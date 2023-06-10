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«Им сказали: "Вы никому не нужны"». На Урале 83 горняка отказались подниматься из шахты

Подробности забастовки, которая прогремела на всю страну

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Прииск — единственное в России место добычи изумрудов

Видео: Ирина Порозова, Артем Чудинов / Городские порталы

На Урале 83 шахтера отказались подниматься на поверхность земли. Они объявили забастовку, когда им сообщили о массовых сокращениях на единственном в России месторождении изумрудов в поселке Малышева.

— Нам объяснили, что нас невыгодно содержать, предприятие убыточно. Семьи работников сейчас ходят в неизвестности. Люди набрали ипотек и кредитов, — поделился с нашими коллегами из E1.RU один из горнорабочих.

Как проходила забастовка, чем возмутились шахтеры и какой была реакция их начальства — все подробности смотрите в коротком видео, которое опубликовано чуть выше. Отдельно посмотрите на кадры трогательной встречи: как шахтеров встречают их жены и дети.

Из Москвы на место событий отправились представители компании «РТ-Капитал», которая владеет прииском. Туда же выехала делегация свердловских чиновников.

Забастовка продлилась два дня и закончилась промежуточной победой горняков. Компании удалось договориться с рабочими: им вовремя выплатят все зарплаты и не уволят, а их представители войдут в группу по развитию предприятия.

Хотя изначально в компании «РТ-Капитал», в состав которой входит «Мариинский прииск», довольно резко высказались о ситуации.

— На текущий момент ситуация выглядит так: несколько активистов подняли на уши коллектив, спровоцировали забастовку, отказываются выходить из шахты. У тех, кто не согласен, еще есть возможность принять это или уволиться добровольно, если они чего-то не понимают, — заявили в «РТ-Капитал».

И добавили, что всё, что делается на прииске, направлено на улучшение его экономики, а именно на снижение издержек, переход на современные технологии и добычу бериллия.

За этой ситуацией наши коллеги из Е1.RU следили в режиме онлайн.

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