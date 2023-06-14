Военное положение, мобилизация и потери сторон: всё, о чём говорил президент на встрече с военкорами

Президент Владимир Путин провёл встречу с российскими военными корреспондентами, на которой обсуждалась тема спецоперации и всех связанных с ней мероприятий. Разговор длился более двух часов, за это время Путин ответил на вопросы о контрнаступлении, инциденте с Каховской ГЭС, военном положении и мобилизации. Собрали в одном материале всё, о чём говорил президент.
О целях СВО
Цели специальной военной операции на Украине корректируются в соответствии с ситуацией, но, по словам Путина, в целом не меняются:
— Они меняются в соответствии с текущей ситуацией, но в целом, конечно, ничего мы менять не будем. Они для нас носят фундаментальный характер.
Путин напомнил, что Россия была и остается настроена на добрые отношения со всеми соседями, она в том числе десятилетиями «кормила» Украину, но ничего не давало результата. По мнению президента, Запад все время пытался раскачивать ситуацию в России и использует для этого Украину
О контрнаступлении и потерях
Президент сообщил, что украинское контрнаступление продолжается до сих пор, подчеркнув при этом, что ВСУ не имеют успеха ни на одном направлении:
— Это контрнаступление масштабное, с использованием подготовленных для этих целей резервов, оно идет с 4 числа [июня] и продолжается до сих пор, прямо сейчас.
По словам главы государства, потери Украины в личном составе в ходе контрнаступления «приближаются к катастрофическим».
— Россия несет в 10 раз меньше потерь, чем Украина, которая ведет контрнаступление. <...> По личному составу пусть Минобороны говорит, танков у них [потеряно] свыше 160, у нас — 54. Часть из них подлежит ремонту.
Также, по словам Путина, Украина потеряла 360 бронемашин разного типа. В целом же, по подсчетам президента, потери техники у ВСУ составляют 25–30% от поставленных объемов из-за рубежа.
Об инциденте на Каховской ГЭС
Путин заявил, что Россия «точно не заинтересована» в ударах по ГЭС из-за тяжелых последствий для подконтрольных территорий. По его словам, понятно, кто виновен в подрыве: украинские военные целенаправленно наносили удары HIMARS по Каховской ГЭС.
— Вы знаете, я не буду сейчас на 100 процентов говорить вещи, в которых я не уверен. По большому счету мы не фиксировали больших взрывов. Но дело в чем: перед тем как разрушение произошло, они целенаправленно «Хаймарсами» били многократно по Каховской ГЭС. Вот в чем все дело, — указал Путин.
Также Путин добавил, что разрушение Каховской ГЭС сорвало контрнаступление Украины, но «лучше бы они наступали».
— Для нас лучше, потому что для них было бы совсем плохо там наступать, — сказал глава государства.
Об украинских беспилотниках
Владимир Путин отметил, что традиционная система ПВО сложно обнаруживает современные БПЛА.
— Такое было в Сирии, быстро научились бороться, здесь тоже решаемая задача, — заявил президент. — Нужно нашим структурам соответствующим принять определенные решения. Наша система настроена на ракеты, на большие самолеты. А беспилотники, о которых вы говорите, они из современных материалов легких, из дерева сделаны. Их достаточно сложно обнаружить. Но они обнаруживаются. Надо соответствующим образом наладить эту работу. И, конечно, лучше, чтобы это было сделано своевременно. Уверен, эти задачи будут решены.
Про обстрел приграничных территорий
По словам Путина, обстрелы приграничных территорий связаны со стремлением Киева отвлечь российские силы от работы на других направлениях.
— Проблема есть. Связана она <...> в основном с желанием отвлечь наши силы и средства на эту сторону. Отвести часть подразделений с тех направлений, которые считаются наиболее важными и критическими с точки зрения возможного наступления Вооруженных сил Украины, — пояснил он.
Для защиты от обстрелов «нужно укреплять границу», и этот процесс уже идет, добавил Путин. Президент отметил, что в случае продолжения обстрелов Россия может создать на Украине «санитарную зону на таком удалении, с которого невозможно было бы доставать нашу территорию».
