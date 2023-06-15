История «потрошителя» из провинции — на его счету 12 жутких убийств. Выжить удалось только 8-летнему мальчику

В 1991 Олег Рыльков начал грабить квартиры, а два года спустя — и убивать людей. С некоторыми жертвами маньяк расправлялся с особой жестокостью — у них не было глаз, ушей, языка и половых органов.

В 1996 году он проник в квартиру, где были несовершеннолетние брат и сестра. Девочку потрошитель убил топором, а мальчик чудом выжил. И он помог составить фоторобот преступника.

