Путин впервые оценил контрнаступление Украины

Президент России дал первую оценку контрнаступления Украины. Владимир Путин заявил, что можно точно сказать, что оно началось — «об этом говорит использование стратегических резервов».

— Украинские войска ни на одном участке не достигли поставленных целей — благодаря мужеству солдат, правильной организации и правильному управлению войсками, — отметил президент. — Современных вооружений пока не хватает, но ОПК развивается быстро, и все поставленные перед оборонкой задачи будут выполнены.