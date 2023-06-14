«Решил — хватит»: контрактник расторг договор с Минобороны, а теперь выбивает деньги за контузию

— Мы возвращались с боевой задачи и попали немножко под обстрел, получается, накрыло. Рядом снаряд разорвался. И такие последствия были, что я заикался, сознание потерял, нарушение слуха, речевого аппарата. Когда приехали на базу, пообщался с командиром, и меня направили в госпиталь, — рассказал Даниил нашим коллегам из 76.RU. — В госпитале на капельницах пять дней продержали и отпустили обратно. У врачей занятость была. Я, получается, как легкий пациент для них был, просто капельницы поставить.

