Шойгу рассказал о планах Украины ударить по Крыму: новости СВО за 20 июня

Шойгу рассказал о планах Украины ударить по Крыму

Министр обороны Сергей Шойгу выступил на заседании коллегии Минобороны. Он рассказал о том, что украинские войска продолжают предпринимать попытки наступления на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях. При этом задействуется большое количество западных вооружений и элитные соединения, личный состав которых «обучался специалистами НАТО».

— С 4 июня ВСУ предприняли 263 атаки позиций российских войск. Благодаря грамотным и самоотверженным действиям наших подразделений все они отбиты, противник целей не достиг. По нашим данным, руководство вооруженных сил Украины планирует нанести удары по территории Российской Федерации, включая Крым, ракетами «Хаймарс» и «Сторм Шэдоу», — заявил Шойгу.