Против Пригожина возбудили уголовное дело

Генпрокуратура сообщила, что против Евгения Пригожина возбуждено уголовное дело по статье 279 Уголовного кодекса Российской Федерации по факту организации вооруженного мятежа.
— Его действиям будет дана надлежащая правовая оценка. За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет, — цитирует заявление прокуратуры РБК.
Ранее Евгений Пригожин заявил о якобы «нанесении МО РФ удара по тыловым лагерям ЧВК "Вагнер"». В Минобороны РФ опровергли его слова. Мы следим за происходящим в режиме онлайн.