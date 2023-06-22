Судимым — служба по контракту, насильникам — запрет работы в такси: 8 законов, по которым начнем жить летом

В постановлении также отмечено, что россияне, иностранцы и лица без гражданства, которые с 11 мая 2014 года по 29 сентября 2022 года постоянно жили на территории ДНР и ЛНР, и те, кто с 24 февраля по 29 сентября 2022 года постоянно жили в Запорожской и Херсонской областях, могут подать документы, составленные на украинском языке. Региональные и муниципальные власти могут при назначении поддержки из своих бюджетов устанавливать дополнительные требования для предоставления помощи. Мы подробно рассказывали о том, для чего власти решили ввести новый подход к выдаче компенсаций на оплату ЖКХ.

Введут новый порядок выплаты компенсаций родителям за уход за детьми в детсадах

Единый подход введут не только к выдаче компенсаций по оплате ЖКХ, но и к выплатам компенсаций родителям за уход за детьми в детсадах. Эту компенсацию выплачивают региональные власти или органы местного самоуправления. Услуга предоставляется одному из родителей ребенка, записанного в детский сад, при условии, если внесена родительская плата за присмотр и уход. Заявителем может быть как россиянин, так и иностранный гражданин (или лицо без гражданства).