freedom
СЕЙЧАС +18°С
Пробки 6/10
usd 84.25
eur 92.00
Тема дняСтоматолог предложила вырвать десну пинцетом
Все новости
Все новости
Спецоперация на Украине

«Не видим необходимости в новых добровольцах»: Шойгу рассказал, сколько россиян подписали контракт с Минобороны

Министр сообщил о планах российской армии к концу июня

1 676

По словам министра обороны, в среднем за сутки на службу по контракту идут 1336 человек

Поделиться

Министр обороны Сергей Шойгу на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза рассказал о том, сколько россиян отправились служить по контракту. По его словам, в среднем за сутки контракты с Минобороны подписывают 1336 человек.

— Не видим необходимости в новых добровольцах для СВО, на сегодняшний день контракты с Минобороны подписали 114 тысяч человек, — заявил Шойгу.

Также министр рассказал, что ВСУ понесли существенные потери и снизили активность, в настоящее время противник занимается перегруппировкой. По данным Шойгу, ВС РФ уничтожили 18 из 109 поставленных Киеву БМП Bradley, а также 246 танков ВСУ, в том числе западного производства.

— ВСУ готовятся к дальнейшим наступательным действиям, ВС РФ к этим шагам противника также готовятся. Количество поставленного ВСУ в 2023 году вооружения не повлияет существенно на боевые действия, — сказал глава Минобороны.

По словам Шойгу, к концу июня Россия сформирует резервную армию и армейский корпус, они получат более 3 тысяч единиц техники.

новость из сюжета

Подпишитесь на важные новости о спецоперации на Украине

подписаться в telegram

Ранее президент Владимир Путин рассказал о ходе контрнаступления ВСУ — по его словам, на данный момент на фронте наблюдается затишье из-за того, что «противник несет серьезные потери и в личном составе, и в боевой технике». Путин отметил, что сейчас украинские войска заняты комбинированием новых подразделений из бригад, которые понесли крупные потери, занимаясь таким образом восстановлением боеспособности.

РоссияУкраинаСпецоперация на УкраинеДобровольцыКонтрактникиСергей Шойгу
    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter