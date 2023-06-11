Зеленский заявил о контрнаступлении ВСУ, Кадыров отправит на Украину два новых полка: новости СВО за 10 июня

— Контрнаступательные и оборонные действия соответствующие происходят на Украине, на какой стадии — я не буду говорить детально. Считаю, что мы обязательно это всё будем ощущать, — заявил он на пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо в Киеве.



В Чечне хотят отправить два новых полка в зону СВО

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в регионе сформированы два новых полка из опытных бойцов. Их планируют отправить в зону СВО.