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Смывало асфальт и пешеходов: Владивосток из-за шторма погрузился под воду — кадры с затопленных улиц

В городе ввели режим ЧС, а власти попросили работодателей перевести сотрудников на удаленку

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Видео: Городские порталы

8 июня на Приморье обрушился шторм. Ливень и сильный ветер быстро превратили улицы Владивостока в бурлящие реки. Потоком воды смывало даже асфальт и прохожих.

Как город переживал наводнение — смотрите в коротком видео выше.

— Менее чем за 24 часа выпало 106 миллиметров осадков при месячной норме 104 миллиметра, — рассказал мэр Владивостока Константин Шестаков.

Стихия повредила и здания — в основном крыши и фасады. Восстановление города от последствий шторма обойдется примерно в 370 миллионов рублей. На заседании комиссии по чрезвычайным происшествиям во Владивостоке ввели режим ЧС. Власти просят работодателей перевести сотрудников на удаленку, а региональное управление МЧС попросило приморцев не выезжать из городов, а маломерным судам не выходить в море.

По данным синоптиков, расслабляться еще рано — сильные дожди и сильный ветер могут вернуться в выходные.

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