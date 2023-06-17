Путин назвал одну из ключевых задач России: новости СВО за 16 июня

Число погибших после разрушения Каховской ГЭС выросло до 25 человек

Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо сообщил агентству ТАСС, что число погибших после разрушения Каховской ГЭС достигло 25 человек.



14 июня глава херсонского правительства Андрей Алексеенко заявлял, что в результате разрушения Каховской ГЭС погибли 17 человек — 12 в Голой Пристани и 5 в Алешках.



Плотина Каховской ГЭС разрушилась в ночь на 6 июня. Власти Новой Каховки сообщали, что ночные удары по ГЭС привели к разрушению задвижек. Из-за этого вода из водохранилища начала неконтролируемо сбрасываться ниже по течению реки: ее уровень в городе достиг более 11 метров. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту теракта.

