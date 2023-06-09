В Госдуме заявили, что необходимости в мобилизации нет: новости СВО за 8 июня

В Госдуме заявили, что не видят необходимости в мобилизации

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в эфире «Соловьёв Live» высказался о том, стоит ли ожидать мобилизацию в настоящее время. По его словам, необходимость в этом отсутствует:

— На сегодня необходимости в мобилизации нет. [Заместитель председателя Совета безопасности РФ] Дмитрий Анатольевич Медведев, буквально на днях выступая, назвал цифру — у нас 137 тысяч военнослужащих, которых приняли на контракт за последнее время. И, по моим данным, этот поток постоянный и неостановимый, — сказал Картаполов.