«Там ты никому не нужен»: история россиянина, который уехал жить в Грузию и вернулся

Екатеринбуржцу Эльдару 24 года. В
Мои друзья поехали в Грузию, и я решил с ними. Вместе как-то легче справляться. На самолете долетел в Тбилиси и остался там на три месяца.
Родным первое время вообще ничего не говорил, они думали, что мы до сих пор отдыхаем. Потом, когда было уже странно, что так долго не возвращаемся, пришлось рассказать. Они поначалу не очень к этому отнеслись, но постепенно отошли.
Главное, почему вернулся — это как раз семья. Не смог без них. Очень сильно не хватало родителей, бабушки и дедушки. У нас очень крепкая семья, сплоченная, так что было непросто. И это у меня еще своей семьи нет. Был бы я женат, я бы и месяца там не провел. Только если всю семью увозить.
С работой там тоже не всё так хорошо сложилось, как рассказывали. Я занимаюсь 3D-моделированием и какое-то время продолжал работать дистанционно. Говорил начальнику, что задержался, и вопросов не было. А потом он узнал, что я не в России, и появились вопросы.
Моей зарплаты до этого хватало на жизнь. На расходы в месяц уходило около 80 тысяч рублей — это вместе с арендой, с учетом того, что мы втроем снимали жилье. После увольнения начал искать работу там, а это проблема.
Когда туда пошел наплыв людей, которые бежали из России, мы банально не могли снять жилье. Недели три искали квартиру в Тбилиси. Каждый день смотрели квартир по десять, и первый вопрос, который нам на месте задавали: «Какой вы национальности?»
Местные не хотели подселять к себе русских, выбирали украинцев, иранцев, пакистанцев, индийцев... Договаривались на просмотр, всё было хорошо, даже из-за цены не спорили, а нам говорили: «Нет. Сами знаете, какая сейчас ситуация».
Но в открытую никаких конфликтов не было, всё спокойно. Ну и мы понимали, что мы гости, держали себя в руках. Но на улицу на всякий случай после 23:00 старались не выходить.
В итоге не выдержал. Я и до этого жил в других странах, участвовал в программе Work and Travel, очень нравилось. Вот и тут исходил из опыта до. Думал, переборю себя, приспособлюсь, но не получилось. Вернулся в конце ноября, друзья тоже.
Когда приехал в Екатеринбург, вернулось и какое-то понимание жизни. Тут уже давно нашел новую работу, всё хорошо. В другой стране всё иначе — язык, уклад, люди, цели в жизни, которые тебе не близки. В своей стране всё проще и понятнее, ты знаешь, как себя вести, как поступать. А там ты никому не нужен, никто тебе не поможет, не подскажет. Может, конечно, и подскажут, но не на том языке, на котором ты хочешь.
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