«Здесь стали появляться русские кафе, вечеринки, парикмахерские». Рассказ россиянки о жизни в Индии

Но самое веселое — это, конечно, школьники. Если попасть на группу детей, которых привезли на экскурсию в туристическую точку, тебя ими прижмет к стенке и не отпустит, пока каждому руку не пожмешь, не поговоришь и не расскажешь, откуда ты.



Еще школьники иногда просят подарить им ручку — они верят, что это к удаче. Писать ей дети не будут, зато всем в классе похвастаются, что ее подарил настоящий белый человек.