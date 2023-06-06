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Спецоперация на Украине

Будет ли всеобщая мобилизация после обстрелов Белгородской области? Ответили в Кремле

Военное положение вводить пока не собираются

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что ему неизвестно о каких-либо предпосылках к введению военного положения в Белгородской, Брянской и Курской областях, а также всеобщей мобилизации. Об этом сообщают журналисты кремлевского пула РИА Новости. Вопрос о возможности мобилизации и введения военного положения Пескову задали на встрече с представителями СМИ.

Накануне радиостанции некоторых регионов транслировали якобы экстренное обращение президента Владимира Путина, в котором говорилось о вторжении украинских войск в Курскую, Белгородскую и Брянскую области, введении военного положения и объявлении всеобщей мобилизации. В Кремле сообщили, что это фейк, в Воронежской области, где в том числе транслировалось «обращение» правительство заявило, что это «взломы частот радиовещания».

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