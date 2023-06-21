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«Выполняю приказ сидеть в казарме»: прошедшего СВО добровольца в предраковом состоянии удерживают в воинской части

38-летний Дмитрий Васильков вернулся с Украины с пневмонией, онкологией и посаженным зрением

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Три месяца назад Дмитрия Василькова заперли в воинской части Камышина

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Под Волгоградом в воинской части удерживают отслужившего на СВО добровольца с кучей заболеваний. 38-летний Дмитрий Васильков никогда не служил в армии из-за проблем со здоровьем, но решил помочь Родине в трудный час и подписал краткосрочный контракт с Минобороны. Правда, с линии соприкосновения он вернулся с пневмонией, посаженным зрением и раком пищевода, а спустя два месяца лечения узнал, что его объявили в розыск.

Сейчас Дмитрия удерживают в воинской части Камышина. Покинуть ее разрешают только для похода в магазин и только в сопровождении командиров. Дома его ждут сын и частично утратившая трудоспособность супруга, которая нуждается в уходе. Самому Дмитрию нужно срочно делать онкологическую операцию, но он сидит взаперти. Подробности — в материале V1.RU.

Просто хотел помочь Родине

Незадолго до объявления президентом частичной мобилизации Дмитрий Васильков решил отправиться добровольцем в зону СВО. Он не имел опыта участия в военных действиях и даже не служил в армии из-за хронического заболевания. 19 сентября 2022 года пришел в военкомат Советского района Волгограда и попросил отправить его на Украину.

— У меня в военном билете была категория годности В, я в армии не служил из-за гипертонии, — рассказал Дмитрий Васильков. — В военкомате я сказал, что хочу помочь Родине, но в силу здоровья явно не подхожу в штурмовики. Предложил назначить меня в снабжение или что-то типа того. Мне без медкомиссии сразу заменили категорию с В на Б3. В тот же день я подписал краткосрочный контракт на 3 месяца, нас погрузили и отправили в Ростов, а затем сразу в зону СВО. Обучение на полигоне я уже проходил там.

Дмитрий Васильков решил отправиться на СВО добровольцем

Дмитрий Васильков решил отправиться на СВО добровольцем

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Однако вместо роты снабжения Дмитрия определили в гранатометчики и отправили выполнять оборонительные задачи. Группу Василькова выгрузили в лесопосадке, сказали окопаться и держать оборону.

— Спустя месяц службы у меня ухудшилось здоровье — очень сильно упало зрение и начались сильные боли в желудке. Мы там сначала ели сухпайки, а потом уже что поймали в лесу, либо что гуманитарка привезла, — вспоминает волгоградец. — Я написал рапорт, попросил о госпитализации. На меня командир как на дурака посмотрел. Все мои просьбы и рапорта игнорировали. Я в таком состоянии всё же дослужил до 100 дней. Затем нас отправили на полигон в Волгоградскую область и распустили. Нам никто не говорил, что у нас отпуск или что мы должны будем вернуться. Просто с эшелона выгрузили, и всё. Ну мы и разъехались по домам.

Вернулся с букетом заболеваний

Приехав обратно в Волгоград, Дмитрий сделал КТ, которое выявило пневмонию. А в ходе обследования желудка у него нашли заболевание «пищевод Барретта».

Пищевод Барретта — это заболевание, при котором происходит трансформация плоского многослойного эпителия слизистой нижних отделов пищевода в цилиндрический эпителий кишечного типа. Является осложнением гастроэзофагеальной рефлюксной болезни. Клинически заболевание проявляется изжогой, отрыжкой, болями за грудиной. Это предраковое состояние организма.

— Мы уже слышали тогда об историях, что тех, у кого краткосрочный контракт, их не отпускают. Говорят, что из-за указа о мобилизации они всё еще военнослужащие и должны подчиняться приказам, — говорит Дмитрий Васильков. — Сказали ехать обратно — значит надо ехать. Но нам никто таких приказов не отдавал, не звонил, не искал, нас просто отпустили. Поэтому я на всякий случай подал рапорт в часть, прикрепил медицинские документы. Спустя какое-то время мне позвонил мой новый командир, с которым я ранее не был знаком. Он сказал мне, что я теперь зенитчик, а не гранатометчик. И что я в розыске.

Несмотря на хроническое заболевание и категорию годности, Дмитрия определили в гранатометчики и посадили в оборону

Несмотря на хроническое заболевание и категорию годности, Дмитрия определили в гранатометчики и посадили в оборону

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Тогда Дмитрий взял медицинские документы и сам поехал в воинскую часть Камышина, чтобы выяснить, по какой причине его объявили в розыск и что от него хотят.

