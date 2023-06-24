Ничего не происходит на площади перед штабом ЮВО: как Ростов провел странную ночь на 24 июня

Пушкинская / Островского

Вечер пятницы в Ростове, и на центральных улицах города-кабака как всегда многолюдно. Компании парней и девчонок — молодых и не очень — рвутся гулять.



На Пушкинской — тихо и мирно. Свет фонарей пробивается через кроны деревьев у Халтуринского переулка — в тенях, на лавках жмутся друг к другу молодые тела.



Дальше — помпезный «Гаврош», летняя веранда которого забита народом. Разливается смех, бокалы гостей полны вина.



На перекрестке улиц Пушкинской и Островского стоит «Тигр» — отечественный аналог американского броневика Humvee. Мобильная машина пехоты высокой проходимости, снабженная крупнокалиберным пулеметом.

