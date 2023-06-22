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Спецоперация на УкраинеОбзор

Зеленский высказался о возможности заморозки конфликта: новости СВО за 21 июня

Главные события последних суток

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В НАТО говорят, что справедливый мир на Украине «не может означать заморозку конфликта», а в МИД РФ отвечают, что «давно уже поняли цели НАТО»

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24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.

Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 21 июня.

Дети военнослужащих пойдут в сады и школы в первую очередь

Дети военнослужащих и добровольцев получат право на первоочередной прием в школы и детсады по месту жительства, а также в летние лагеря. Соответствующий закон одобрил Совфед на пленарном заседании.

— В случае гибели военнослужащего, добровольца, сотрудника Росгвардии при выполнении задач в период проведения СВО либо вследствие увечья или заболевания, полученных при выполнении данных задач, их детям будут предоставляться места в государственные и муниципальные школы и детские сады, а также в летние оздоровительные лагеря во внеочередном порядке, — говорится в сообщении Совфеда. — Данная мера поддержки будет распространяться в том числе на усыновленных (удочеренных) детей военнослужащих и добровольцев, а также детей, находящихся под опекой или попечительством в их семье, включая приемную и патронатную семью.

Зеленский заявил, что не согласится на заморозку конфликта

Киев не согласится на заморозку конфликта независимо от результатов украинского контрнаступления. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью ВВС.

— Как бы далеко мы ни продвинулись в нашем контрнаступлении, мы не согласимся на заморозку конфликта, потому что это бесперспективное развитие для Украины, — отметил Зеленский.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что справедливый мир на Украине «не может означать заморозку конфликта», а глава МИД РФ Сергей Лавров говорил, что, если НАТО заявляет о том, что они против заморозки конфликта на Украине, значит, они хотят воевать.

ФСБ задержала жителя Хабаровского края за госизмену

В ФСБ собощили, что силовики задержали жителя Хабаровского края, который финансировал ВСУ криптовалютой. Он обвиняется в госизмене.

— Установлено, что задержанный с использованием криптовалютных инструментов осуществил переводы личных денежных средств через третьих лиц, проживающих на территории Украины, на счет иностранного благотворительного фонда для приобретения ВСУ беспилотных летательных аппаратов, тепловизионных прицелов, боеприпасов и медицинского обмундирования, — говорится в сообщении ФСБ.

Число погибших в результате разрушения Каховской ГЭС выросло до 41

Председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко рассказал, что число погибших в результате разрушения Каховской ГЭС и подтопления территорий в Херсонской области выросло до 41.

— Все силы МЧС и коммунальщиков брошены на откачку канализационных станций и объектов водоснабжения, а также подстанций. Чтобы быстрее подать людям свет и воду. За 20 июня удалось подключить к энергоснабжению 3 пятиэтажки Алешек и 5 многоквартирных домов в Гопрах (Голая Пристань). На вечер прививки от опасных инфекций получили уже 3,5 тысячи человек. Выплаты по 10 тысяч рублей выданы почти 2,2 тысячам пострадавших. К сожалению, число погибших выросло до 41 человека, — написал Алексеенко у себя в телеграм-канале.

В то же время вице-премьер Украины Александр Кубраков в эфире японского телеканала NHK заявил, что из-за прорыва Каховской ГЭС и наводнения около 1 млн человек могут столкнуться с нехваткой питьевой воды.


— Сейчас мы работаем над строительством нового водопровода из других водоемов для того, чтобы обеспечить доступ людей к воде, — сказал Кубраков.


Вице-премьер отметил, что Киев не может получить полное представление о масштабах бедствия в пострадавших районах. По его мнению, ремонтные работы надо начинать до завершения конфликта.

Плотина Каховской ГЭС разрушилась в ночь на 6 июня. Власти Новой Каховки сообщали, что ночные удары по ГЭС привели к разрушению задвижек. Из-за этого вода из водохранилища начала неконтролируемо сбрасываться ниже по течению реки: ее уровень в городе достиг более 11 метров. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту теракта.

Три беспилотника упали в Московской области

Три беспилотника сбили в Новой Москве и Московской области с помощью средств радиоэлектронной борьбы. По информации губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, два из них летели к складам одной из воинских частей.

— По беспилотникам в Наро-Фоминском городском округе в поселке Калининец. Сегодня два аппарата самолетного типа упали ориентировочно в 05:30 и 05:50 утра на подлете к складам одной из воинских частей в результате противодействия военных. Осколки обнаружены, разрушений и пострадавших нет. Спецслужбы занимаются, ведется проверка, территория сейчас оцеплена. Прошу жителей сохранять спокойствие, — заявил Воробьев.

Губернатор Подмосковья показал место, куда упали беспилотники

Губернатор Подмосковья показал место, куда упали беспилотники

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что обстоятельства атаки беспилотников на Подмосковье расследуют компетентные органы.

— Действительно, была атака. Средства по борьбе с беспилотниками справились со своей задачей. Сейчас соответствующие органы расследуют, — сказал Песков, отметив, что БПЛА были «по крайней мере нейтрализованы».

В Минообороны сообщили, что «все БПЛА были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, в результате чего потеряли управление и потерпели крушение».


— В результате неудавшейся террористической атаки пострадавших и разрушений нет, — заявили в военном ведомстве.

Путин и Зеленский оценили ход контрнаступления ВСУ

Президент Владимир Путин во время встречи с лучшими выпускниками военных вузов рассказал, как проходит спецоперация на Украине. По его словам, на данный момент наблюдается затишье.

— Наступательный потенциал противника пока не исчерпан, есть резервы, которые думают, как и где вводить. Но сейчас благодаря мужеству, героизму наших бойцов, готовности командиров к отражению любых агрессивных действий в отношении России шансов у противника нет, — отметил Путин.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский в интервью BBC признал, что контрнаступление идет «медленнее, чем хотелось бы».

— Некоторые люди считают, что это голливудский фильм, и ждут результатов сейчас. Это не так. На карту поставлены жизни людей. Чего бы кто-то ни хотел, включая попытки давления на нас, при всем уважении, мы будем продвигаться на поле боя так, как сочтем нужным, — заявил Зеленский.

«Фольксваген груп рус» продолжит работу в Росии под новым названием

В «Фольксваген груп рус» заявили, что компания продолжит работать в России под брендом АГР.

— После переименования компания продолжит свою деятельность на российском рынке, а также проведет полномасштабный ребрендинг, — говорится в сообщении группы. — Ребрендинг коснется фирменного корпоративного стиля компании, визуальной идентификации, а также дилерской сети компании, насчитывающей в данный момент более 400 предприятий. ООО «АГР» продолжит осуществлять продажу автомобилей и запасных частей.

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В мае германский автопроизводитель Volkswagen завершил процесс продажи своих российских активов местному инвестору. Сделка включает в себя производственные мощности в Калуге, дистрибьюторский и послепродажный бизнес, складские помещения и финансовые взаимоотношения со всеми связанными с ними сотрудниками.

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