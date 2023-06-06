Минобороны переписывает правила воинского учета: что изменится

На днях Министерство обороны подготовило проект постановления, которое вносит изменения в положение о воинском учете. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов. Сейчас он проходит антикоррупционную экспертизу, которая должна завершиться 10 июня, только после этого его опубликуют официально. Однако основные положения известны уже сейчас, так что мы изучили постановление, чтобы разобраться, как в ближайшее время изменится воинский учет и как это повлияет на военнообязанных.
Что за постановление
Как говорится в паспорте проекта постановления, подготовлен он для реализации принятого в апреле закона, который позволяет создать реестр военнообязанных, вводит электронные повестки и ограничения для уклонистов. Сам закон уже вступил в силу сразу после его опубликования 14 апреля, после чего россияне сразу стали получать повестки на электронную почту, однако они оказались фейковыми.
Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что официальные электронные оповещения уже могут рассылаться в тестовом режиме, однако полной силы они пока не имеют и должны дублироваться обычной бумажной повесткой, которую вручают по старым правилам. Позже глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что единый реестр военнообязанных заработает уже к осеннему призыву 2023 года.
Но для того чтобы все пункты закона начали работать, нужно было внести еще ряд изменений в другие документы, среди которых положение о воинском учете, которое утверждает правительство. Для этого и понадобился документ, подготовленный Министерством обороны.
— Закон, который содержит основные изменения, принят, утвержден и опубликован. Сейчас устанавливается порядок, по которому он должен работать, грубо говоря, это некое разъяснение, — говорит юрист Андрей Конышев.
Что изменится
Основные изменения были прописаны в законе, а постановление корректирует документы в соответствии с законом. Соответственно, в нем фигурирует всё, что анонсировалось ранее.
Единый реестр
Это изменение в самом первом пункте документа, где говорится о том, что такое воинский учет и что он обеспечивается государственной системой регистрации военнообязанных. Постановление вносит уточнение: собирать, обобщать и анализировать данные теперь можно будет с помощью «Единого реестра сведений о гражданах, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, гражданах, состоящих на воинском учете, а также о гражданах, не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете». Встать на воинский учет — прописанная в законе обязанность военнообязанного гражданина, однако данные о самом существовании потенциального призывника попадают в военкомат еще до его совершеннолетия.
— Еще в школе, по достижении 14 лет, молодые люди попадают в списки военкомата, это обязанность учебного заведения передать эту информацию, — говорит юрист. — Лиц, о которых информация ни разу не попадала в военкомат, вообще крайне мало — обычно это люди, которые в школу не ходили вообще или прекратили обучение до достижения 14 лет, такие люди есть, но их крайне мало.
Воинский учет через «Госуслуги»
Еще одно изменение — согласно постановлению, у военнообязанных появится возможность общаться с военкоматом через «Госуслуги». Речь не только о получении повесток в личном кабинете (хотя и о них тоже), но и том, чтобы выполнять разные предписанные законом обязанности по воинскому учету — встать на него, сообщить об изменении семейного положения, образования, места работы и так далее. Все эти обязанности были и ранее, выполняли их не все, однако теоретически закон даже наказание за это предусматривает — штраф до трех тысяч рублей.
— Прежде по закону во всех этих случаях требовалось лично прийти в военкомат, теперь это будут делать через «Госуслуги». Я думаю, это сделано для того, чтобы упростить работу военкоматов по приему граждан, — говорит юрист. — Количество людей, которые через военкоматы проходят, в определенные периоды года очень большое, особенно в крупных городах. Они просто не справляются с этим объемом работы.
Электронные повестки
Постановление разъясняет, как формируются и отправляются повестки по новым правилам. Сформировать повестку военкомат должен не позднее чем за 10 дней до назначенной даты явки на комиссию по постановке граждан на воинский учет.
Все электронные повестки будут отправлять на «Госуслуги» и на региональный портал услуг (если такой есть в регионе) и дублировать в специальный Реестр повесток.
Бумажные повестки тоже остаются — их могут вручить работники военкомата, представители местной администрации, сотрудники организаций, где военнообязанный учится или работает. Могут отправить заказным письмом — по месту жительства (в том числе не по прописке).
Если повестку не удалось вручить ни лично, ни по почте, то она считается врученной автоматически по истечении семи дней с даты ее размещения в Реестре повесток.
Запрет на выезд из страны
Запрет на выезд из России действует еще до того, как человек начал уклоняться. Согласно постановлению, покидать страну запрещается со дня вручения повестки.
— Задержать уклониста на границе теоретически и раньше было возможно, — говорит юрист Андрей Конышев. — Но я, честно говоря, не находил в судебной практике случаев, когда бы судились с Минобороны или военкоматом о том, что человек надлежащим образом уведомлен не был. Я предполагаю, что все подобные случаи можно было урегулировать без суда: было понятно, вручена повестка или не вручена. Если нет, то человек имел все основания заявлять, что он не уклонист — его просто не уведомили надлежащим образом. Сейчас ситуация в корне изменилась. Как это будет работать в дальнейшем — хороший вопрос.
Ограничения для уклонистов
Если страну покидать запрещено всем, кто получил повестку, то эти ограничения вводят уже после того, как человек решил ее игнорировать — по истечении 20 календарных дней со дня, указанного в повестке.
Варианты ограничений:
- запрет на регистрацию ИП;
- запрет на регистрацию самозанятости;
- запрет на регистрацию недвижимости;
- запрет на регистрацию транспортных средств;
- отказ в кредитовании;
- лишение водительских прав.
Это всё можно оспорить, если не явился человек по уважительной причине или не зависящим от него обстоятельствам — в больнице, например, лежал.
Что хочет знать о вас военкомат
Еще одно изменение — в пункте 19 положения о воинском учете, где говорится, какие именно данные о человеке должны быть у военкомата. Их несколько больше, чем раньше. Старая редакция требует предоставить ФИО, дату рождения, место жительства, семейное положение, образование, место работы и различные сведения, касающиеся непосредственно службы, — годность, рост и вес, наличие специальностей, бронирования, отсрочки и пребывание в резерве. Новые правила ко всему этому требуют сообщить военкомату СНИЛС, ИНН, данные о втором гражданстве или виде на жительство в другой стране, сведения о водительских правах, владении иностранными языками, судимости и номер мобильного телефона.