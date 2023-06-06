«Якобы я ударил девушек топором по голове». Невиновный отсидел 13 лет за чужое преступление — как так вышло

Верховный суд России вынес жителю Уфы оправдательный приговор по делу 60-летней давности. В 1950-х годах его отправили в колонию за чужое преступление. В чем обвинили мужчину? Почему суд не прислушался к его словам? И как он доказал свою невиновность? Смотрите в коротком видео наших коллег из UFA1.RU, которое опубликовано чуть выше.