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История «потрошителя» из провинции — на его счету 12 жутких убийств. Выжить удалось только 8-летнему мальчику

Он жестоко расправлялся со своими жертвами. У них не было глаз, ушей, языка и половых органов

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Видео: Городские порталы

На счету Олега Рылькова из Самарской области 12 убийств. И только одной его жертве удалось выжить. И именно после этого преступника удалось поймать. Что известно о маньяке? По каким приметам его вычислили? И почему он убивал? Подробности смотрите в коротком видео наших коллег из 63.RU, которое опубликовано чуть выше.

Олег Рыльков родился в 1966 году. В 19 лет его призвали в армию. После службы он переехал в Тольятти и устроился на АВТОВАЗ. Затем он женился и стал отцом — у четы Рыльковых родилась дочка.

В 1991 Олег Рыльков начал грабить квартиры, а два года спустя — и убивать людей. С некоторыми жертвами маньяк расправлялся с особой жестокостью — у них не было глаз, ушей, языка и половых органов.

В 1996 году он проник в квартиру, где были несовершеннолетние брат и сестра. Девочку потрошитель убил топором, а мальчик чудом выжил. И он помог составить фоторобот преступника.

Поймать маньяка удалось только в 1997 году, после очередного жестокого убийства.

— Я не знаю, как всё это сформулировать. После первого убийства было внутреннее наслаждение, что ли. Что-то продолжало толкать, — признавался Олег Рыльков на допросе.

В 1998 году его приговорили к расстрелу, который заменили пожизненным заключением. После года в тюрьме Рыльков начал рассказывать о других преступлениях.

Сейчас он время от времени ходатайствует об освобождении и признается в новых убийствах.

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