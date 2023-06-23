«Катастрофический взрыв судна»: пропавший батискаф «Титан» искали четыре дня, а он утонул почти сразу

В понедельник, 19 июня, в Атлантическом океане пропал батискаф «Титан», который отправился исследовать обломки «Титаника». Подводный аппарат компании OceanGate перестал выходить на связь примерно через
Что случилось с батискафом
22 июня Береговая охрана США подтвердила, что обломки батискафа действительно были найдены. Контр-адмирал береговой охраны Джон Могер заявил, что в ходе операции обнаружено пять крупных обломков батискафа. Их характер указывает на то, что на судне произошел взрыв, — предположительно, именно он стал причиной гибели находившихся на борту людей. Могер отметил, что поисковые отряды продолжат обыскивать местность. В частности, они попытаются найти тела погибших. По данным американской береговой охраны, батискаф, предположительно, взорвался примерно в 500 метрах от затонувшего «Титаника».
На следующий день стало известно, что секретная акустическая система обнаружения ВМС США, предназначенная для обнаружения подводных противников, действительно зафиксировала взрыв субмарины через несколько часов после того, как батискаф начал погружаться. Об этом сообщил Wall Street Journal со ссылкой на официальные источники.
— ВМС США провели анализ акустических данных и обнаружили аномалию, связанную с имплозией, или взрывом, в непосредственной близости от того места, где работал подводный аппарат «Титан» в момент потери связи, — сообщил WSJ представитель ВМС США.
По словам источника в Минобороны США, Военно-морской флот начал прослушивать район аварии почти сразу после того, как «Титан» потерял связь с кораблем-базой. Вскоре акустическая система зафиксировала звук предполагаемого взрыва рядом с местом, где позже обнаружили обломки батискафа.
Кто находился на борту
На сайте OceanGate сообщается, что опыт погружений для путешествия к «Титанику» не нужен. Чтобы стать членом миссии, кандидатам должно быть не менее
Позднее New York Times обнаружил связь между владельцем компании OceanGate, запустившей батискаф «Титан», — Стоктоном Рашем и погибшими на «Титанике» в 1912 году пассажирами. Жена Стоктона — Венди Раш — является праправнучкой магната розничной торговли Исидора Штрауса, совладельца универмага Macy's, и его жены Иды. Они прожили вместе около
Штраусы считались самыми богатыми людьми на борту «Титаника». Но, несмотря на свое положение в обществе, они более чем достойно повели себя во время катастрофы. Морской офицер предложил обоим супругам занять места в шлюпке, муж отказался, желая по чести разделить участь мужчин. Он уступил свое место в шлюпке со словами, что уже прожил и увидел немало. Увидев это, от спасения отказалась и его жена. Не желая садиться в шлюпку без любимого, она осталась на борту со словами: «Я не оставлю мужа. Мы всегда были вместе, вместе и умрем».
Ида спасла свою горничную Эллен, отдав ей свое меховое манто и усадив рядом с отплывающими. Позже тело Исидора опознали около канадского города Галифакса, ближайшего населенного пункта от места трагедии, и доставили в Нью-Йорк. Тело Иды так и не нашли.
Венди Раш, урожденная Венди Холлингс Вейл — потомок одной из дочерей Штраусов, Минни. Венди вышла замуж за Стоктона Раша в 1986 году. Она является членом правления благотворительного фонда компании и директором по коммуникациям, за последние два года участвовала в трех экспедициях OceanGate к обломкам «Титаника».
Основная версия случившегося
22 июня в Береговой охране США озвучили вероятную причину трагедии на батискафе «Титан». Это имплозия — проще говоря, батискаф сжало давлением. Обломки, которые нашли в Атлантическом океане, имеют следы повреждений, которые характерны для «катастрофического взрыва, направленного внутрь» судна.
— Там, на морском дне, среда невероятно сурова. Обломки свидетельствуют о катастрофическом взрыве судна, — цитирует CNN контр-адмирала береговой охраны Джона Могера. Он подчеркнул, что для установления точных причин и хронологии катастрофы понадобится время.
OceanGate Expeditions, компания-оператор пропавшего батискафа «Титан», признала его экипаж погибшим. В заявлении компании сказано, что «эти люди были настоящими исследователями, которые разделяли особый дух приключений и глубокую страсть к исследованию и защите Мирового океана».
— Наши сердца — с этими пятью душами и каждым членом их семей в это трагическое время. Мы скорбим о гибели людей. Это чрезвычайно печальное время для наших сотрудников, преданных своему делу, которые измучены и глубоко скорбят об этой потере, — поделились в компании.
OceanGate отдельно поблагодарили спасателей, которые искали батискаф. Они попросили уважать частную жизнь семей погибших в это «максимально болезненное время». Также гибель экипажа подтвердила Береговая охрана США.
Хроника событий
Журналисты CNN нашли архивную версию маршрута, которая больше не доступна на сайте OceanGate Expeditions, чтобы воссоздать маршрут «Титана».
