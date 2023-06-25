Кто такой Евгений Пригожин. Всё, что о нем известно

В 2001 году Владимир Путин обедал там с Жаком Шираком, а год спустя — с Джорджем Бушем. В 2003-м , по данным СМИ, президент России отмечал там свой день рождения.

К тому времени предприниматель уже занялся кейтерингом. Компанию «Конкорд кейтеринг» он основал в 1995 году. С 2002 года развивал сеть ресторанов быстрого питания «Блин!Дональдс», название бизнесмен придумал сам. Но сеть закрылась десять лет спустя.

Как сам бизнесмен рассказывал в интервью об успехах кейтерингового бизнеса, к 2005 году у него «уже 10 лет как была самая крупная в России фирма по выездному обслуживанию». «Все "восьмерки", саммиты за нами», — вспоминал Пригожин. Из информации в открытых источниках следует, что бизнесмен действительно организовал ряд торжеств для высоких гостей, в том числе и питание в Доме правительства РФ.