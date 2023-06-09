Путин впервые оценил контрнаступление Украины

Президент России дал первую оценку контрнаступления Украины. Владимир Путин заявил, что можно точно сказать, что оно началось — «об этом говорит использование стратегических резервов».
— Украинские войска ни на одном участке не достигли поставленных целей — благодаря мужеству солдат, правильной организации и правильному управлению войсками, — отметил президент. — Современных вооружений пока не хватает, но ОПК развивается быстро, и все поставленные перед оборонкой задачи будут выполнены.
Также президент заявил, что за последние дни у Украины наблюдаются значительные потери, и они превышают «классический показатель».
— Можно констатировать: все предпринятые до сих попытки контрнаступления провалились, но наступательный потенциал ВСУ еще сохранился, — подчеркнул президент.
В понедельник, 5 июня, о крупномасштабном украинском наступлении сообщило Минобороны. По данным ведомства, оно началось 4 июня на пяти участках фронта на Южно-Донецком направлении.
Позже замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что ВСУ ведут контрнаступление «на некоторых направлениях».
— В частности, эпицентром боевых действий остается Бахмутское направление. Там мы движемся довольно широким фронтом, — написала Маляр у себя в телеграм-канале, добавив, что «продолжаются бои местного значения».
Украина говорит о контрнаступлении с зимы этого года. Одни чиновники утверждают, что оно уже началось, другие говорят, что пока идет только подготовка. Однако об активизации ВСУ на линии фронта говорит и российская сторона. В частности, об активизации по линии соприкосновения в середине мая рассказывал врио главы ДНР Денис Пушилин.
3 июня Владимир Зеленский заявил, что Украина готова начать контрнаступление. Но предупредил, что это «может занять некоторое время» и пройти по совершенно разным сценариям. Кроме того, это дорого обойдется стране.
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— Мы твердо верим, что добьемся успеха, — сообщил Зеленский в интервью газете WSJ. — Честно говоря, контрнаступление может пойти по-разному, совершенно по-разному. Но мы собираемся это сделать, и мы готовы.
В тот же день заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква в интервью The Times заявил, что Украине по-прежнему не хватает оружия для контрнаступления.