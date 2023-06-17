«Я тряслась от эйфории». История российской акушерки, которая круто изменила жизнь и переехала в Дубай

Еще пять лет назад Диана Абдульманова жила в Асбесте Свердловской области и работала акушеркой в роддоме. Но она дважды круто изменила жизнь: сначала переехала в Екатеринбург и стала косметологом, а полгода назад перебралась в Дубай и теперь занимается там своим любимым делом. Подробности — в материале наших коллег из E1.RU.
— Я три года работала в салоне «Сахар», и наша директор сообщила, что сеть будет расширяться до международного уровня. Был отбор по всей России, который я и еще 12 из 100 девочек успешно прошли, — отметила косметолог.
Среди важных качеств руководство оценивало уровень опыта, образования и коммуникабельность. Диана прилетела в Дубай 12 декабря 2022 года, а уже через пять дней салон открылся.
— В первый месяц я просто тряслась от эйфории, почти каждый день плакала от счастья. Здесь совсем другая энергетика, в Дубае хочется жить. В Екатеринбурге — серость, мерзость, и ты просто плывешь по течению. А я очень позитивный и энергичный человек, мне всегда не хватало драйва. И как раз в Эмиратах хочется самосовершенствоваться, учиться, — отметила Диана.
Екатеринбурженка отметила, что в Дубае сейчас очень много россиян, на них и ориентируется салон.
— Русские мастера очень ценятся в Эмиратах, потому что предоставляют услуги высокого качества, и сервис у нас отличается, — поделилась она. — У нас только женский салон, и клиенты, и сотрудники — девушки. Это связано с менталитетом страны, ни одна арабская женщина не придет в заведение, где есть мужчины.
По словам Дианы, в Дубае очень безопасно. Например, забытый телефон не станут красть, а ночью можно спокойно гулять по городу.
— Уровень жизни здесь гораздо выше, чем в России, дороги ровные, машины все высокого класса. Здесь всё делают для людей, но в Эмиратах дорого жить, — отметила Диана.
По ее словам, в Дубае очень дорого снимать жилье и ездить на такси. Чтобы арендовать квартиру, нужно резидентство, а аренда студии обойдется в 100–120 тысяч рублей в месяц. Кроме того, жилье сдают только по договору и минимум на год, и платить придется сразу за несколько месяцев вперед.
Диана добавила, что в Дубае в сравнении с другими городами ОАЭ местные не так требовательны к туристам и переехавшим. Здесь огромное количество мигрантов и не так сильны мусульманские запреты, более лояльно относятся к внешнему виду и поведению женщин.
— В Дубае много баров, проводят вечеринки на яхтах, люди спокойно отдыхают и пьют. Никто тебе не скажет прикрыть колени или лицо, — объясняет косметолог.
Она добавила, что перед переездом были страхи, но связаны они были только с разлукой с
— Дочь стала для меня главным мотиватором, она меня поддерживала. Перед отлетом я ревела по ночам, но дочка сказала, что понимает, как это важно для меня и для ее будущего, чтобы она могла учиться за границей, — отметила екатеринбурженка. — Сейчас дочь живет с бабушкой, учится, мы постоянно созваниваемся, конечно, очень тоскуем, но семья меня подбадривает.
Диана планирует жить и работать в Дубае минимум год, чтобы определиться, хочет ли она оставаться здесь. Если финансовая ситуация будет стабильной, она планирует перевезти дочь и жить в Эмиратах.
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