«Там ты никому не нужен»: история россиянина, который уехал жить в Грузию и вернулся

Родным первое время вообще ничего не говорил, они думали, что мы до сих пор отдыхаем. Потом, когда было уже странно, что так долго не возвращаемся, пришлось рассказать. Они поначалу не очень к этому отнеслись, но постепенно отошли.

Главное, почему вернулся — это как раз семья. Не смог без них. Очень сильно не хватало родителей, бабушки и дедушки. У нас очень крепкая семья, сплоченная, так что было непросто. И это у меня еще своей семьи нет. Был бы я женат, я бы и месяца там не провел. Только если всю семью увозить.