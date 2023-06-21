Пока сделали дом из картона. Семья с восемью детьми — о быте в двушке, расходах и мечте переехать

«Из подручных средств всё сделали»

Музыкальные инструменты здесь не просто так. Под присмотром родителей и старшие, и младшие дети разучивают новые партии и тренируются над исполнением классики на конкурсы. Отец семьи Владислав занимается музыкой и аранжировками. Признаётся, что всегда хотел быть продюсером, помогать с выходом песен и продвигать исполнителей. Когда старшие дети подросли, он приступил к осуществлению мечты. Правда, немного в нестандартном формате.

— Недавно сам участвовал в профильном конкурсе аранжировщиков Максима Фадеева. На результат сильно не рассчитывал, так как времени не хватает успеть всё доделать, да и условия у нас не совсем позволяют сосредоточиться на материале, нужна тишина, а с ней дефицит в квартире. Главное — доносим детям, что не нужно бояться серьезных вызовов в творческой деятельности, и учим быть всегда готовыми к ним, несмотря ни на что.