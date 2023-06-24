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Против Пригожина возбудили уголовное дело

Его обвиняют в организации вооруженного мятежа

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Генпрокуратура сообщила, что против Евгения Пригожина возбуждено уголовное дело по статье 279 Уголовного кодекса Российской Федерации по факту организации вооруженного мятежа.

— Его действиям будет дана надлежащая правовая оценка. За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет, — цитирует заявление прокуратуры РБК.

Ранее Евгений Пригожин заявил о якобы «нанесении МО РФ удара по тыловым лагерям ЧВК "Вагнер"». В Минобороны РФ опровергли его слова. Мы следим за происходящим в режиме онлайн.

Евгений ПригожинЧВК ВагнерМинобороны
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