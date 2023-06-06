Минобороны переписывает правила воинского учета: что изменится

Что за постановление

Как говорится в паспорте проекта постановления, подготовлен он для реализации принятого в апреле закона, который позволяет создать реестр военнообязанных, вводит электронные повестки и ограничения для уклонистов. Сам закон уже вступил в силу сразу после его опубликования 14 апреля, после чего россияне сразу стали получать повестки на электронную почту, однако они оказались фейковыми.



Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что официальные электронные оповещения уже могут рассылаться в тестовом режиме, однако полной силы они пока не имеют и должны дублироваться обычной бумажной повесткой, которую вручают по старым правилам. Позже глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что единый реестр военнообязанных заработает уже к осеннему призыву 2023 года.

