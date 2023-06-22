«Не видим необходимости в новых добровольцах»: Шойгу рассказал, сколько россиян подписали контракт с Минобороны

Ранее президент Владимир Путин рассказал о ходе контрнаступления ВСУ — по его словам, на данный момент на фронте наблюдается затишье из-за того, что «противник несет серьезные потери и в личном составе, и в боевой технике». Путин отметил, что сейчас украинские войска заняты комбинированием новых подразделений из бригад, которые понесли крупные потери, занимаясь таким образом восстановлением боеспособности.