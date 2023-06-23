«Катастрофический взрыв судна»: пропавший батискаф «Титан» искали четыре дня, а он утонул почти сразу

Ида спасла свою горничную Эллен, отдав ей свое меховое манто и усадив рядом с отплывающими. Позже тело Исидора опознали около канадского города Галифакса, ближайшего населенного пункта от места трагедии, и доставили в Нью-Йорк. Тело Иды так и не нашли.



Венди Раш, урожденная Венди Холлингс Вейл — потомок одной из дочерей Штраусов, Минни. Венди вышла замуж за Стоктона Раша в 1986 году. Она является членом правления благотворительного фонда компании и директором по коммуникациям, за последние два года участвовала в трех экспедициях OceanGate к обломкам «Титаника».

