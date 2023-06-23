Мать погибшего срочника обвинили в дискредитации армии — на нее написали донос

По словам Аллы, полицейские сказали, что в скором времени ее вызовут в суд. Уже после разбирательства могут назначить штраф. До сих пор женщина недоумевает: как можно было решиться донести на мать, потерявшую сына в боевых действиях. В открытых источниках есть немало упоминаний имени Анны Коробковой. Написание доносов на россиян женщина буквально поставила на поток, она их написала уже больше 1000. В одном из письменных интервью Коробкова заявила, что «разоблачение у нее в крови», и объяснила — ее дед был осведомителем НКВД во время Великой Отечественной войны. Коробкова заявляла, что эти сообщения привели к пяти административным делам, и обещала продолжать писать доносы. Она не знает никого из своих «жертв» лично, но ее имя и адрес электронной почты фигурируют в юридических документах.