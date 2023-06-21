Пока сделали дом из картона. Семья с восемью детьми — о быте в двушке, расходах и мечте переехать

Владислав и Елена познакомились 24 года назад, вместе играли в музыкальных коллективах в Ярославле и однажды встретились на свадьбе друзей. Он играл на синтезаторе, она — на фортепиано. Про свой брак они с улыбкой говорят: «Нас музыка связала». Сейчас супругам по
На словах звучит пафосно, но на деле всё выглядит куда скромнее. Единственный источник дохода многодетной семьи — зарплата Владислава, он занимается подбором автомобилей. Елена — домохозяйка. В свободное от работы время глава семейства занимается музыкальным продвижением своих детей. Свой первый клип Селезневы записали в декабре
Наши ярославские коллеги из 76.RU побывали в гостях у семьи музыкантов и узнали, как многодетные уживаются в двушке, чего им не хватает и о чём мечтают родители восьмерых детей.
«Мечтали о двойняшках»
Селезневы в большом составе живут в двухкомнатной квартире. Самой старшей, Анастасии,
Следом родился Самуил, юноше с необычным именем —
После перерыва почти в 7 лет в семье снова было пополнение: родился Лева (ему сейчас
— Для нас выбор имени был важен. У нас у всех такие имена: Анастасия означает «воскресенье», Алина — «благородная», Самуил — «испрошенный у Бога», Лева — царское имя с храбрым сердцем. Изабелла — это производное от Елизаветы, тоже посвященная Богу. А если переводить с испанского, то означает «красавица». Матвей и Захар — вообще отдельная история с ними. Мы мечтали о двойняшках достаточно долго, — вспоминает Владислав. — Родился Лева, потом — Изабелла, и мы уже и не думали, что кто-то еще появится. Но когда узнали, что супруга вновь беременна, то я сказал: «Это точно двойняшки». Когда они родились, мы их назвали такими именами: Матвей и Захар. Что означает для нас «Бог не забыл» и «сделал подарок». Матвей переводится как «подарок», Захар — «Бог вспомнил». Младший, Ефрем, означает «плодовитый».
Пара всегда мечтала иметь много детей, о точной цифре не задумывались. Елена говорит, что очень любит детей и всегда радуется, когда в их окружении семьи становятся многодетными.
— Меня всегда восхищает, когда люди не останавливаются, рожают детей, это здорово. Насчет того, чтобы уговаривать стать многодетными, тут надо смотреть на ситуации и ценности людей, кому что. Для кого-то один-двое детей, но они могут быть выстраданные, с трудом выношенные, и как-то это всё непросто в их жизни. Для кого-то 7–8 — это не предел мечтаний. Бывало такое, что нам говорили, что 8 детей — это что-то за гранью фантастики. Для кого-то это легко. В моем случае это всё с божьей помощью, без всяких болезней, сложностей, — рассказала Елена. — У каждого свой путь, и, конечно, я всегда рада, когда кто-то становится многодетным. Но вот как-то уговаривать — нет, может быть, мотивировать своим примером. Был случай, мы познакомились с семьей, у которой двое детей, а они нам: «Вы, наверно, заразные», — и они еще двоих родили, получилось четверо.
В двушку на втором этаже семья переехала в 2011 году, когда было 4 ребенка. Квартиру взяли по жилищному сертификату программы «Молодая семья» в ипотеку. Изначально готовились реализовать сертификат в постройку дома, однако, по словам главы семьи, условия программы изменились, пришлось покупать квартиру.
Так и поселились — девочки с девочками, мальчики с мальчиками. Родители устроили себе островок спокойствия в кухне-гостиной. Просторная комната условно поделена на обеденную зону с фортепиано, рабочий стол с компьютером и диван, где спят родители. В этой же комнате временно стоят ксилофон и барабанная установка.
«Из подручных средств всё сделали»
Музыкальные инструменты здесь не просто так. Под присмотром родителей и старшие, и младшие дети разучивают новые партии и тренируются над исполнением классики на конкурсы. Отец семьи Владислав занимается музыкой и аранжировками. Признаётся, что всегда хотел быть продюсером, помогать с выходом песен и продвигать исполнителей. Когда старшие дети подросли, он приступил к осуществлению мечты. Правда, немного в нестандартном формате.
— Недавно сам участвовал в профильном конкурсе аранжировщиков Максима Фадеева. На результат сильно не рассчитывал, так как времени не хватает успеть всё доделать, да и условия у нас не совсем позволяют сосредоточиться на материале, нужна тишина, а с ней дефицит в квартире. Главное — доносим детям, что не нужно бояться серьезных вызовов в творческой деятельности, и учим быть всегда готовыми к ним, несмотря ни на что.