— Меня посадили в часть, запретили выходить, — сообщил волгоградец. — Сказали: «Казарменное положение». Я показал медицинские документы, прошел ВВК, документы отправили в Ростов на подтверждение. Сказали просто сидеть и ждать, когда придет ответ. В отношении меня не возбуждали уголовных дел, я не подозреваемый и не обвиняемый. Я просто сижу в казарме, не выполняю никаких задач, не работаю. Просто выполняю приказ сидеть на месте.

Получал по 30 000 в месяц

При этом, по словам Дмитрия, за месяц в зоне он получал ниже средней зарплаты по Волгоградской области.

— За всё это время мне пришли только губернаторские 100 000 рублей, а также в месяц мне приходил оклад 30 000 рублей, — вспоминает доброволец. — Должны были приходить боевые, как у всех, под 200 000 рублей, но до сих пор ничего не пришло. Я просто получал по 30 000. И сейчас сижу в казарме запертый, мне приходит 26 000 рублей. Всё. Сейчас нас никуда не выпускают. Можно выйти только в магазин, но договориться тяжело — нужно с кем-то из командиров идти. Одному нельзя. Так как я военнослужащий, я просто обязан выполнять приказ — сидеть в казарме. Вот уже три месяца сижу.

У Дмитрия есть жена Светлана и 19-летний сын. Супруга добровольца еще с ноября помогает ему восстановить справедливость и пишет бесконечные обращения во все инстанции. Сама она получила производственную травму — потерю конечностей. Официально ее трудоспособность снижена на 40%.

При этом за месяц службы добровольцу платили по <nobr class="_">30 000</nobr> рублей

При этом за месяц службы добровольцу платили по 30 000 рублей

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— Мне самой нужен уход, я не могу полноценно работать и зарабатывать. А Диме срочно нужна операция, — говорит Светлана. — Врачи не дают 100% гарантии, но рака уже не избежать. Операция поможет только отсрочить образование злокачественной опухоли. Но его не выпускают из воинской части.

Дмитрий Васильков вынужден подчиняться, чтобы не стать уклонистом и не заработать еще и уголовное преследование. Ему остается только отстаивать свои интересы законным способом, но из-за бумажной волокиты и бюрократии этот процесс затягивается, а предраковое заболевание тем временем продолжает прогрессировать.

В то же время, по информации источника V1.RU, знакомого с симптомами «пищевода Барретта», это заболевание еще не приговор.

— Это доброкачественное заболевание, которое действительно может перерасти в рак, — рассказал собеседник редакции. — Да, риски есть, но паниковать нельзя. Он лечится как медикаментозно, так и с использованием хирургического вмешательства. Пациенту просто нужно регулярно наблюдаться у гастроэнтеролога. По сути, это грипп. И ведет себя как грипп, «пищевод Барретта» тоже может завершиться смертью, но этого можно избежать, если принимать лекарства, наблюдаться у специалиста и выполнять его рекомендации, в том числе по выполнению операции.

В настоящее время в той же части и на том же этаже вместе с Дмитрием Васильковым сидит взаперти отслуживший на Украине доброволец Алексей Ракович. Он также подписал краткосрочный контракт, но обещанных зарплат ни разу не видел, а по возвращении домой узнал, что его объявили в розыск за уклонение от участия в СВО. Формально Раковича уже судят за самовольное оставление воинской части.

Журналисты V1.RU направили запрос в ЮВО и военную прокуратуру по Камышинскому гарнизону. Из ЮВО ответ до сих пор не поступил, а в прокуратуре отказались от комментариев по существу заданных вопросов.

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В прокуратуру и ЮВО направлены очередные запросы. На момент публикации пришел ответ из военной прокуратуры Камышинского гарнизона за подписью прокурора гарнизона, полковника юстиции А. Г. Юхимчука, где сказано:

«Разъясняю, что в соответствии с нормами действующего законодательства интересующие Вас сведения относятся к сведениям ограниченного доступа, в связи с чем их разглашение не представляется возможным.

Одновременно сообщаю, что лицо, указанное в запросе, в установленном порядке проинформировано о результатах надзорных мероприятий, проведенных в рамках проверки и оценки изложенной информации».

Остается добавить, что Васильков продолжает выполнять приказ, а мы следим за ситуацией.

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