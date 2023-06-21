Шойгу рассказал о планах Украины ударить по Крыму: новости СВО за 20 июня

24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.
Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 20 июня.
Шойгу рассказал о планах Украины ударить по Крыму
Министр обороны Сергей Шойгу выступил на заседании коллегии Минобороны. Он рассказал о том, что украинские войска продолжают предпринимать попытки наступления на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях. При этом задействуется большое количество западных вооружений и элитные соединения, личный состав которых «обучался специалистами НАТО».
— С 4 июня ВСУ предприняли 263 атаки позиций российских войск. Благодаря грамотным и самоотверженным действиям наших подразделений все они отбиты, противник целей не достиг. По нашим данным, руководство вооруженных сил Украины планирует нанести удары по территории Российской Федерации, включая Крым, ракетами «Хаймарс» и «Сторм Шэдоу», — заявил Шойгу.
Министр обороны добавил, что применение этих ракет вне зоны СВО будет означать «полноценное втягивание США и Великобритании в конфликт» и повлечет за собой незамедлительные удары по центрам принятия решений на территории Украины.
В Кремле прокомментировали возможность воссоздания погранвойск
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал информацию о якобы принятом решении по воссозданию погранвойск как отдельного ведомства.
— Мне неизвестно каких-либо решений. Здесь я не могу этого подтвердить, — сообщил Песков.
Ранее депутат Госдумы, генерал-лейтенант Андрей Гурулев сообщил, что после атак диверсионных групп на территории Брянской и Белгородской областей было решено воссоздать пограничные войска, которые были ликвидированы во время первого президентского срока Владимира Путина.
— На сегодняшний день крайне актуально — это войсковой способ охраны государственной границы. Решение принято, — писал депутат в своем телеграм-канале.
Первый российский военный получил 1 миллион за уничтоженный танк Leopard
В Минобороны сообщили, что российский военнослужащий Андрей Кравцов, уничтоживший в ходе СВО танк Leopard, первым получил денежную премию в 1 миллион рублей. В сообщении ведомства указано, что премия учреждена фондом предпринимателей «Забота Сибири». Саму премию вручили в Национальном медицинском исследовательском центре высоких медицинских технологий им. А. А. Вишневского.
— Мы продвигались всё ближе вперед, по нам работала тяжелая артиллерия. По ходу событий [выяснилось, что] работал танк, потому что выстрел был одиночный, его дрон постоянно корректировал. Я взял гранатомет, так как я помощник гранатометчика, начал обходить с фланга, выявлять технику бронированную, которая работала по нам. Я тоже выстрелил, пошел дым. Я уже в госпитале узнал, что, оказывается, это был немецкий Leopard, — рассказал военнослужащий.
От имени фонда сертификат на выплату денежных средств Андрею Кравцову передал сенатор, трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин. В Минобороны также отметили, что эти выплаты российским военнослужащим являются дополнительными к выплачиваемым ведомством за личное уничтожение или захват военной техники противника. С начала проведения специальной военной операции более десяти тысяч военнослужащих получили специальные выплаты от Минобороны.
Судимые и ограниченно годные смогут идти на службу по контракту
Госдума приняла закон о праве судимых и ограниченно годных заключать контракт с Минобороны. Им разрешили заключать контракт на военную службу в период мобилизации, военного положения или военного времени. В то же время заключить контракт с Минобороны не смогут осужденные за госизмену, шпионаж, терроризм или преступления против половой неприкосновенности детей.
В пояснительной записке к законопроекту указывалось, что «в ходе работы выявлено значительное количество граждан, желающих поступить на военную службу по контракту, из числа тех, с кем контракт не может быть заключен». Мы подробно разбирали этот законопроект в отдельном материале.
Госдума приняла закон об освобождении судимых участников СВО от уголовной ответственности
Госдума сразу во втором и третьем чтениях приняла законопроект, который устанавливает правовые гарантии и основания освобождения от уголовной ответственности лиц, заключивших контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ (ВС РФ) в период мобилизации, военного положения или в военное время. Документ внесен группой парламентариев во главе с председателями комитетов Госдумы и Совфеда по госстроительству Павлом Крашенинниковым и Андреем Клишасом 13 июня, первое чтение состоялось 14 июня.
Принятый закон подразумевает, что мобилизованные или контрактники, участвующие в СВО и совершившие преступления небольшой и средней тяжести, освобождаются от уголовной ответственности со дня увольнения со службы или получения госнаграды. Аналогичный порядок прописывается и в отношении осужденных, приговоры по делам которых вступили в законную силу.
