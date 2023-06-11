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«Здесь стали появляться русские кафе, вечеринки, парикмахерские». Рассказ россиянки о жизни в Индии

35-летняя Дина из Волгограда уехала в сказочную страну как турист и решила остаться там навсегда

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Переехавшая в Индию россиянка рассказала о местных нравах

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Дина Ягудина переехала в Индию из Волгограда семь лет назад. Девушка несколько лет работала гидом в Гоа, после чего ушла на удаленку и живет в Гималаях. Она многое пережила там: сезон дождей на опустевшем берегу океана, ночи на морозе среди гор, путешествие на мотоцикле и бесконечное количество приключений, каждое из которых заканчивалось хорошо.

Наши коллеги из MSK1.RU попросили Дину рассказать несколько историй о своих ярких буднях и объяснить, к чему нужно быть готовым, если уезжаешь из России в далекую восточную страну.

Более 900 миллионов индийцев исповедуют индуизм. Другие религии в стране — это ислам, христианство, сикхизм, буддизм и джайнизм

Более 900 миллионов индийцев исповедуют индуизм. Другие религии в стране — это ислам, христианство, сикхизм, буддизм и джайнизм

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Меня часто спрашивают: «Каково это — жить в Индии? Какая она?», но я не всегда сразу нахожу, что ответить. Это, конечно, большая и единая страна, но по структуре ее проще воспринять как Европу. Схема абсолютно та же: есть Евросоюз, но он состоит из разных государств, в каждом из которых свои законы, обычаи, язык, еда и культура.

Так и здесь: какая-нибудь Западная Бенгалия отличается от Гоа примерно так же, как Финляндия отличается от Испании, вплоть до разных наций и языков — в Индии сотни наречий и тысячи диалектов. Люди из разных регионов общаются на английском, потому что иначе не смогут друг друга понять.

Многие россияне перемещаются по Индии на байках, а не на машинах — в стране левостороннее движение

Многие россияне перемещаются по Индии на байках, а не на машинах — в стране левостороннее движение

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В Гоа или в больших городах все привыкли к туристам, но в глуши, где иностранцев не видели, вы станете настоящей экзотикой.

Иногда местные подходят и просят сфотографироваться вместе, интересуются, откуда к ним приехала такая диковинка. Приходится их вежливо посылать, потому что ты в это время можешь есть, реветь, разговаривать по телефону — в общем, заниматься своими личными делами, которые их не волнуют.

Местные любят общаться и фотографироваться с белокожими туристами

Местные любят общаться и фотографироваться с белокожими туристами

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Но самое веселое — это, конечно, школьники. Если попасть на группу детей, которых привезли на экскурсию в туристическую точку, тебя ими прижмет к стенке и не отпустит, пока каждому руку не пожмешь, не поговоришь и не расскажешь, откуда ты.

Еще школьники иногда просят подарить им ручку — они верят, что это к удаче. Писать ей дети не будут, зато всем в классе похвастаются, что ее подарил настоящий белый человек.

Для индусов белая кожа — признак высокой касты, близости к богам по происхождению. С другой стороны, иностранцы находятся вне кастовой системы, но некоторый трепет всё равно остается.

Если говорить про традиционные представления, то к иностранцам вообще нельзя прикасаться, но простые люди к ним тянутся, все хотят потрогать белого человека. Иногда даже могут дать ребенка на руки и попросить благословить его.

Кулинария на свечках

Отключение света здесь в норме вещей, потому что индийское электричество — это хаос и ад. Я каждый раз с замиранием смотрю, как местные жители, стоя на стремянках, ковыряются в куче проводов. Естественно, там постоянно что-то отрубается, все уже привыкли.

Так выглядит «индийское электричество»: все провода спутаны, поэтому часто бывают перебои со светом

Так выглядит «индийское электричество»: все провода спутаны, поэтому часто бывают перебои со светом

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Однажды в Гоа произошел мощнейший ураган. В целом там хороший климат, но раз в несколько лет приходит циклон и происходит трындец — это был именно такой случай.

