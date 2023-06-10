«Как будто о ногу разбили кирпич!» Дети скинули пакет с водой на случайную прохожую — женщина стала инвалидом

Как этот случай изменил жизнь Анастасии? И можно ли наказать подростков (или их родителей) за эту опасную шалость? Смотрите в коротком видеосюжете наших коллег из Е1.RU, который опубликован чуть выше.

— Пакет с водой просто разбился об мою ногу. И всё, у меня слов не было в этот момент. Я не просто закричала, я матом закричала, потому что там такая адская боль была, как будто о ногу разбили кирпич, — вспоминает Анастасия. — В этот момент сын сидел со мной на скамейке. Если бы попало в него, ему бы точно шею свернуло.

