Москва готова создать на Украине санитарную зону: новости СВО за 13 июня

Владимир Путин дал большую пресс-конференцию военкорам

Российский президент встретился с военными корреспондентами и блогерами и обсудил с ними наболевшие вопросы, связанные со спецоперацией. За два с лишним часа глава государства рассказал об украинском контрнаступлении, ситуации с Каховской ГЭС, вероятности введения военного положения в стране и новой волны мобилизации.

Оценивая положение дел с начала украинского контрнаступления, президент отметил, что потери Украины в личном составе «приближаются к катастрофическим».