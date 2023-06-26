В Ордынском районе похоронили бойца ЧВК «Вагнер» — его тезка был главарем банды черных риелторов

В Новосибирской области прошли похороны
Как сообщается в официальной группе администрации Ордынского района в соцсети «ВКонтакте», с мужчиной простились в Красном Яре
— Боец ЧВК «Вагнер» погиб на передовой, — говорится в сообщении администрации.
Полный тезка Андрея Викторовича Шилко был осужден в 2009 году за убийство трех человек и мошеннические операции с квартирами. Как писал НГС, следствие установило, что бывший милиционер Шилко подыскивал одиноких собственников квартир в Новосибирске, расправлялся с ними, а жилье затем продавал через подставных лиц. Вместе с ним действовали риелтор, получивший
В СМИ банду Андрея Шилко прозвали бандой черных риелторов.
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