О военном положении и мобилизации
Президент прокомментировал, что в целом в стране нет необходимости вводить военное положение. Также он ответил на вопрос о том, нужна ли новая волна мобилизации в стране — по словам главы государства, это зависит от того, какие цели перед собой будут ставить власти.
— Это зависит от того, чего мы хотим, <...> это зависит от целей. Мы должны решать вопрос по мобилизации, но на сегодняшний день нет такой необходимости.
Путин отметил, что с января идет работа с контрактниками — набор идет неплохо, их подготовка налажена. В связи с этим нет необходимости направлять срочников в зону СВО. Также президент прокомментировал и вопрос ротации мобилизованных:
— Закон не предусматривает конкретных сроков, исходить нужно будет из личного состава, но мы приняли решение о регулярных отпусках, практически все возвращаются обратно из отпусков.
Президент добавил, что контрактников набрали около 150 тысяч человек, вместе с добровольцами — 156 тысяч.
О том, чего не хватает российской армии
По словам президента, российской армии не хватает многих вещей: высокоточных боеприпасов, средств связи, БПЛА. Сами по себе они есть, но «вопрос в количестве».
— Конечно, в ходе СВО стало понятно, что многих вещей не хватает: это высокоточные боеприпасы, средства связи, летательные аппараты — вот эти беспилотники и так далее. Они у нас [есть], но нам, к сожалению, их не хватает количественно, — сказал Путин.
Президент отметил, что в разговоре с бойцами, которые находятся на линии фронта, звучали просьбы о дополнительном выделении средств контрбатарейной борьбы.
— Уже несколько танков уничтожены, в том числе и беспилотниками-камикадзе. Эффективно очень используют. Наверное, гораздо эффективнее, чем те средства, которые есть у противника, но их не хватает, и «Орланов» не хватает, и качество «Орланов» нужно повышать, хотя они свою задачу выполняют. То есть много того, чего нужно — средства противотанковой борьбы современные нужны, да и танки современные нужны, — заявил Путин.
О зерновой сделке
По словам Путина, Москва думает о том, чтобы выйти из зерновой сделки. По его словам, Россия заключила зерновую сделку не ради Украины, а для дружественных России стран Африки и Латинской Америки, которым не хватает зерна. Однако требования Москвы в рамках соглашения, которые подразумевают снятие ограничений в отношении сельхозпродукции из России, не реализуются.
— Мы сейчас думаем о том, чтобы нам выйти из этой так называемой зерновой сделки. Тем более, что вот эти коридоры, по которым идут корабли, постоянно используются для запуска морских беспилотников, — сообщил Путин. — Не сделано ничего. Мы несколько раз продлевали сделку — в интересах дружественных стран, — подчеркнул президент, добавив, что интерес России в том, чтобы сохранять дружественные устойчивые доверительные отношения с этими странами, которые не поддерживают Украину в конфликте с Россией.
Вопрос зерновой сделки, по словам Путина, будет обсуждаться с лидерами африканских стран, которые скоро приедут в России. Глава государства также отметил, что большая часть зерна, поставляемого Украиной по эти коридорам в другие страны, уходит в страны ЕС.
— Сорок с лишним процентов идет в страны Евросоюза. <...> И им хорошо, и Украине деньги платят. Я могу ошибаться, но кажется, это основной источник валютных поступлений Украины, — сказал Путин.
О том, как прекратить конфликт на Украине
Президент отметил, что Россия не планировала ни крымских событий, ни СВО, и пытается «прекратить вооруженный конфликт».
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— К сожалению, нас вынудили делать это вооруженным способом, но не мы это начали, — заявил президент. — Если Запад действительно хочет завершения конфликта на Украине мирным путем, достаточно прекратить поставки вооружений Киеву.
Также Путин заявил, что в случае третьей мировой войны победителей не будет, «в том числе не победит Америка». По его словам, США «всё больше погружаются в конфликт на Украине и провоцируют серьезный международный кризис в сфере безопасности».