакистанским бизнесменом Шахзадой Давудом) на батискафе «Титан», — в интервью BBC рассказала, что уступила сыну своё место на судне, чтобы тот установил рекорд по сборке кубика Рубика на глубине. Она сообщила, что изначально сама должна была отправиться вместе с мужем к месту гибели «Титаника», но поездку отложили из-за пандемии коронавируса.

— Потом я уступила своё место, потому что он (Сулейман. — Прим. ред.) очень хотел поехать. Он сказал мне: «Я соберу кубик Рубика на глубине 3,7 тысячи метров рядом с "Титаником"», — рассказала Кристин.

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Видео: Городские порталы

Как сообщает BBC, Сулейман (студент университета Стратклайда в Глазго) собирал кубик Рубика за 12 секунд и в преддверии погружения подал заявку в Книгу рекордов Гиннесса. Заснять же само достижение должен был его отец. В итоге погружение батискафа «Титан», принадлежавшего американской компании OceanGate Expeditions, завершилось трагедией. Помимо Сулеймана и его отца, пакистанского бизнесмена Шахзада Давуда, погибли британский миллиардер Хэмиш Хардинг, президент и основатель компании OceanGate Expeditions Стоктон Раш и французский акванавт Поль-Анри Наржоле.

Роскосмос выложил фотографию места гибели «Титана», снятую со спутника

Роскосмос выложил фотографию места гибели «Титана», снятую со спутника

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Как рассказала Кристин Давуд, она вместе с дочкой Алиной находилась на борту канадского судна Polar Prince, на котором батискаф был доставлен на место погружения. Вдова бизнесмена призналась, что потеряла надежду увидеть мужа и сына живыми через 96 часов после того, как связь с аппаратом пропала.

Батискаф «Титан» пропал в Атлантическом океане 19 июня. Субмарина OceanGate перестала выходить на связь примерно через 1 час 45 минут после погружения — в 05:13 19 июня по московскому времени. На месте происшествия развернули поисково-спасательную операцию, в которой участвовало около 10 надводных судов, глубоководных аппаратов и самолетов из США, Канады, Великобритании и Франции. На протяжении трех дней спасателям не удавалось установить даже примерное местонахождение «Титана». По данным CNN, благодаря специальным гидроакустическим устройствам они слышали «обратную связь» — звук, похожий на стук, который появлялся с периодичностью раз в полчаса как минимум четыре часа.

Но и после этого поиски не давали никаких результатов, судно не могли найти даже после наступления «точки невозврата» — времени, когда на батискафе, по расчетам, закончился кислород. По данным NBC, запасы воздуха на пропавшем батискафе закончились в четверг в 14:08 по московскому времени. Кислород на борту был рассчитан на 96 часов. 22 июня компания OceanGate объявила экипаж батискафа «Титан» погибшим. Береговая охрана США также подтвердила смерть экипажа пропавшей подлодки. Контр-адмирал береговой охраны Джон Могер заявил, что в ходе операции обнаружено пять крупных обломков батискафа. Их характер указывает на то, что на судне произошел взрыв, — предположительно, именно он стал причиной гибели находившихся на борту людей. В отдельном материале мы подробно рассказывали о том, как произошла эта трагедия.

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