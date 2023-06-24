«Люди с оружием, очереди на заправках и в магазинах»: что происходит сейчас в Воронежской области

Жительница Ростова Великого Ярославской области Анастасия (имя изменено по просьбе героини публикации. — Прим. ред.) в 2020 году переехала в Воронеж. По заявлению региональных властей, в области ввели режим контртеррористической операции из-за попытки военного мятежа. Все массовые мероприятия отменили, а людей попросили соблюдать спокойствие.
Анастасия вместе с семьей уехала из города, чтобы переждать беспокойные события на даче. Она рассказала, что сейчас происходит в Воронеже и за его пределами.
— В самом городе всё спокойно. Ну как спокойно. Жители, конечно, в шоке, в панике. Очень большие очереди на заправках. Мы уехали на дачу окольными путями, чтобы не попасть на блок-посты. А так на трассах всех досконально проверяют, особенно на въезд. На выезд не могу сказать, но мы вот выехали, у нас всё спокойно. А так, мы когда ехали, увидели, что трасса М-4 пустая, особенно в сторону Ростова из Москвы. Ни одной вообще машины не было, когда мы ехали. А в сторону Москвы ехала колонна машин, не военная, я так понимаю, что это вагнеровцы. В колоне стояла буханка-пикап, и в ней стояло два человека с оружием каким-то большим. Я не знаю, я в нем не разбираюсь. Но это было стремно, — рассказала Анастасия.
По словам женщины, жители пригорода Воронежа не знают, каким образом будут возвращаться с работы домой. Настроение у людей тревожное.
— Они приехали на работу, узнали новости и не знают теперь, как добираться домой. Я заходила в магазин, общалась с продавцами, вот такая обстановка у них. Многие переживают за родных, которые находятся там рядом. Все звонят друг другу, узнают, как дела, спрашивают, — рассказала Анастасия.
Из-за случившегося в пригородных магазинах стали собираться очереди. Люди покупают провизию с запасом.
— Берут хлеб, лапшу быстрого приготовления, подгузники, воду, мясо, муку, детское питание, — рассказала жительница Воронежа.
Напомним, в ночь на 24 июня Евгений Пригожин заявил о якобы «нанесении МО РФ удара по тыловым лагерям ЧВК «Вагнер»». В Минобороны РФ опровергли его слова. ФСБ немедленно возбудила уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу. В ряде регионов усилили меры безопасности. Собираем хронику событий в этой онлайн-трансляции.
— Утверждения, распространяемые от имени Евгения Пригожина, не имеют под собой никаких оснований. В связи с этими заявлениями ФСБ России возбуждено уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу. Требуем немедленно прекратить противоправные действия, — сообщили в Национальном антитеррористическом комитете.
Также о возбуждении уголовного дела против Евгения Пригожина по статье 279 Уголовного кодекса Российской Федерации по факту организации вооруженного мятежа сообщила Генпрокуратура.
новость из сюжета
Подпишитесь на важные новости о спецоперации на Украине
— Его действиям будет дана надлежащая правовая оценка. За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет, — цитирует заявление прокуратуры РБК.
По поводу случившегося уже высказался губернатор Ярославской области Михаил Евраев, а власти сообщили о работе вокзалов и транспорта в регионе в связи с событиями в стране.
Тем временем ярославский центр набора добровольцев в ЧВК «Вагнер» не выходит на связь.