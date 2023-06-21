«Выполняю приказ сидеть в казарме»: прошедшего СВО добровольца в предраковом состоянии удерживают в воинской части

Под Волгоградом в воинской части удерживают отслужившего на СВО добровольца с кучей заболеваний.
Сейчас Дмитрия удерживают в воинской части Камышина. Покинуть ее разрешают только для похода в магазин и только в сопровождении командиров. Дома его ждут сын и частично утратившая трудоспособность супруга, которая нуждается в уходе. Самому Дмитрию нужно срочно делать онкологическую операцию, но он сидит взаперти. Подробности — в материале V1.RU.
Просто хотел помочь Родине
Незадолго до объявления президентом частичной мобилизации Дмитрий Васильков решил отправиться добровольцем в зону СВО. Он не имел опыта участия в военных действиях и даже не служил в армии из-за хронического заболевания.
— У меня в военном билете была категория годности В, я в армии не служил из-за гипертонии, — рассказал Дмитрий Васильков. — В военкомате я сказал, что хочу помочь Родине, но в силу здоровья явно не подхожу в штурмовики. Предложил назначить меня в снабжение или что-то типа того. Мне без медкомиссии сразу заменили категорию с В на Б3. В тот же день я подписал краткосрочный контракт на
Однако вместо роты снабжения Дмитрия определили в гранатометчики и отправили выполнять оборонительные задачи. Группу Василькова выгрузили в лесопосадке, сказали окопаться и держать оборону.
— Спустя месяц службы у меня ухудшилось здоровье — очень сильно упало зрение и начались сильные боли в желудке. Мы там сначала ели сухпайки, а потом уже что поймали в лесу, либо что гуманитарка привезла, — вспоминает волгоградец. — Я написал рапорт, попросил о госпитализации. На меня командир как на дурака посмотрел. Все мои просьбы и рапорта игнорировали. Я в таком состоянии всё же дослужил до 100 дней. Затем нас отправили на полигон в Волгоградскую область и распустили. Нам никто не говорил, что у нас отпуск или что мы должны будем вернуться. Просто с эшелона выгрузили, и всё. Ну мы и разъехались по домам.
Вернулся с букетом заболеваний
Приехав обратно в Волгоград, Дмитрий сделал КТ, которое выявило пневмонию. А в ходе обследования желудка у него нашли заболевание «пищевод Барретта».
Пищевод Барретта — это заболевание, при котором происходит трансформация плоского многослойного эпителия слизистой нижних отделов пищевода в цилиндрический эпителий кишечного типа. Является осложнением гастроэзофагеальной рефлюксной болезни. Клинически заболевание проявляется изжогой, отрыжкой, болями за грудиной. Это предраковое состояние организма.
— Мы уже слышали тогда об историях, что тех, у кого краткосрочный контракт, их не отпускают. Говорят, что из-за указа о мобилизации они всё еще военнослужащие и должны подчиняться приказам, — говорит Дмитрий Васильков. — Сказали ехать обратно — значит надо ехать. Но нам никто таких приказов не отдавал, не звонил, не искал, нас просто отпустили. Поэтому я на всякий случай подал рапорт в часть, прикрепил медицинские документы. Спустя какое-то время мне позвонил мой новый командир, с которым я ранее не был знаком. Он сказал мне, что я теперь зенитчик, а не гранатометчик. И что я в розыске.
Тогда Дмитрий взял медицинские документы и сам поехал в воинскую часть Камышина, чтобы выяснить, по какой причине его объявили в розыск и что от него хотят.
— Меня посадили в часть, запретили выходить, — сообщил волгоградец. — Сказали: «Казарменное положение». Я показал медицинские документы, прошел ВВК, документы отправили в Ростов на подтверждение. Сказали просто сидеть и ждать, когда придет ответ. В отношении меня не возбуждали уголовных дел, я не подозреваемый и не обвиняемый. Я просто сижу в казарме, не выполняю никаких задач, не работаю. Просто выполняю приказ сидеть на месте.
Получал по 30 000 в месяц
При этом, по словам Дмитрия, за месяц в зоне он получал ниже средней зарплаты по Волгоградской области.
— За всё это время мне пришли только губернаторские
У Дмитрия есть жена Светлана и 19-летний сын. Супруга добровольца еще с ноября помогает ему восстановить справедливость и пишет бесконечные обращения во все инстанции. Сама она получила производственную травму — потерю конечностей. Официально ее трудоспособность снижена на 40%.
— Мне самой нужен уход, я не могу полноценно работать и зарабатывать. А Диме срочно нужна операция, — говорит Светлана. — Врачи не дают 100% гарантии, но рака уже не избежать. Операция поможет только отсрочить образование злокачественной опухоли. Но его не выпускают из воинской части.
Дмитрий Васильков вынужден подчиняться, чтобы не стать уклонистом и не заработать еще и уголовное преследование. Ему остается только отстаивать свои интересы законным способом, но из-за бумажной волокиты и бюрократии этот процесс затягивается, а предраковое заболевание тем временем продолжает прогрессировать.
В то же время, по информации источника V1.RU, знакомого с симптомами «пищевода Барретта», это заболевание еще не приговор.
— Это доброкачественное заболевание, которое действительно может перерасти в рак, — рассказал собеседник редакции. — Да, риски есть, но паниковать нельзя. Он лечится как медикаментозно, так и с использованием хирургического вмешательства. Пациенту просто нужно регулярно наблюдаться у гастроэнтеролога. По сути, это грипп. И ведет себя как грипп, «пищевод Барретта» тоже может завершиться смертью, но этого можно избежать, если принимать лекарства, наблюдаться у специалиста и выполнять его рекомендации, в том числе по выполнению операции.
В настоящее время в той же части и на том же этаже вместе с Дмитрием Васильковым сидит взаперти отслуживший на Украине доброволец Алексей Ракович. Он также подписал краткосрочный контракт, но обещанных зарплат ни разу не видел, а по возвращении домой узнал, что его объявили в розыск за уклонение от участия в СВО. Формально Раковича уже судят за самовольное оставление воинской части.
Журналисты V1.RU направили запрос в ЮВО и военную прокуратуру по Камышинскому гарнизону. Из ЮВО ответ до сих пор не поступил, а в прокуратуре отказались от комментариев по существу заданных вопросов.
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В прокуратуру и ЮВО направлены очередные запросы. На момент публикации пришел ответ из военной прокуратуры Камышинского гарнизона за подписью прокурора гарнизона, полковника юстиции
«Разъясняю, что в соответствии с нормами действующего законодательства интересующие Вас сведения относятся к сведениям ограниченного доступа, в связи с чем их разглашение не представляется возможным.
Одновременно сообщаю, что лицо, указанное в запросе, в установленном порядке проинформировано о результатах надзорных мероприятий, проведенных в рамках проверки и оценки изложенной информации».
Остается добавить, что Васильков продолжает выполнять приказ, а мы следим за ситуацией.