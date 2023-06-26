В Ордынском районе похоронили бойца ЧВК «Вагнер» — его тезка был главарем банды черных риелторов

— Боец ЧВК «Вагнер» погиб на передовой, — говорится в сообщении администрации.



Полный тезка Андрея Викторовича Шилко был осужден в 2009 году за убийство трех человек и мошеннические операции с квартирами. Как писал НГС, следствие установило, что бывший милиционер Шилко подыскивал одиноких собственников квартир в Новосибирске, расправлялся с ними, а жилье затем продавал через подставных лиц. Вместе с ним действовали риелтор, получивший 10 лет срока, и подельник Шилко, помогавший ему в убийстве и операциях с жильем (получил 7 лет и 6 месяцев ). Андрея Шилко приговорили к 21 году лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. В конце 2009 года он пытался добиться смягчения приговора в Верховном суде, но решение областного суда было оставлено без изменений.

