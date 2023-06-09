Смывало асфальт и пешеходов: Владивосток из-за шторма погрузился под воду — кадры с затопленных улиц

Стихия повредила и здания — в основном крыши и фасады. Восстановление города от последствий шторма обойдется примерно в 370 миллионов рублей. На заседании комиссии по чрезвычайным происшествиям во Владивостоке ввели режим ЧС. Власти просят работодателей перевести сотрудников на удаленку, а региональное управление МЧС попросило приморцев не выезжать из городов, а маломерным судам не выходить в море.

