«Якобы я ударил девушек топором по голове». Невиновный отсидел 13 лет за чужое преступление — как так вышло

Верховный суд России вынес жителю Уфы оправдательный приговор по делу 60-летней давности. В 1950-х годах его отправили в колонию за чужое преступление. В чем обвинили мужчину? Почему суд не прислушался к его словам? И как он доказал свою невиновность? Смотрите в коротком видео наших коллег из UFA1.RU, которое опубликовано чуть выше.
Почти 60 лет назад Фаткуллу Исхакова отправили в лагеря за нападение на соседок.
— Меня обвинили в нападении с целью убийства, якобы я каждой жертве два-три раза ударил топором по голове. А они даже не проснулись! Представьте: ударю я человека по голове два раза с целью убийства. Голова-то в итоге отлетит! Меня вообще под расстрел хотели из-за этого, — вспоминает пенсионер.
Фаткулла с самого начала пытался доказать, что не совершал этого преступления. Но его посадили на 13 лет. Выйдя на свободу, мужчина не оставил попыток восстановить свое честное имя. Он потратил много лет, чтобы доказать свою невиновность. И добился справедливости только в 85 лет.
— Я мечтал 64 года, как буду ощущать себя, как буду улыбаться, радоваться, у меня такие переживания были, страдания, потому что не знаешь, что ответят эти чиновники. Я прошел сложную жизнь. Я добрался до Конституционного суда, Верховного суда России. Я уже не верил — переживал, что процесс опять могут затянуть...
Полную историю дела Фаткуллы Исхакова можно прочитать здесь.