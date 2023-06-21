Путин и Зеленский оценили ход контрнаступления ВСУ

Президент Владимир Путин во время встречи с лучшими выпускниками военных вузов ответил на вопрос о том, как сейчас проходит спецоперация на Украине. По словам Путина, ВСУ начали контрнаступление 4 июня, используя стратегические резервы, но на данный момент наблюдается затишье.
— Связано это с тем, что противник несет серьезные потери и в личном составе, и в боевой технике. На сегодняшнюю ночь — я не говорю о потерях личного состава, они очень значительные, — наши мужики наколотили 245 танков и примерно 678 бронемашин разного типа, — заявил Путин.
По словам президента, сейчас украинские войска заняты тем, что комбинируют новые подразделения из бригад, которые понесли серьезные потери, занимаясь таким образом восстановлением боеспособности. Путин отметил, что ВСУ «опасаются таких же масштабных потерь в будущем», поскольку это может привести к утрате наступательного потенциала и боеспособности армии в целом.
— Наступательный потенциал противника пока не исчерпан, есть резервы, которые думают, как и где вводить. Но сейчас благодаря мужеству, героизму наших бойцов, готовности командиров к отражению любых агрессивных действий в отношении России шансов у противника нет. Они это понимают, поэтому и встали сейчас, — объяснил Путин.
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью BBC тоже высказался по поводу контрнаступления ВСУ. Он признал, что контрнаступление идет «медленнее, чем хотелось бы».
новость из сюжета
Подпишитесь на важные новости о спецоперации на Украине
— Некоторые люди считают, что это голливудский фильм, и ждут результатов сейчас. Это не так. На карту поставлены жизни людей. Чего бы кто-то ни хотел, включая попытки давления на нас, при всем уважении, мы будем продвигаться на поле боя так, как сочтем нужным, — добавил Зеленский.
Ранее во время выступления на пленарной сессии ПМЭФ Владимир Путин сравнил потери России и Украины при контрнаступлении. По его словам, потери ВСУ более чем в 10 раз превышают российские.
— Потери у них очень большие, больше даже чем 1 к 10 по сравнению с российской армией. Это факт, — заявил президент.
Называть точные цифры потерь среди личного состава президент не стал и объяснил, что этим должно заниматься Минобороны.