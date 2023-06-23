Мать погибшего срочника обвинили в дискредитации армии — на нее написали донос

На мать погибшего срочника из Ялуторовского района Тюменской области завели дело о дискредитации Вооруженных сил России. Сын Аллы Фатхелисламовой Афанасий Подаев умер в конце 2022 года в результате обстрела. Молодой человек проходил срочную службу на границе в Белгородской области. Историей, которую рассказали наши коллеги из 72.RU, заинтересовались журналисты издания «Новая газета Европа». На YouTube-канале редакции вышло видеоинтервью с семьей солдата. Через несколько дней после его выхода на Аллу поступил донос от некоей Анны Коробковой. Та посчитала, что своими высказываниями во время интервью мать погибшего юноши дискредитировала Российскую армию. Подробности — в материале 72.RU.
Статья 20.3.3. о дискредитации армии РФ предусматривает для физических лиц штрафы от 30 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц — от 100 до 200 тысяч рублей, для юридических лиц — от 300 до 500 тысяч рублей.
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— Приехали из полиции, показали на телефоне, что поступил донос. Спросили, почему давала интервью? А они даже не знали, что у меня сын погиб. Через пару дней приехали ко мне на работу, привезли бумажный вариант заявления почитать. «Просим вас строго наказать Фатхелисламову Аллу за дискредитацию», — цитирует по памяти донос женщина. — Написано, мол, даже во время Великой Отечественной войны родственники не имели права высказываться против. И мои слова из интервью там также напечатаны.
По словам Аллы, полицейские сказали, что в скором времени ее вызовут в суд. Уже после разбирательства могут назначить штраф. До сих пор женщина недоумевает: как можно было решиться донести на мать, потерявшую сына в боевых действиях. В открытых источниках есть немало упоминаний имени Анны Коробковой. Написание доносов на россиян женщина буквально поставила на поток, она их написала уже больше 1000. В одном из письменных интервью Коробкова заявила, что «разоблачение у нее в крови», и объяснила — ее дед был осведомителем НКВД во время Великой Отечественной войны. Коробкова заявляла, что эти сообщения привели к пяти административным делам, и обещала продолжать писать доносы. Она не знает никого из своих «жертв» лично, но ее имя и адрес электронной почты фигурируют в юридических документах.
— Просматриваю на YouTube СМИ, а потом пишу доносы, — признавалась Коробкова.
Но самое главное, что вживую с Анной Коробковой никто не разговаривал, всё общение с доносчицей сводится к переписке, отчего возникает вопрос, существует ли такой человек на самом деле или это некое коллективное творчество? В любом случае матери, потерявшей сына, не понять мотива таких людей. Журналисты 72.RU стараются с ней связаться, о чем мы обязательно расскажем.
Военный юрист Комитета солдатских матерей рассказал, могут ли оштрафовать женщину после ее интервью.
— Горе матери, которая потеряла ребенка, в том числе и в Вооруженных силах, не сравнимо ни с чем. Но всё же необходимо понимать, что и где мы говорим. Я не слышал полные ее высказывания и не могу дать им правовую оценку. В том, что вы мне процитировали (слова Аллы Фатхелисламовой о том, какая ее цитата была в заявлении от Коробковой. — Прим. ред.), я не вижу ничего дискредитирующего. Один приход сотрудников полиции не значит еще, что уголовное дело возбуждено. Но если оно было возбуждено, нужно подключать грамотного адвоката и юриста. В любом случае в ходе предварительного следствия, если оно всё же будет, назначат судебно-лингвистическую экспертизу, которая даст оценку выражениям: как в формате словосочетаний и предложений, так и отдельно, — объяснил Латынин журналисту редакции.
Мы следим за ситуацией.
Ранее мы рассказывали, что родители Афанасия до сих пор не получили часть обещанных выплат за гибель сына. Спустя почти пять месяцев положенные деньги — пять миллионов рублей на двоих родителей — пришли только от военных. Как так получилось, что срочник, который должен был служить поваром на армейской кухне, умер под обстрелом — мы рассказывали в большом материале.