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Спецоперация на Украине

В Ордынском районе похоронили бойца ЧВК «Вагнер» — его тезка был главарем банды черных риелторов

С ним простились 20 июня

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Андрея Шилко похоронили в Красном Яре

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В Новосибирской области прошли похороны 42-летнего Андрея Шилко, погибшего в спецоперации.

Как сообщается в официальной группе администрации Ордынского района в соцсети «ВКонтакте», с мужчиной простились в Красном Яре 20 июня.

— Боец ЧВК «Вагнер» погиб на передовой, — говорится в сообщении администрации.

Полный тезка Андрея Викторовича Шилко был осужден в 2009 году за убийство трех человек и мошеннические операции с квартирами. Как писал НГС, следствие установило, что бывший милиционер Шилко подыскивал одиноких собственников квартир в Новосибирске, расправлялся с ними, а жилье затем продавал через подставных лиц. Вместе с ним действовали риелтор, получивший 10 лет срока, и подельник Шилко, помогавший ему в убийстве и операциях с жильем (получил 7 лет и 6 месяцев). Андрея Шилко приговорили к 21 году лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. В конце 2009 года он пытался добиться смягчения приговора в Верховном суде, но решение областного суда было оставлено без изменений.

В СМИ банду Андрея Шилко прозвали бандой черных риелторов.

Все новости вокруг спецоперации мы собираем в отдельном сюжете.

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