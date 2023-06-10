Российское ядерное оружие разместят в Республике Беларусь через месяц: новости СВО за 9 июня

Путин высказался о контрнаступлении ВСУ

Владимир Путин впервые прокомментировал информацию о контрнаступлении Украины. Как заявил российский президент, можно точно сказать, что оно началось — «об этом говорит использование стратегических резервов». По словам Путина, за последние дни у Украины наблюдаются значительные потери, и они превышают «классический показатель».



— Украинские войска ни на одном участке не достигли поставленных целей — благодаря мужеству солдат, правильной организации и правильному управлению войсками, — отметил президент. — Современных вооружений пока не хватает, но ОПК развивается быстро, и все поставленные перед оборонкой задачи будут выполнены.

