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Спецоперация на Украине

«Решил — хватит»: контрактник расторг договор с Минобороны, а теперь выбивает деньги за контузию

Даниил Глебов принял участие в спецоперации с 24 февраля

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История бывшего десантника, который пытается получить выплаты от Министерства обороны

Видео: Городские порталы

Десантник Даниил Глебов из Ярославской области участвовал в специальной военной операции четыре месяца. Он отправился в зону СВО 24 февраля. Однако уже летом принял решение расторгнуть контракт с когда-то желанными воздушно-десантными войсками.

Как бывший военнослужащий добивается выплаты от Минобороны — смотрите в коротком видео, которое опубликовано выше.

В июне 2022 года, как вспоминает Даниил, он с сослуживцами попал под обстрел.

— Мы возвращались с боевой задачи и попали немножко под обстрел, получается, накрыло. Рядом снаряд разорвался. И такие последствия были, что я заикался, сознание потерял, нарушение слуха, речевого аппарата. Когда приехали на базу, пообщался с командиром, и меня направили в госпиталь, — рассказал Даниил нашим коллегам из 76.RU. — В госпитале на капельницах пять дней продержали и отпустили обратно. У врачей занятость была. Я, получается, как легкий пациент для них был, просто капельницы поставить.

По словам бывшего контрактника, его предупредили, что за такое ранение выплата не полагается. Контракт с Минобороны парень расторг уже в августе 2022 года.

Почему он решил расторгнуть контракт и кому вообще положены выплаты за ранение — читайте в этом тексте.

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