День 1-й: дайверы прибыли в Сент-Джонс, Ньюфаундленд, встретились с командой экспедиции и сели на корабль «Полярный принц», который доставил их к месту крушения «Титаника».
День 2-й: корабль продолжил путь к месту погружения в северной части Атлантического океана. Руководитель экспедиции рассказал о безопасности и логистике погружений.
День 3-й: начался первый спуск, который занимает около двух часов. Судя по маршрутной карте «Титана», члены экипажа должны были помогать капитану «со связью и отслеживанием, делать заметки для научной группы о том, что происходит за пределами иллюминатора. Наконец, члены экипажа должны были собственными глазами увидеть «Титаник» и вернуться на поверхность.
Спустя 1 час 45 минут после погружения батискаф перестал выходить на связь. На месте происшествия развернули поисково-спасательную операцию, в которой участвовали около 10 надводных судов, глубоководных аппаратов и самолетов из США, Канады, Великобритании и Франции. По данным NBC, запасы воздуха на пропавшем батискафе должны были закончиться в четверг,
На протяжении трех дней спасателям не удавалось установить даже хотя бы примерное местонахождение «Титана». По данным CNN, благодаря специальным гидроакустическим устройствам они слышали «обратную связь» — звук, похожий на стук, который появлялся с периодичностью раз в полчаса как минимум четыре часа. Но и после этого поиски не давали никаких результатов, судно не могли найти даже после наступления «точки невозврата» — времени, когда на батискафе, по расчетам, закончился кислород. Лишь днем
Как создавали «Титан»
«Титан» — это исследовательский подводный аппарат, который может перевозить максимум пять человек, обычно пилота и четырех «специалистов миссии», среди которых могут быть археологи, морские биологи или любой, кто может позволить себе такой опыт в качестве туриста. Компания OceanGates, которая организовала экспедицию к «Титанику», готовила свой пятиместный батискаф «Титан» несколько лет.
Сделанный из «титана и углеродного волокна с намотанной нитью»,
Летом 2022 года основатель и генеральный директор Стоктон Раш, демонстрируя почти готовую подлодку, заявлял, что это «единственная субмарина с пятью пассажирами, способная погрузиться на глубину, которая составляет половину глубины океана». Также он отмечал, что уникальная конструкция «Титана» с гладкими стенками делает ее особенно подходящей для перевозки людей.
— Нет никаких переключателей и предметов, на которые можно наткнуться, у нас есть одна кнопка, чтобы включить это. Всё остальное делается с помощью сенсорных экранов и компьютеров, — рассказывал Раш.
При этом при строительстве «Титана» использовали большое количество готовых деталей, среди которых есть и откровенно экономичные — например, контроллер Logitech Bluetooth за
Отдельное внимание уделили удобствам — на борту «Титана» есть туалет за шторкой.
— «Титан» — единственная субмарина для глубоководных погружений, в которой есть туалет, что обычно является большой проблемой для многих людей, когда они собираются провести
Несмотря на наличие туалета, сама подлодка была размером с минивэн — на видео ниже можно понять, в каких условиях находились пассажиры.
Проблемы батискафа
По данным New York Times, профессиональное сообщество предупреждало компанию OceanGate о своих опасениях из-за экспериментального подхода компании к делу. Один из комитетов Общества морских технологий, куда входят инженеры-океанологи и технологи, еще в 2018 году направил письмо Стоктону Рашу, в котором выражал обеспокоенность тем, что компания в своих разработках не оценивает риски и не консультируется с экспертами из профильных агентств. На это Раш ответил, что регулирование отрасли «сдерживает инновации».
Телеканал NBC сообщил, что у пропавшего батискафа наблюдались признаки «циклической усталости». Об этом рассказывал сам Стоктон Раш в интервью порталу GeekWire в 2020 году. Таким образом, судно могло погружаться максимум на
По информации CNN, на Стоктона Раша подавали иск из-за мошенничества — пара из Флориды забронировала путешествие к «Титанику», но оно в итоге не состоялось. Они потребовали возместить стоимость поездки.
— Заплатив в общей сложности
Режиссер фильма «Титаник» Джеймс Кэмерон в интервью телекомпании ABC также поделился своими эмоциями по поводу состояния батискафа. По словам Кэмерона, многие эксперты, знающие, как работают глубоководные аппараты, обращались с замечаниями в компанию-оператор батискафа. Они писали в OceanGate Expeditions письма, говорили, что их батискафу нужна сертификация, и называли его слишком экспериментальным, чтобы проводить погружения с людьми.
— Это игрушка для взрослых. Многие эксперты заранее были крайне обеспокоены, а некоторые самые крутые инженеры, специализирующиеся на глубоководных погружениях, прямо обращались в эту компанию, — рассказал режиссер. — Так что я поражен схожестью с катастрофой самого «Титаника», где капитана несколько раз предупреждали о наличии льдов прямо по курсу корабля, а он, несмотря на это, шел вперед на полном ходу в безлунную ночь. В результате погибло множество человек.