Ко второму чтению профильный думский комитет поддержал поправки со списком статей Уголовного кодекса, по которым вышеизложенные гарантии получить не получится. От ответственности не освободят осуждённых за:
- теракт;
- содействие террористической деятельности;
- публичные призывы к осуществлению террористической деятельности;
- публичное оправдание терроризма или пропаганду терроризма;
- прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности;
- организацию террористического сообщества и участие в нем;
- организацию террористической организации и участие в ней;
- шпионаж;
- захват заложников;
- экстремистские преступления;
- преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.
Принятые нормы также будут распространяться на правоотношения, связанные с прохождением военной службы лицами, в отношении которых осуществлялось уголовное преследование на территории новых регионов до даты их принятия в состав РФ. Документ должен вступить в силу со дня его официального опубликования.
Бойцы СВО получат льготы при поступлении в вузы
Госдума приняла законопроект об учете срочной службы в армии в качестве индивидуального достижения при поступлении в вузы и колледжи. Документ также содержит норму о льготах при поступлении в университет участникам специальной военной операции (СВО). Инициатива была внесена на рассмотрение палаты в октябре прошлого года, авторами выступили сенаторы и депутаты «Единой России» во главе с секретарем генсовета партии, первым вице-спикером Совфеда Андреем Турчаком. Изменения вносятся в закон «Об образовании».
Изначально документ предусматривал, что прохождение военной службы в ВС РФ будет учитываться в качестве индивидуальных достижений при поступлении в вузы и колледжи. В тексте закона говорится о том, что при приеме на обучение по программам бакалавриата и специалитета наряду с результатами ЕГЭ и дополнительными вступительными испытаниями учитываются индивидуальные достижения призывников, а также контрактников, мобилизованных и бойцов СВО.
Ко второму чтению депутаты Госдумы во главе со спикером палаты Вячеславом Володиным и лидерами фракций внесли поправки о праве на прием на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета за счет бюджета в пределах отдельной квоты для Героев России, участников СВО, включая тех, кто отражал нападения на территорию РФ, мобилизованных, ополченцев Донбасса и детей участников боевых действий за рубежом. Кроме того, согласно закону, дети умерших от коронавируса врачей, заразившихся при исполнении служебного долга, получат право льготного поступления в медицинские и фармацевтические вузы.
Viber и Telegram оштрафовали за отказ удалить фейки о СВО
Как сообщает ТАСС, столичный мировой суд впервые назначил административный штраф в 1 миллион рублей мессенджеру Viber за отказ удалить ложную информацию о специальной военной операции на Украине. Кроме того, суд оштрафовал мессенджер Telegram на 4 миллиона рублей за отказ удалить 32 канала, на которых публикуется ложная информация о СВО и ее участниках. Кроме того, мессенджер отказался удалять каналы, в которых мошенническим путем у пользователей вымогаются денежные средства. Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке.
Также административный протокол за отказ удалить запрещенные данные впервые составлен в РФ на компанию Apple. Статья, которая вменяется компании, предусматривает административное наказание в виде штрафа в размере от 800 тысяч до 4 миллионов рублей.
Число погибших из-за разрушения Каховской ГЭС достигло 38 человек
Увеличилось количество погибших из-за разрушения Каховской ГЭС — оно достигло 38 человек. Ещё 115 госпитализированы с переохлаждением и другими травмами — об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
По данным украинского штаба по ликвидации последствий разрушения плотины, на правом берегу Днепра погибли 18 человек, 31 человек пропал без вести.
Плотина Каховской ГЭС разрушилась в ночь на 6 июня. Власти Новой Каховки сообщали, что ночные удары по ГЭС привели к разрушению задвижек. Из-за этого вода из водохранилища начала неконтролируемо сбрасываться ниже по течению реки: ее уровень в городе достиг более 11 метров. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту теракта.
В Нальчике по подозрению в шпионаже задержали украинца
ФСБ задержала в Нальчике гражданина Украины по подозрению в шпионаже в пользу СБУ. Об этом ТАСС сообщили во вторник в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
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— Пресечена противоправная деятельность подозреваемого в шпионаже 44-летнего гражданина Украины. Установлено, что задержанный, действуя по заданию Службы безопасности Украины, собрал и передал сотруднику иностранной спецслужбы сведения военного характера для их использования против безопасности Российской Федерации в условиях проведения специальной военной операции, — сообщили в ЦОС.
Следователи ФСБ возбудили уголовное дело по факту шпионажа — статья предусматривает от 10 до 20 лет лишения свободы.