«Как будто о ногу разбили кирпич!» Дети скинули пакет с водой на случайную прохожую — женщина стала инвалидом

Жительница Свердловской области получила серьезные травмы после того, как ей в ногу прилетел пакет с водой. Соседские дети ради забавы скинули его с девятого этажа. С тех пор Анастасия не может нормально ходить, ей пришлось оставить работу, а все сбережения уходят на медицинские обследования и процедуры. Полицейские нашли виновных, но ни подростки, ни их родители до сих пор не понесли наказания и даже не извинились перед пострадавшей.
Как этот случай изменил жизнь Анастасии? И можно ли наказать подростков (или их родителей) за эту опасную шалость? Смотрите в коротком видеосюжете наших коллег из Е1.RU, который опубликован чуть выше.
— Пакет с водой просто разбился об мою ногу. И всё, у меня слов не было в этот момент. Я не просто закричала, я матом закричала, потому что там такая адская боль была, как будто о ногу разбили кирпич, — вспоминает Анастасия. — В этот момент сын сидел со мной на скамейке. Если бы попало в него, ему бы точно шею свернуло.
После случившегося Анастасия забыла о пеших прогулках, ходит максимум до ближайшего магазина. Водить машину она тоже не может: правая нога, которой нужно нажимать на педали, болит и немеет. Как раз перед ЧП женщина уволилась с должности экономиста и планировала устроиться в другую компанию. Но пока ей пришлось забыть о карьере. Как на работу она ходит в больницы.
— Недавно сделали МРТ. У меня атрофированы все мышцы [в поврежденном месте], атрофированы два нерва. И по сей день идет воспалительный процесс, — со слезами на глазах рассказывает женщина. — Я оформляю инвалидность, сейчас прохожу допобследования. По истечении года я не улыбаюсь, у меня депрессия. Я не чувствую себя полноценным человеком. Мышцы уже не восстановятся полностью.
Сразу после случившегося Анастасия обратилась в полицию. Правоохранители провели проверку, и, хотя судмедэксперты заключили, что здоровью пострадавшей нанесли вред средней степени тяжести, а виновных удалось вычислить, возбуждать уголовное дело не стали.
Подростки, которые кинули пакет с балкона, слишком малы, чтобы привлекать их к ответственности. К тому же, по мнению ОВД, у них не было умысла покалечить женщину. Хотя сама Анастасия уверена в обратном.