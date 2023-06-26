Дважды отверженные. Как работала система смены пола в СССР и России и что будет после запрета

Трансгендерство — не блажь, а горе

Почему даже в советское время, когда всё инакое отправлялось в психиатрические больницы, операции по смене пола были хотя бы относительно возможны?

— Как доктор говорю: появление в семье ребенка с гендерной дисфорией, даже если она проявляется, когда он становится взрослым, — большое горе. Такие же чувства испытывает семья, в которой ребенок рождается инвалидом, — говорит Владимир Фесенко, уролог-андролог, кандидат медицинских наук. — И так же, как инвалидам, государство должно им помогать, чтобы они оставались полноценными членами общества. Я занимаюсь этой проблемой — социальной и медицинской — с 1990-х годов с профессором Владимиром Михайличенко, когда СЗГМУ им. Мечникова был еще ГИДУВом — на клинической базе в Александровской больнице. Это особая категория пациентов, не следует людей с гендерной дисфорией путать с представителями ЛГБТ. Их мало — 1 на 40–100 тысяч населения. Оперируются, понятно, не все. Долгие годы мы были единственной государственной клиникой, в которой такие операции выполнялись, они штучные, максимум 10–12 в год. Последняя операция в Александровской больнице выполнена 5 лет назад. Зачем делать из этого проблему вселенского масштаба, непонятно. Запрет на смену пола на демографическую ситуацию никак не повлияет, а вот на психологический климат в семьях этих людей окажет влияние точно.