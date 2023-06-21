«Выполняю приказ сидеть в казарме»: прошедшего СВО добровольца в предраковом состоянии удерживают в воинской части

Получал по 30 000 в месяц

При этом, по словам Дмитрия, за месяц в зоне он получал ниже средней зарплаты по Волгоградской области.



— За всё это время мне пришли только губернаторские 100 000 рублей, а также в месяц мне приходил оклад 30 000 рублей, — вспоминает доброволец. — Должны были приходить боевые, как у всех, под 200 000 рублей, но до сих пор ничего не пришло. Я просто получал по 30 000 . И сейчас сижу в казарме запертый, мне приходит 26 000 рублей. Всё. Сейчас нас никуда не выпускают. Можно выйти только в магазин, но договориться тяжело — нужно с кем-то из командиров идти. Одному нельзя. Так как я военнослужащий, я просто обязан выполнять приказ — сидеть в казарме. Вот уже три месяца сижу.



У Дмитрия есть жена Светлана и 19-летний сын. Супруга добровольца еще с ноября помогает ему восстановить справедливость и пишет бесконечные обращения во все инстанции. Сама она получила производственную травму — потерю конечностей. Официально ее трудоспособность снижена на 40%.

