История полковника США, которого признали пожизненным мэром российского города, где каждую минуту от голода умирал ребенок

Тогда всё Поволжье накрыл голод, память о котором передается из поколения в поколение. Как народ переживал настоящее бедствие, чем иностранец с другого континента заслужил всеобщее уважение и почему о его истории так мало известно — читайте в материале UFA1.RU.



«Они умерли, вонзив зубы в плоть друг друга»

Засушливое лето 1920 года. В стране всё еще идет Гражданская война, линия фронта проходит и через Башкирию. На продразверстку из региона уходит большая часть ресурсов, но жара губит урожаи зерна. Первой от голода гибнет скотина — народ остается не только без хлеба, но и без мяса. Люди, до этого пережившие тоже далеко не сытый царский режим, теперь ломаются один за другим. Они опускаются до мародерства, грабежей и даже каннибализма. Этот голод — предвестник того, что последует в 1921 году и продлится два года.