Лютый ветер, шторм... Там ломались толстые ветки манговых деревьев. Все провода порвало, штат буквально лежал в руинах, а реки вышли из берегов.

Тогда же отключились мобильная связь и интернет, всех потеряли близкие. Те, кто работал онлайн, на три дня полностью выпали — ничего нельзя было сделать. Света не было вообще, а мы жили в доме без газа, поэтому три дня варили чай на свечках.

Но даже при таких обстоятельствах нам было весело. Люди собирались в кафе, обсуждали всё это, вместе чинили электричество. Я не вижу ничего страшного в том, чтобы три дня побыть без света, поэтому подобная индийская сторона жизни меня не пугает.

Дина не унывает, даже если на несколько дней лишается привычных для русского человека удобств

Дина не унывает, даже если на несколько дней лишается привычных для русского человека удобств

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Поезд на Дарджилинг

Индийский поезд — это что-то легендарное. Все хоть раз про них слышали и видели картинки, где люди свисают из окон и сидят на крыше — это действительно так и происходит.

Вдобавок здесь бродит очень много мифов-страшилок, связанных с ними. Иногда в чатах релокантов даже спрашивают, в какой класс купить билеты, чтобы не съели.

Попасть в Гималаи я мечтала с детства, еще когда в 14 лет увидела картины Рериха. После первого сезона в Гоа до меня дошло, что объект воздыхания находится в двух днях езды, вот я и решила поехать туда на поезде — приключения так приключения!

В индийском поезде на одной полке может ехать несколько человек

В индийском поезде на одной полке может ехать несколько человек

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Вообще индийские поезда могут опаздывать на сутки. Но у нас с подругой был, зараза, экспресс, который, как назло, ходит по расписанию, а мы именно в этот день застряли в пробке. Следующий поезд был только через неделю, а билеты так поздно уже не достать.

У моей подружки началась истерика, так и бежали: она ревет, а я просто не понимаю, что происходит. И тут к нам подскакивают два носильщика и кричат: «Бежим!» Они хватают наши огромные цветные чемоданы и несутся с ними на голове. Мы не задавали вопросов, а просто последовали за ними. Все побежали — и я побежал.

В поездах дети тоже рады пообщаться и сфотографироваться с белыми людьми

В поездах дети тоже рады пообщаться и сфотографироваться с белыми людьми

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В итоге мы запрыгнули в случайный поезд, чтобы пробежать через него на другие пути, высунулись из дверей и увидели, что у нас перед носом медленно проезжает наш последний вагон. Казалось бы, всё пропало. И тут носильщики начинают тарабанить по окнам, из которых одна за другой высовываются чьи-то головы.

Поезд продолжает уезжать, носильщики пробегают через рельсы и натыкаются на платформу высотой по грудь, на которую надо было забраться. Мы каким-то чудом это делаем и бежим по платформе за уходящим в закат поездом. Вокруг стоит толпа индусов, все с интересом за нами наблюдают.

По словам Дины, в Индии часто всё идет не по плану

По словам Дины, в Индии часто всё идет не по плану

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Именно в этот момент я вспоминаю, что мое знакомство с индийскими поездами началось с фильма режиссера Уэса Андерсона «Поезд на Дарджилинг», который начинается точно с такой же сцены погони главных героев за последним вагоном. И тогда я начинаю бежать и орать вслух: «Гребаный Уэс Андерсен! Наснимал мне, а я теперь должна это всё отыгрывать!» — так бежать стало легче.

