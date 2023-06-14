freedom
СЕЙЧАС +14°С
Пробки 0/10
usd 83.64
eur 90.39
Тема дняЗаморозки до -2 градусов ожидаются в НСО
Все новости
Все новости
Спецоперация на УкраинеОбзор

Москва готова создать на Украине санитарную зону: новости СВО за 13 июня

Главные события последних суток

469

Власти России рассматривают возможность создания на Украине санитарной зоны — чтобы обезопасить страну от обстрелов

Поделиться

24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.

Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 13 июня.

Владимир Путин дал большую пресс-конференцию военкорам

Российский президент встретился с военными корреспондентами и блогерами и обсудил с ними наболевшие вопросы, связанные со спецоперацией. За два с лишним часа глава государства рассказал об украинском контрнаступлении, ситуации с Каховской ГЭС, вероятности введения военного положения в стране и новой волны мобилизации.

Оценивая положение дел с начала украинского контрнаступления, президент отметил, что потери Украины в личном составе «приближаются к катастрофическим».

— Россия несет в 10 раз меньше потерь, чем Украина, которая ведет контрнаступление. <...> По личному составу пусть Минобороны говорит, танков у них [потеряно] свыше 160, у нас — 54. Часть из них подлежит ремонту, — подчеркнул Путин.

Рассказывая о вероятности военного положения и мобилизации, президент заявил, что в целом в стране нет необходимости вводить военное положение, а новая волна мобилизации зависит от того, какие цели перед собой будут ставить власти, «но на сегодняшний день нет такой необходимости».

Отвечая на вопрос об атаках беспилотников на столицу и регионы России, президент заверил, что «Москва и другие города будут защищены от атак дронов», а если прилеты будут продолжаться, российские власти будут рассматривать вопрос создания на Украине «санитарной зоны» — чтобы обезопасить территорию страны от обстрелов. Как объяснил MSK1.RU заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков, в санитарной зоне уничтожают любые вооруженные силы противника.

— Это зона, где нет вооруженных сил (противника. — Прим. ред.), где любое появление вооруженных сил приводит к их уничтожению. Они немедленно уничтожаются, — объяснил Сивков.

Еще один вопрос, который затронули на встрече Путина с военкорами, — прекращение конфликта на Украине. По словам президента, «если Запад действительно хочет завершения конфликта на Украине мирным путем, достаточно прекратить поставки вооружений Киеву».

Другие подробности встречи мы рассказывали в отдельном материале.

США выделили Украине новый пакет военной помощи

США выделили новый пакет военной помощи Украине на сумму $ 325 млн. По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, в пакет вошли средства ПВО, боеприпасы для ствольной артиллерии и РСЗО HIMARS, бронетехника из резервов Пентагона.

Выделить Украине новый пакет военной помощи в середине апреля распорядился президент США Джо Байден. Тогда сообщалось, что Украина получит от США боеприпасы для артиллерийского ракетного комплекса HIMARS, ракеты TOW, комплексы противотанкового вооружения АТ-4, противотанковые мины, подрывные и авиационные боеприпасы, более 9 миллионов патронов к стрелковому оружию, четыре машины тылового обеспечения, оборудование для технического обслуживания и ремонта автомобилей и для охраны портов и гаваней, а также другое полевое оружие.

Это уже 36-й раз, когда Вашингтон передает Киеву вооружения из запасов Министерства обороны.

Участников спецоперации хотят освободить от уголовной ответственности

В Госдуму поступил законопроект об освобождении от уголовной ответственности участников спецоперации. Документ внесли депутаты Павел Крашенинников и Ирина Панькина, а также глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

— Согласно законопроекту лица, заключившие контракт о прохождении военной службы в ВС РФ, могут быть освобождены от уголовной ответственности или от уголовного наказания (в зависимости от стадии осуществляемого в отношении них уголовного преследования), со дня награждения государственной наградой, полученной в период прохождения военной службы, либо со дня увольнения с военной службы (с отдельными исключениями), — объяснил Клишас. — Законопроект позволит лицам, совершившим преступление, проходить военную службу в зоне СВО и таким образом реабилитироваться в глазах общества.

Действия закона предлагается распространить на тех, кто совершил преступления до дня вступления его в законную силу.

ФСБ сообщила об аресте бывших работников ОПК России, подозреваемых в шпионаже

Двух бывших работников ОПК России арестовали по подозрению в шпионаже для разведки Украины. По версии ФСБ, они передавали иностранной разведке «техническую документацию и образцы изделий военного назначения, применяемых при создании вооружений и военной техники, используемых ВКС».

Также задержанных подозревают в подготовке к подрывам железнодорожных путей на территории Курской и Белгородской областей, которые используются для снабжения подразделений ВС РФ.

Число погибших после прорыва плотины Каховской ГЭС выросло до 17

Глава херсонского правительства Андрей Алексеенко заявил, что число погибших в результате разрушения Каховской ГЭС выросло до 17 — «подтверждено 12 погибших в Голой Пристани и 5 в Алешках».

Алексеенко также отметил, что с 13 июня власти региона начали выплачивать первоочередные компенсации пострадавшим — по 10 тысяч рублей.

— Принято уже более 500 заявлений людей — как в на месте в Алешках, Голой Пристани и Новой Каховке, так и в пунктах временного размещения в Скадовске, Железной Порту и других районах, — напеисал Алексеенко у себя в телеграм-канале. — Для получения этой меры поддержки нужно только заявление человека, находившегося в зоне ЧС. Компенсации за частичный или полный ущерб имуществу (50 или 100 тысяч руб. на человека) будут выплачиваться по решениям местных комиссий. Постараемся также начать выплату в ближайшие дни.

Ранее власти Новой Каховки рассказывали, что из-за подтоплений после разрушения плотины Каховской ГЭС погибли 5 человек, 41 человек пострадал.

Плотина Каховской ГЭС разрушилась в ночь на 6 июня. Власти Новой Каховки сообщали, что ночные удары по ГЭС привели к разрушению задвижек. Из-за этого вода из водохранилища начала неконтролируемо сбрасываться ниже по течению реки: ее уровень в городе достиг более 11 метров. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту теракта.

Макрон рассказал, сколько продлится украинское контрнаступление

новость из сюжета

Подпишитесь на важные новости о спецоперации на Украине

подписаться в telegram

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что украинское контрнаступление продлится несколько недель или месяцев. Об этом он сообщил на пресс-конференции после переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом Польши Анджеем Дудой.

— Украинское контрнаступление началось уже несколько дней назад, оно было тщательно спланировано. Это контрнаступление должно продлиться несколько недель или месяцев. Мы сделали всё, чтобы помочь его осуществить в рамках, очерченных нами с начала конфликта: наказать Россию, чтобы прекратить ее военные усилия, помочь Украине сопротивляться и отвоевать территорию, но никогда не нападать на Россию и избежать любых форм эскалации этого конфликта, — подчеркнул Макрон.

По теме

РоссияУкраинаСВОСпецоперация на УкраинеМакронСШАСанитарная зонаФСБОПККаховская ГЭССпецоперацияВоенная помощьВладимир Путин
    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter