Путин выступит с обращением к стране

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин в ближайшее время выступит с обращением. Других подробностей о том, с чем будет связано это обращение, пресс-секретарь президента не привел.
Накануне вечером Песков заявил, что Путин «проинформирован о ситуации вокруг Пригожина, принимаются все нужные меры». Вечером 23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны в ракетном ударе по тыловым лагерям вагнеровцев. Министерство эти заявления опровергло, однако Пригожина это не остановило — он продолжает выступать с угрозами. ФСБ завела дело о призывах к вооруженному мятежу, силовые ведомства докладывают ситуацию Путину, в регионах вводятся дополнительные меры безопасности.
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