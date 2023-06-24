«Люди с оружием, очереди на заправках и в магазинах»: что происходит сейчас в Воронежской области

— В самом городе всё спокойно. Ну как спокойно. Жители, конечно, в шоке, в панике. Очень большие очереди на заправках. Мы уехали на дачу окольными путями, чтобы не попасть на блок-посты. А так на трассах всех досконально проверяют, особенно на въезд. На выезд не могу сказать, но мы вот выехали, у нас всё спокойно. А так, мы когда ехали, увидели, что трасса М-4 пустая, особенно в сторону Ростова из Москвы. Ни одной вообще машины не было, когда мы ехали. А в сторону Москвы ехала колонна машин, не военная, я так понимаю, что это вагнеровцы. В колоне стояла буханка-пикап, и в ней стояло два человека с оружием каким-то большим. Я не знаю, я в нем не разбираюсь. Но это было стремно, — рассказала Анастасия.