«Я тряслась от эйфории». История российской акушерки, которая круто изменила жизнь и переехала в Дубай

Среди важных качеств руководство оценивало уровень опыта, образования и коммуникабельность. Диана прилетела в Дубай 12 декабря 2022 года, а уже через пять дней салон открылся.



— В первый месяц я просто тряслась от эйфории, почти каждый день плакала от счастья. Здесь совсем другая энергетика, в Дубае хочется жить. В Екатеринбурге — серость, мерзость, и ты просто плывешь по течению. А я очень позитивный и энергичный человек, мне всегда не хватало драйва. И как раз в Эмиратах хочется самосовершенствоваться, учиться, — отметила Диана.