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Спецоперация на Украине

Шойгу рассказал о потерях российской армии за время наступления ВСУ

В последний раз официальные данные оглашали в день объявления частичной мобилизации

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Шойгу рассказал и о потерях ВСУ за время наступления

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Министр обороны Сергей Шойгу сообщил о том, что в течение трёх последних суток ВСУ предпринимали попытки наступления на разных направлениях. По словам министра, эти попытки не добились целей, а украинские войска понесли значительные потери.

— Всего за три дня боевых действий на всех направлениях потери вооруженных сил Украины составили до 3 715 военнослужащих, 52 танка, 207 боевых бронированных машин, 134 автомобиля, пять самолетов, два вертолета, 48 орудий полевой артиллерии и 53 беспилотных летательных аппарата, — заявил глава Минобороны РФ.

Упомянул Шойгу и о потерях российской армии за этот период. По словам министра обороны, в ходе отражения наступления погиб 71 российский военнослужащий, 210 человек ранены.

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Официальные данные о потерях российской армии в ходе СВО в последний раз оглашали 21 сентября 2022 года, в день объявления частичной мобилизации. По словам Сергея Шойгу, тогда с начала СВО погибли 5937 человек.

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