Военное положение, мобилизация и потери сторон: всё, о чём говорил президент на встрече с военкорами

О контрнаступлении и потерях

Президент сообщил, что украинское контрнаступление продолжается до сих пор, подчеркнув при этом, что ВСУ не имеют успеха ни на одном направлении:



— Это контрнаступление масштабное, с использованием подготовленных для этих целей резервов, оно идет с 4 числа [июня] и продолжается до сих пор, прямо сейчас.

По словам главы государства, потери Украины в личном составе в ходе контрнаступления «приближаются к катастрофическим».



— Россия несет в 10 раз меньше потерь, чем Украина, которая ведет контрнаступление. <...> По личному составу пусть Минобороны говорит, танков у них [потеряно] свыше 160, у нас — 54. Часть из них подлежит ремонту.