Песни записывают на телефон дома, обрабатывают в спецпрограммах, а клипы монтируют на ноутбуке. В роли композитора выступают и папа, и старший сын Самуил. Юноша профессионально играет и пишет музыку, а сёстры с мамой — текст. Талант парня открыли случайно.
— Получилось так, что меня просто не на кого было оставить, родители взяли с собой, когда сестра только поступала в музыкальную школу. Преподавательница обратила внимание на мои руки и сказала: «Поводите-ка ко мне этого мальчика». Так и получилось, что я начал заниматься музыкой. Класса до
— С младшими занимаемся втроем: я, супруга и Самуил — у него всё правильно, всё классически выверено. Самуил как репетитор помогает по сольфеджио и другим предметам. У меня база — музыкальная школа, а также большой опыт аранжировщика в разных стилях, — рассказал глава семьи.
И мама Елена, и папа Владислав признались: в их детстве такой поддержки творческому началу им не хватало, поэтому своих деток они не ограничивают в музыкальных занятиях. Да и сами дети учатся музыке прилежно, регулярно участвуют в музыкальных конкурсах.
С подачи старшего сына Самуила семейство записало совместный трек «Будет утро», позже сняли клип. Многодетный отец Владислав рассказал, как им пришла идея с песней.
— У нас знаете как: ни меня, ни супругу не мотивировали двигаться куда-то в музыкальной сфере. Это были
Однажды семью даже приглашали принять участие в городском концерте как музыкальную группу. Они часто становятся гостями мероприятий, Селезневых зовут на кинофестивали и выставки.
«Без выплат совсем никак»
Для многодетных поддержка государства и области важна и нужна. В семье Селезневых работает только Владислав, занимается автомобилями. На Елене — помощь детям с учебой, уборка и готовка. Воспитанием детей занимаются оба.
— Без социальных выплат совсем никак. Я — предприниматель, если ставить в приоритеты, то я бы музыкальной деятельностью занимался в первую очередь, и в принципе, когда у нас было трое детей, я этим и занимался, но тяжело было, пришлось переключиться на другую сферу, чтобы накопить ресурсы. Стал заниматься перепродажей автомобилей, а потом долгое время работал в организации по импорту техники. Последние 8 лет я автоподборщик. Это основной доход, потому что с продюсерской деятельности без оборудования и условий трудно что-то получать, — рассказал Владислав. — Супруга — соучредитель организации многодетных семей Ярославля, о льготах мы узнаём в числе первых. Однако являемся не самыми активными членами, времени не хватает.
По словам отца, доход семьи складывается из его дохода и социальных выплат примерно 50 на 50. Помимо основных трат на еду, ипотеку и коммуналку, семье приходится оплачивать обучение старших дочерей: Настя и Алина учатся платно, также средства уходят на обучение младших в школе искусств и творческих студиях, участие в конкурсах, а также приходится оплачивать четыре абонемента в бассейн.
— Музыкальная деятельность тоже приносит доход: иногда музыку на заказ делаем, кто-то просит сделать фонограмму, кто-то — отредактировать звук. Приносит, но это, так скажем, бонусы. Самуилу были заказы на саундтреки, заявки были на джинглы для роликов. Как нас ищут? Просто кто-то где-то видит и обращается, — рассказал Владислав.
Однако прокормить семью только на продаже музыки кажется нереальным.
Селезневы признаются: участвуют во всех госпрограммах и получают все льготы, которые можно. За счет них получается сводить концы с концами.
Сделали из картона дом мечты
Главная мечта семейства Селезневых — большой загородный дом. Чтобы у каждого ребенка были своя комната и студийные возможности. Где папа смог бы полноценно заниматься продюсерством, а дети — вдоволь играть на инструментах, не заботясь о беспокойствах соседей. Тем более под Ярославлем у семьи уже есть участок.
— Там хорошее место. Мы бы, может, туда переехали жить, если бы транспорт был, потому что без машины там делать нечего, — добавил Владислав. — Но до участка руки не доходят, бюджета не хватает.
Пока желание неосуществимо по нескольким причинам: во-первых, нет денег, во-вторых, нет транспорта, на котором можно бы было развозить детей из пригорода на учебу.
Селезневы не отчаиваются и продолжают верить, что когда-нибудь у них получится переехать. Пока мечту воплотили на картоне: несколько лет назад собрали макет будущего участка.