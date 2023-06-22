Зеленский высказался о возможности заморозки конфликта: новости СВО за 21 июня

Дети военнослужащих пойдут в сады и школы в первую очередь

Дети военнослужащих и добровольцев получат право на первоочередной прием в школы и детсады по месту жительства, а также в летние лагеря. Соответствующий закон одобрил Совфед на пленарном заседании.



— В случае гибели военнослужащего, добровольца, сотрудника Росгвардии при выполнении задач в период проведения СВО либо вследствие увечья или заболевания, полученных при выполнении данных задач, их детям будут предоставляться места в государственные и муниципальные школы и детские сады, а также в летние оздоровительные лагеря во внеочередном порядке, — говорится в сообщении Совфеда. — Данная мера поддержки будет распространяться в том числе на усыновленных (удочеренных) детей военнослужащих и добровольцев, а также детей, находящихся под опекой или попечительством в их семье, включая приемную и патронатную семью.