В итоге ради нас добрые индусы сорвали стоп-кран. Мы запихнулись в последний вагон и счастливые поехали в горы.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Так выглядит индийский поезд с платформы

Видео: Дина Ягудина / MSK1.RU

В самых дешевых индийских вагонах пассажирские полки без мест, а в окнах вместо стекол решетки. Туда пускают всех, а билеты очень дешевые, поэтому ступить некуда: люди спят в туалетах и тамбурах, с детьми, мешками и коровами. На верхней полке может сидеть пять человек.

Мы с подругой купили билеты в первый класс — это что-то максимально близкое к нашему плацкарту. Там только две полки вместо трех, как обычно это бывает в Индии, а еще есть шторки и даже кондиционер. Кроме того, в индийских поездах не бывает проводников — только контролеры и буфетчики.

В России бы за такое приключение нам выкатили штраф, но здесь все относятся к такому спокойно: ну опоздали и опоздали девчонки, белые дуры, что с них взять. То есть стоп-кран в каком-то смысле используется по назначению. Это очень удобно.

В индийских поездах нет проводников, к которым все так привыкли в России

В индийских поездах нет проводников, к которым все так привыкли в России

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Очищение музыкой

В любом регионе Индии можно найти храм, который связан с легендарными или мифологическими событиями — для местных мифология важнее истории, это очень фундаментальная вещь. Соответственно, мифологию нужно привязывать к определенным местам.

Одно из таких мест называется Хампи — это деревня, признанная всемирным наследием ЮНЕСКО, куда сотни туристов приезжают посмотреть на руины древних храмов.

В Хампи есть храм Рамы, воплощения бога Вишну. Для индуистов это священное, намоленное место, максимально значимое.

В этом храме ему поклонялись, но потом пришли мусульмане и разрушили его. Индуисты верят, что если бог покинул оскверненное место, то он уже не вернется туда, проще построить новый. Поэтому в Индии полно брошенных храмов.

Но здесь всё же особый случай. Когда ЮНЕСКО взяло всё под свою охрану, туда начал возвращаться интерес людей. Одна из браминских семей приехала в этот храм, из которого ушло божество, и стала его отмаливать.

С тех пор монахи круглосуточно читают Рамаяну на санскрите. Их молитвы не замолкают никогда, ни на секунду — и так уже несколько десятков лет. Люди читают священную книгу посменно, один спит — другой занят делом.

Так выглядят руины Хампи с вершины горы

Так выглядят руины Хампи с вершины горы

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Туда пускают туристов — там вы можете попеть и постучать в колокольчики с браминами, а потом получить священный сахар и воду. При желании можно оставить пожертвования, на которые живут монахи.

Как и когда они поймут, что божество вернулось, известно только им самим. По-моему, это прекрасный пример упорства, приверженности и умения работать.

Релоканты

Конечно, в течение последнего года русских в Индии стало больше. До этого вообще была пандемия, а потом появилось много новеньких: и туристов сюда запустили, и релоканты поехали.

Раньше в Гоа существовало устоявшееся эмигрантское комьюнити, все друг друга знали. Сейчас мы видим, что появились новые лица, «свежая кровь». Здесь стали появляться русские кафе, вечеринки, парикмахерские — всё это стремительно разрастается.

В Гоа можно встретить надписи на русском языке

В Гоа можно встретить надписи на русском языке

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В целом здесь люди довольно осознанные, поэтому я не слышала про стычки переехавших сюда русских и украинцев. У нас был небольшой конфликт на тему 9 Мая в чатике — в общем-то, этим всё и закончилось.

На самом деле, все русскоговорящие спокойно общаются. Комьюнити перебивает все национальные штуки, люди не только живут на расстоянии от своей родины, но и смотрят на происходящее издалека, не погружаясь глубоко. Мы стараемся в первую очередь видеть в людях людей.

Русскоязычное сообщество в Индии очень дружное

Русскоязычное сообщество в Индии очень дружное

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Мы публиковали историю уехавшего в Измир россиянина Максима. Также переехавшая в Турцию россиянка рассказала нам о недовольстве местных жителей и властей новым потоком релокантов.

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